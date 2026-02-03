Industrijski usisavač IVR-L 120/24-2 Tc Me

Industrijski usisavač IVR-L 120/24-2 Tc Me za usisavanje i odvajanje tekućina i krutih tvari. Zahvaljujući izvedbi od plemenitog čelika, moguće je usisavati čak i korozivne medije.

IVR-L 120/24-2 Tc Me je kompaktni industrijski usisavač s prekretnim voznim postoljem. Usisavač za tekućine ima spremnik od plemenitog čelika zapremine 120 l za velike količine tekućine i/ili krutih tvari bez prašine, kao što su strugotine. Zahvaljujući opcijskoj košari za strugotine krute je tvari moguće bez problema odvojiti od usisane tekućine. Zbog izvedbe od plemenitog čelika, IVR-L 120/24-2 Tc Me može usisavati i korozivne medije. Okretni priključak za crijevo (360°) na usisnoj glavi osigurava maksimalnu slobodu pokreta te sprječava neugodno zapetljavanje usisnog crijeva. Aktualna razina napunjenosti može se uvijek praktično očitati na crijevu za pražnjenje. Pražnjenje se izvodi ili putem crijeva za pražnjenje ili preko prekretnog voznog postolja. Robusna izvedba zajedno s kotačima i mrežnom kabelu, koji su otporni na ulje, jamči dugovječnost, čak i kod primjene u teškim industrijskim uvjetima. Zbog robusne izvedbe bez problema je moguć i prijenos viličarom.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVR-L 120/24-2 Tc Me: Visokokvalitetni spremnik za sakupljanje od nehrđajućeg čelika
Visokokvalitetni spremnik za sakupljanje od nehrđajućeg čelika
Vrlo lako se čisti. Prikladno za korozivne usisne materijale. Prozirno crijevo kao indikator napunjenosti i za ispuštanje tekućina.
Industrijski usisavač IVR-L 120/24-2 Tc Me: Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnost
Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnost
Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki. Rotirajući priključak za crijevo s okretnim savijanjem cijevi do 360°. Po izboru dostupan sa zaštitom od prepunjavanja, cjedilom ili držačem pribora.
Industrijski usisavač IVR-L 120/24-2 Tc Me: Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja. Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi. Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Opremljen kompaktnim površinskim filtrom klase prašine L
  • Pouzdano sprječava ulazak grubih čestica u usisne turbine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 235 / 23
Kapacitet spremnika (l) 120
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 50
Nazivna širina pribora DN 50 DN 40
Klasa prašine, glavni filtar L
Područje filtra za glavni filtar (m²) 0,45
Težina bez pribora (kg) 65
Težina (s priborom) (kg) 65
Težina uklj. ambalažu (kg) 65,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 740 x 620 x 1180

Oprema

  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Industrijski usisavač IVR-L 120/24-2 Tc Me
Industrijski usisavač IVR-L 120/24-2 Tc Me
Industrijski usisavač IVR-L 120/24-2 Tc Me
Videos
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH