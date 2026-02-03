Industrijski usisavač IVR-L 100/40 Sc

IVR-L 100/40 pokretni usisavač tekućina i strugotina prikladan za širok raspon primjena. Pouzdano i sigurno usisava ulja, rashladne emulzije te fine i grube (metalne) strugotine.

IVR-L 100/40 je usisivač za tekućine i strugotine koji ima zapreminu spremnika od 100 litara i, s nazivnom ulaznom snagom od 4 kW, idealan je za usisavanje srednjih količina. Uobičajene primjene tihog usisavača koji se napaja izmjeničnom strujom i vrlo jednostavnog za održavanje uključuju skupljanje finih, lakih metalnih strugotina, grubih strugotina, pa čak i ulja i emulzija rashladnog sredstva. Njegov čvrst i robustan dizajn može podnijeti čak i najteže industrijske primjene. Snažno, energetski učinkovito bočno kanalno puhalo (IE2) s optimiziranom geometrijom kotača za visoke vakuume postiže visoku usisnu snagu u neprekidnom radu, što je osigurano izdržljivim džepnim filtrom koji se može prati. Praktično rješenje s ergonomskim kolicima za spuštanje omogućuje jednostavno pražnjenje spremnika bez skidanja pogonske glave. Tekućine se mogu jednostavno ispustiti jednostavnim odvajanjem odvodnog crijeva s indikatorom razine punjenja. Okretna šasija usisavača tekućine i strugotina čini ga fleksibilnom opcijom koja se može koristiti u pokretu ili na jednom mjestu.

Značajke i prednosti
Jednostavno i sigurno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
  • Podvozje za spuštanje i sabirni spremnik za ergonomsko pražnjenje.
Komforno, ručno i sigurno pražnjenje tekućina
  • Ispusno crijevo na sabirnom spremniku za sigurno pražnjenje ulja i rashladne tekućine.
  • Prikaz razine napunjenosti na ispusnom crijevu i uređaju radi sprječavanja prevelikog punjenja.
Tih rad
  • Tihi rad zahvaljujući zvučno izoliranoj pogonskoj jedinici.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Količina zraka (l/s/m³/h) 137,5 / 495
Vakuum (mbar/kPa) 140 / 14
Kapacitet spremnika (l) 100
Nazivna ulazna snaga (kW) 4
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 70 DN 50
Klasa prašine, glavni filtar L
Područje filtra za glavni filtar (m²) 0,45
Težina bez pribora (kg) 157
Težina (s priborom) (kg) 157
Težina uklj. ambalažu (kg) 157,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 855 x 760 x 1890
