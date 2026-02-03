Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Tc Me
Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Tc Me u izvedbi od plemenitog čelika za usisavanje i odvajanje tekućina i krutih tvari – uključujući korozivne medije.
IVR-L 100/24-2 Tc Me je kompaktni industrijski usisavač koji je iznimno robustan. Kotači i mrežni kabel su otporni na ulje te naglašavaju odličnu prikladnost ovog dugovječnog uređaja za primjenu u teškim svakodnevnim uvjetima u industriji. Također je moguć i prijenos viličarom. Usisavač ima spremnik od plemenitog čelika zapremine 100 l s prekretnim voznim postoljem - savršeno za usisavanje velikih količina tekućine i/ili krutih tvari koje ne sadrže prašinu, kao što su strugotine. Njih je bez problema moguće odvojiti od tekućina zahvaljujući opcijskoj košari za strugotine. Zbog izvedbe od plemenitog čelika industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Tc Me ima raznovrsnu primjenu. Također je bez problema moguće usisati i korozivne medije. Okretni priključak usisnog crijeva (360°) na usisnoj glavi jamči maksimalnu fleksibilnost i usisavanje bez zapetljavanja crijeva. Tijekom usisavanja trenutna razina je uvijek vidljiva putem crijeva za pražnjenje. Pri tome je pražnjenje s jedne strane moguće preko crijeva za pražnjenje, a s druge strane preko prekretnog voznog postolja.
Značajke i prednosti
Ergonomska nagibna šasijaSofisticirani sustav za sigurno, ručno pražnjenje bez napora. Okvirni sustav omogućuje ergonomsko preklopno pražnjenje pomoću mehanizma odmatanja. Brzo i praktično pražnjenje spremnika: jednostavno nagnuti prema natrag i gotovo.
Visokokvalitetni spremnik za sakupljanje od nehrđajućeg čelikaVrlo lako se čisti. Prikladno za korozivne usisne materijale. Prozirno crijevo kao indikator napunjenosti i za ispuštanje tekućina.
Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnostStroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki. Rotirajući priključak za crijevo s okretnim savijanjem cijevi do 360°. Po izboru dostupan sa zaštitom od prepunjavanja, cjedilom ili držačem pribora.
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
- Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja.
- Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi.
- Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Opremljen kompaktnim površinskim filtrom klase prašine L
- Pouzdano sprječava ulazak grubih čestica u usisne turbine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Kapacitet spremnika (l)
|100
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 50
|Nazivna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Klasa prašine, glavni filtar
|L
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|0,45
|Težina bez pribora (kg)
|58,8
|Težina (s priborom) (kg)
|59
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|59,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|640 x 620 x 1060
Oprema
- Pribor u opsegu isporuke: ne