IVR-L 100/24-2 Tc Me je kompaktni industrijski usisavač koji je iznimno robustan. Kotači i mrežni kabel su otporni na ulje te naglašavaju odličnu prikladnost ovog dugovječnog uređaja za primjenu u teškim svakodnevnim uvjetima u industriji. Također je moguć i prijenos viličarom. Usisavač ima spremnik od plemenitog čelika zapremine 100 l s prekretnim voznim postoljem - savršeno za usisavanje velikih količina tekućine i/ili krutih tvari koje ne sadrže prašinu, kao što su strugotine. Njih je bez problema moguće odvojiti od tekućina zahvaljujući opcijskoj košari za strugotine. Zbog izvedbe od plemenitog čelika industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Tc Me ima raznovrsnu primjenu. Također je bez problema moguće usisati i korozivne medije. Okretni priključak usisnog crijeva (360°) na usisnoj glavi jamči maksimalnu fleksibilnost i usisavanje bez zapetljavanja crijeva. Tijekom usisavanja trenutna razina je uvijek vidljiva putem crijeva za pražnjenje. Pri tome je pražnjenje s jedne strane moguće preko crijeva za pražnjenje, a s druge strane preko prekretnog voznog postolja.