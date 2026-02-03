IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp je kompaktni industrijski usisavač s nagibnim kućištem. Visokokvalitetni usisavač ima spremnik od nehrđajućeg čelika od 100 litara, što znači da treba usisati velike količine tekućine i/ili krutih tvari bez prašine, poput strugotina. Krutine se lako mogu odvojiti od tekućina pomoću opcijske košare za strugotine. Konstrukcija od nehrđajućeg čelika IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp čini ga iznimno svestranim. Korozivni mediji također se mogu lako usisati. Zahvaljujući priključku za crijevo koji se okreće za 360° na usisnoj glavi, prljavština se može ukloniti svuda oko usisavača bez da se usisno crijevo zapetlja. Razina punjenja u bilo kojem trenutku može se vidjeti kroz odvodno crijevo. Autonomna pumpa bačve omogućuje da se vakuumirane tekućine ispumpaju natrag pri visokoj razini pražnjenja. Robusna konstrukcija, s kotačićima otpornim na ulje i kabelom za napajanje, osigurava dug radni vijek i može izdržati čak i najteže industrijske primjene. Čak je dovoljno robustan da ga pokupi viličar.