Kompaktni industrijski usisavač tip Ringler IVR-L 120/24-2 Tc optimalan je za razdvajanje hladnih sredstava za podmazivanje i strugotina. Svojom robusnom izvedbom, kotačima otpornima na ulje i kabelom otpornim na ulje ovaj je usisavač dugovječni pomoćnik u teškim industrijskim uvjetima. Uređaj se predstavlja s prekretnim voznim postoljem i velikim spremnikom zapremine 120 l - idealno za velike količine tekućine i/ili krutih tvari koje ne sadrže prašinu, kao što su strugotine. Zahvaljujući košari za strugotine, koja je dostupna kao opcija, krute je tvari moguće uredno odvojiti od usisane tekućine. Za posebno fleksibilan rad bez nezgodnog zapetljavanja, priključak usisnog crijeva na usisnoj glavi se okreće za 360°. Razina napunjenosti može se uvijek praktično očitati na crijevu za pražnjenje. Pražnjenje je moguće na dva načina: Jedan način je preko crijeva za pražnjenje, a drugi preko prekretnog voznog postolja. Bez problema je moguće prijenos viličarom.