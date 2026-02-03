IVR-L 100/40 je usisivač za tekućine i strugotine koji ima zapreminu spremnika od 100 litara i, s nazivnom ulaznom snagom od 4 kW, idealan je za usisavanje srednjih količina. Uobičajene primjene tihog usisavača koji se napaja izmjeničnom strujom i vrlo jednostavnog za održavanje uključuju skupljanje finih, lakih metalnih strugotina, grubih strugotina, pa čak i ulja i emulzija rashladnog sredstva. Njegov čvrst i robustan dizajn može podnijeti čak i najteže industrijske primjene. Snažno, energetski učinkovito bočno kanalno puhalo (IE2) s optimiziranom geometrijom kotača za visoke vakuume postiže visoku usisnu snagu u neprekidnom radu, što je osigurano izdržljivim džepnim filtrom koji se može prati. Praktično rješenje s ergonomskim kolicima za spuštanje omogućuje jednostavno pražnjenje spremnika bez skidanja pogonske glave. Tekućine se mogu jednostavno ispustiti jednostavnim odvajanjem odvodnog crijeva s indikatorom razine punjenja. Okretna šasija usisavača tekućine i strugotina čini ga fleksibilnom opcijom koja se može koristiti u pokretu ili na jednom mjestu.