Industrijski usisavač IVR-L 100/40 Sc
IVR-L 100/40 pokretni usisavač tekućina i strugotina prikladan za širok raspon primjena. Pouzdano i sigurno usisava ulja, rashladne emulzije te fine i grube (metalne) strugotine.
IVR-L 100/40 je usisivač za tekućine i strugotine koji ima zapreminu spremnika od 100 litara i, s nazivnom ulaznom snagom od 4 kW, idealan je za usisavanje srednjih količina. Uobičajene primjene tihog usisavača koji se napaja izmjeničnom strujom i vrlo jednostavnog za održavanje uključuju skupljanje finih, lakih metalnih strugotina, grubih strugotina, pa čak i ulja i emulzija rashladnog sredstva. Njegov čvrst i robustan dizajn može podnijeti čak i najteže industrijske primjene. Snažno, energetski učinkovito bočno kanalno puhalo (IE2) s optimiziranom geometrijom kotača za visoke vakuume postiže visoku usisnu snagu u neprekidnom radu, što je osigurano izdržljivim džepnim filtrom koji se može prati. Praktično rješenje s ergonomskim kolicima za spuštanje omogućuje jednostavno pražnjenje spremnika bez skidanja pogonske glave. Tekućine se mogu jednostavno ispustiti jednostavnim odvajanjem odvodnog crijeva s indikatorom razine punjenja. Okretna šasija usisavača tekućine i strugotina čini ga fleksibilnom opcijom koja se može koristiti u pokretu ili na jednom mjestu.
Značajke i prednosti
Jednostavno i sigurno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
- Podvozje za spuštanje i sabirni spremnik za ergonomsko pražnjenje.
Komforno, ručno i sigurno pražnjenje tekućina
- Ispusno crijevo na sabirnom spremniku za sigurno pražnjenje ulja i rashladne tekućine.
- Prikaz razine napunjenosti na ispusnom crijevu i uređaju radi sprječavanja prevelikog punjenja.
Tih rad
- Tihi rad zahvaljujući zvučno izoliranoj pogonskoj jedinici.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|137,5 / 495
|Vakuum (mbar/kPa)
|140 / 14
|Kapacitet spremnika (l)
|100
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|4
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 70 DN 50
|Klasa prašine, glavni filtar
|L
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|0,45
|Težina bez pribora (kg)
|157
|Težina (s priborom) (kg)
|157
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|157,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|855 x 760 x 1890