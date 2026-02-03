IVR-L 120/24-2 Tc Me je kompaktni industrijski usisavač s prekretnim voznim postoljem. Usisavač za tekućine ima spremnik od plemenitog čelika zapremine 120 l za velike količine tekućine i/ili krutih tvari bez prašine, kao što su strugotine. Zahvaljujući opcijskoj košari za strugotine krute je tvari moguće bez problema odvojiti od usisane tekućine. Zbog izvedbe od plemenitog čelika, IVR-L 120/24-2 Tc Me može usisavati i korozivne medije. Okretni priključak za crijevo (360°) na usisnoj glavi osigurava maksimalnu slobodu pokreta te sprječava neugodno zapetljavanje usisnog crijeva. Aktualna razina napunjenosti može se uvijek praktično očitati na crijevu za pražnjenje. Pražnjenje se izvodi ili putem crijeva za pražnjenje ili preko prekretnog voznog postolja. Robusna izvedba zajedno s kotačima i mrežnom kabelu, koji su otporni na ulje, jamči dugovječnost, čak i kod primjene u teškim industrijskim uvjetima. Zbog robusne izvedbe bez problema je moguć i prijenos viličarom.