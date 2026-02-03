Industrijski usisavač IVR-L 120/24-2 Tc Me
Industrijski usisavač IVR-L 120/24-2 Tc Me za usisavanje i odvajanje tekućina i krutih tvari. Zahvaljujući izvedbi od plemenitog čelika, moguće je usisavati čak i korozivne medije.
IVR-L 120/24-2 Tc Me je kompaktni industrijski usisavač s prekretnim voznim postoljem. Usisavač za tekućine ima spremnik od plemenitog čelika zapremine 120 l za velike količine tekućine i/ili krutih tvari bez prašine, kao što su strugotine. Zahvaljujući opcijskoj košari za strugotine krute je tvari moguće bez problema odvojiti od usisane tekućine. Zbog izvedbe od plemenitog čelika, IVR-L 120/24-2 Tc Me može usisavati i korozivne medije. Okretni priključak za crijevo (360°) na usisnoj glavi osigurava maksimalnu slobodu pokreta te sprječava neugodno zapetljavanje usisnog crijeva. Aktualna razina napunjenosti može se uvijek praktično očitati na crijevu za pražnjenje. Pražnjenje se izvodi ili putem crijeva za pražnjenje ili preko prekretnog voznog postolja. Robusna izvedba zajedno s kotačima i mrežnom kabelu, koji su otporni na ulje, jamči dugovječnost, čak i kod primjene u teškim industrijskim uvjetima. Zbog robusne izvedbe bez problema je moguć i prijenos viličarom.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetni spremnik za sakupljanje od nehrđajućeg čelikaVrlo lako se čisti. Prikladno za korozivne usisne materijale. Prozirno crijevo kao indikator napunjenosti i za ispuštanje tekućina.
Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnostStroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki. Rotirajući priključak za crijevo s okretnim savijanjem cijevi do 360°. Po izboru dostupan sa zaštitom od prepunjavanja, cjedilom ili držačem pribora.
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatoraZa snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja. Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi. Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Opremljen kompaktnim površinskim filtrom klase prašine L
- Pouzdano sprječava ulazak grubih čestica u usisne turbine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23
|Kapacitet spremnika (l)
|120
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 50
|Nazivna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Klasa prašine, glavni filtar
|L
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|0,45
|Težina bez pribora (kg)
|65
|Težina (s priborom) (kg)
|65
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|65,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|740 x 620 x 1180
Oprema
- Pribor u opsegu isporuke: ne