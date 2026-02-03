Industrijski usisavač IVR-L 120/24-2 Tc
IVR-L 120/24-2 Tc je osnovna verzija modela IVR-L 120 Tc i savršen je za vakumiranje i odvajanje rashladnih maziva i strugotine u metaloprerađivačkoj industriji.
Kompaktni industrijski usisavač tip Ringler IVR-L 120/24-2 Tc optimalan je za razdvajanje hladnih sredstava za podmazivanje i strugotina. Svojom robusnom izvedbom, kotačima otpornima na ulje i kabelom otpornim na ulje ovaj je usisavač dugovječni pomoćnik u teškim industrijskim uvjetima. Uređaj se predstavlja s prekretnim voznim postoljem i velikim spremnikom zapremine 120 l - idealno za velike količine tekućine i/ili krutih tvari koje ne sadrže prašinu, kao što su strugotine. Zahvaljujući košari za strugotine, koja je dostupna kao opcija, krute je tvari moguće uredno odvojiti od usisane tekućine. Za posebno fleksibilan rad bez nezgodnog zapetljavanja, priključak usisnog crijeva na usisnoj glavi se okreće za 360°. Razina napunjenosti može se uvijek praktično očitati na crijevu za pražnjenje. Pražnjenje je moguće na dva načina: Jedan način je preko crijeva za pražnjenje, a drugi preko prekretnog voznog postolja. Bez problema je moguće prijenos viličarom.
Značajke i prednosti
Nova pogonska glava za više sigurnosti, komfora i snage
- Mala težina pogonske glave osigurava lakše rukovanje tijekom transporta, pražnjenja i servisiranja.
- Veća sigurnost rada tijekom transporta zahvaljujući pohrani kabela na glavi stroja.
- Integrirani poklopac ispušnog zraka sprječava ulazak prljavštine u odjeljak motora.
Radijus rada 360°
- Uvijek čist posao zahvaljujući okretnom usisnom priključku na usisnoj glavi. Nema zapetljavanja usinog crijeva.
Praktično pregibno vozno postolje
- Brzo i praktično pražnjenje spremnika: jednostavno nagnuti prema natrag i gotovo.
Otpornost na ulje
- Kotači i kabel otporni na ulje za dugu trajnost i veliku mobilnost čak i u agresivnim uvjetima.
Robustan i pouzdan
- Idealno za primjenu u metaloprerađivačkoj industriji.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23
|Kapacitet spremnika (l)
|120
|Materijal spremnika
|Željezo
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 50
|Nazivna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Klasa prašine, glavni filtar
|L
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|0,45
|Težina bez pribora (kg)
|66
|Težina (s priborom) (kg)
|68
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|68,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|740 x 620 x 1180
Oprema
- Pribor u opsegu isporuke: ne