Industrijski usisavač IVR-L 100/30
Snažni usisivač za tekućinu i strugotine IVR-L 100/30. S nehabajućim bočnim kanalnim puhalom. Dizajniran za rad u tri smjene u proizvodnim pogonima. Ekstra dug životni vijek.
IVR-L 100/30: izdržljiv i snažan industrijski usisavač koji je posebno prikladan za usisavanje tekućina i/ili strugotina u metaloprerađivačkoj industriji. Robusna konstrukcija osigurava usisavaču dug životni vijek unatoč najtežim industrijskim primjenama. Puhalo bočnog kanala u 3 smjene IVR-L 100/30 dizajnirano je za rad u smjenama. Ovo također čini stroj pogodnim za stacionarne primjene u proizvodnji. Prilikom usisavanja tekućina trenutna razina punjenja može se u svakom trenutku vidjeti kroz odvodno crijevo. Spremnik za sakupljanje povezan je s usisavačem putem mehanizma za spuštanje kojim se može upravljati iz stojećeg položaja.
Značajke i prednosti
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
- Kompresor s bočnim kanalom uvjerava velikom snagom usisavanja uz dug životni vijek. Stoga su uređaji optimalno prikladni za primjenu kod rada u više smjena.
Optički prikaz razine napunjenosti
- Uvijek budite u tijeku: razina punjenja vidljiva je u svakom trenutku tijekom usisavanja.
- Pražnjenje se po potrebi može izvršiti preko crijeva za razinu punjenja.
Robustan i pouzdan
- Idealno za primjenu u metaloprerađivačkoj industriji.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|87,5 / 315
|Vakuum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Kapacitet spremnika (l)
|100
|Materijal spremnika
|Željezo
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|3
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 70 DN 50
|Klasa prašine, glavni filtar
|L
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|0,45
|Težina bez pribora (kg)
|132
|Težina (s priborom) (kg)
|132
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|132,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|850 x 760 x 1800
Oprema
- Pribor u opsegu isporuke: ne