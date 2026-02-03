Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Sa spremnikom zapremine 100 l i autonomnom crpkom, IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp idealan je za usisavanje, odvajanje i povrat tekućina s krutim tvarima kao što su metalne strugotine.
IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp je kompaktni industrijski usisavač s nagibnim kućištem. Visokokvalitetni usisavač ima spremnik od nehrđajućeg čelika od 100 litara, što znači da treba usisati velike količine tekućine i/ili krutih tvari bez prašine, poput strugotina. Krutine se lako mogu odvojiti od tekućina pomoću opcijske košare za strugotine. Konstrukcija od nehrđajućeg čelika IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp čini ga iznimno svestranim. Korozivni mediji također se mogu lako usisati. Zahvaljujući priključku za crijevo koji se okreće za 360° na usisnoj glavi, prljavština se može ukloniti svuda oko usisavača bez da se usisno crijevo zapetlja. Razina punjenja u bilo kojem trenutku može se vidjeti kroz odvodno crijevo. Autonomna pumpa bačve omogućuje da se vakuumirane tekućine ispumpaju natrag pri visokoj razini pražnjenja. Robusna konstrukcija, s kotačićima otpornim na ulje i kabelom za napajanje, osigurava dug radni vijek i može izdržati čak i najteže industrijske primjene. Čak je dovoljno robustan da ga pokupi viličar.
Značajke i prednosti
Ergonomska nagibna šasijaSofisticirani sustav za sigurno, ručno pražnjenje bez napora. Okvirni sustav omogućuje ergonomsko preklopno pražnjenje pomoću mehanizma odmatanja. Brzo i praktično pražnjenje spremnika: jednostavno nagnuti prema natrag i gotovo.
Visokokvalitetni spremnik za sakupljanje od nehrđajućeg čelikaVrlo lako se čisti. Prikladno za korozivne usisne materijale. Prozirno crijevo kao indikator napunjenosti i za ispuštanje tekućina.
Funkcija crpke za bačvuSamostalna crpka za bačve omogućuje jednostavan povrat usisanog materijala na visoku razinu pražnjenja. Prozirno crijevo za provjeru količine apsorbirane tekućine.
Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnost
- Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki.
- Rotirajući priključak za crijevo s okretnim savijanjem cijevi do 360°.
- Po izboru dostupan sa zaštitom od prepunjavanja, cjedilom ili držačem pribora.
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
- Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja.
- Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi.
- Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Kapacitet spremnika (l)
|100
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 50
|Nazivna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Klasa prašine, glavni filtar
|L
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|0,45
|Težina bez pribora (kg)
|56
|Težina (s priborom) (kg)
|56
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|56,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|740 x 620 x 1180
Oprema
- Pribor u opsegu isporuke: ne
- Funkcija crpke za bačvu