Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

Sa spremnikom zapremine 100 l i autonomnom crpkom, IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp idealan je za usisavanje, odvajanje i povrat tekućina s krutim tvarima kao što su metalne strugotine.

IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp je kompaktni industrijski usisavač s nagibnim kućištem. Visokokvalitetni usisavač ima spremnik od nehrđajućeg čelika od 100 litara, što znači da treba usisati velike količine tekućine i/ili krutih tvari bez prašine, poput strugotina. Krutine se lako mogu odvojiti od tekućina pomoću opcijske košare za strugotine. Konstrukcija od nehrđajućeg čelika IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp čini ga iznimno svestranim. Korozivni mediji također se mogu lako usisati. Zahvaljujući priključku za crijevo koji se okreće za 360° na usisnoj glavi, prljavština se može ukloniti svuda oko usisavača bez da se usisno crijevo zapetlja. Razina punjenja u bilo kojem trenutku može se vidjeti kroz odvodno crijevo. Autonomna pumpa bačve omogućuje da se vakuumirane tekućine ispumpaju natrag pri visokoj razini pražnjenja. Robusna konstrukcija, s kotačićima otpornim na ulje i kabelom za napajanje, osigurava dug radni vijek i može izdržati čak i najteže industrijske primjene. Čak je dovoljno robustan da ga pokupi viličar.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp: Ergonomska nagibna šasija
Ergonomska nagibna šasija
Sofisticirani sustav za sigurno, ručno pražnjenje bez napora. Okvirni sustav omogućuje ergonomsko preklopno pražnjenje pomoću mehanizma odmatanja. Brzo i praktično pražnjenje spremnika: jednostavno nagnuti prema natrag i gotovo.
Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp: Visokokvalitetni spremnik za sakupljanje od nehrđajućeg čelika
Visokokvalitetni spremnik za sakupljanje od nehrđajućeg čelika
Vrlo lako se čisti. Prikladno za korozivne usisne materijale. Prozirno crijevo kao indikator napunjenosti i za ispuštanje tekućina.
Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp: Funkcija crpke za bačvu
Funkcija crpke za bačvu
Samostalna crpka za bačve omogućuje jednostavan povrat usisanog materijala na visoku razinu pražnjenja. Prozirno crijevo za provjeru količine apsorbirane tekućine.
Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnost
  • Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki.
  • Rotirajući priključak za crijevo s okretnim savijanjem cijevi do 360°.
  • Po izboru dostupan sa zaštitom od prepunjavanja, cjedilom ili držačem pribora.
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
  • Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja.
  • Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi.
  • Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 230 / 23
Kapacitet spremnika (l) 100
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 50
Nazivna širina pribora DN 50 DN 40
Klasa prašine, glavni filtar L
Područje filtra za glavni filtar (m²) 0,45
Težina bez pribora (kg) 56
Težina (s priborom) (kg) 56
Težina uklj. ambalažu (kg) 56,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 740 x 620 x 1180

Oprema

  • Pribor u opsegu isporuke: ne
  • Funkcija crpke za bačvu
Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Videos
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH