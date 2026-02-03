IVR-L 100/30: izdržljiv i snažan industrijski usisavač koji je posebno prikladan za usisavanje tekućina i/ili strugotina u metaloprerađivačkoj industriji. Robusna konstrukcija osigurava usisavaču dug životni vijek unatoč najtežim industrijskim primjenama. Puhalo bočnog kanala u 3 smjene IVR-L 100/30 dizajnirano je za rad u smjenama. Ovo također čini stroj pogodnim za stacionarne primjene u proizvodnji. Prilikom usisavanja tekućina trenutna razina punjenja može se u svakom trenutku vidjeti kroz odvodno crijevo. Spremnik za sakupljanje povezan je s usisavačem putem mehanizma za spuštanje kojim se može upravljati iz stojećeg položaja.