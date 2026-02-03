Industrijski usisavač IVR-L 100/30

Snažni usisivač za tekućinu i strugotine IVR-L 100/30. S nehabajućim bočnim kanalnim puhalom. Dizajniran za rad u tri smjene u proizvodnim pogonima. Ekstra dug životni vijek.

IVR-L 100/30: izdržljiv i snažan industrijski usisavač koji je posebno prikladan za usisavanje tekućina i/ili strugotina u metaloprerađivačkoj industriji. Robusna konstrukcija osigurava usisavaču dug životni vijek unatoč najtežim industrijskim primjenama. Puhalo bočnog kanala u 3 smjene IVR-L 100/30 dizajnirano je za rad u smjenama. Ovo također čini stroj pogodnim za stacionarne primjene u proizvodnji. Prilikom usisavanja tekućina trenutna razina punjenja može se u svakom trenutku vidjeti kroz odvodno crijevo. Spremnik za sakupljanje povezan je s usisavačem putem mehanizma za spuštanje kojim se može upravljati iz stojećeg položaja.

Značajke i prednosti
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
  • Kompresor s bočnim kanalom uvjerava velikom snagom usisavanja uz dug životni vijek. Stoga su uređaji optimalno prikladni za primjenu kod rada u više smjena.
Optički prikaz razine napunjenosti
  • Uvijek budite u tijeku: razina punjenja vidljiva je u svakom trenutku tijekom usisavanja.
  • Pražnjenje se po potrebi može izvršiti preko crijeva za razinu punjenja.
Robustan i pouzdan
  • Idealno za primjenu u metaloprerađivačkoj industriji.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 87,5 / 315
Vakuum (mbar/kPa) 260 / 26
Kapacitet spremnika (l) 100
Materijal spremnika Željezo
Nazivna ulazna snaga (kW) 3
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 70 DN 50
Klasa prašine, glavni filtar L
Područje filtra za glavni filtar (m²) 0,45
Težina bez pribora (kg) 132
Težina (s priborom) (kg) 132
Težina uklj. ambalažu (kg) 132,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 850 x 760 x 1800

Oprema

  • Pribor u opsegu isporuke: ne
