Industrijski usisavač IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp
Usisavač za ulje IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp sa spremnikom 120 l i autonomnom crpkom idealan je za usisavanje, odvajanje i povrat ulja s krutim tvarima kao što su metalne strugotine.
Usisavač za ulje IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp je kompaktni industrijski usisavač s prekretnim voznim postoljem i spremnikom od plemenitog čelika zapremine 120 litara. Uređaj usisava i velike količine tekućine i krute tvari bez prašine (npr. strugotine). Zbog opcijske košare za strugotine ove je krute tvari moguće bez problema odvojiti od usisane tekućine. Zbog izvedbe od plemenitog čelika IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp ima raznovrsnu primjenu. Također je bez problema moguće usisati i korozivne medije. Priključak crijeva na usisnoj glavi, koji se okreće za 360°, osigurava da usisno crijevo ne zapetlja pa tako povećava fleksibilnost. Trenutna razina napunjenosti uvijek je vidljiva preko crijeva za pražnjenje. Zasebna crpka za bačve omogućuje povrat usisane tekućine na visoku razinu pražnjenja. Robusna izvedba, uključujući kotače otporne na ulje i mrežni kabel, jamči dugovječnost čak i kod primjene u teškim industrijskim uvjetima. Osim toga, moguć je i prijenos viličarom.
Značajke i prednosti
Ergonomska nagibna šasija
- Sofisticirani sustav za sigurno, ručno pražnjenje bez napora.
- Okvirni sustav omogućuje ergonomsko preklopno pražnjenje pomoću mehanizma odmatanja.
- Brzo i praktično pražnjenje spremnika: jednostavno nagnuti prema natrag i gotovo.
Visokokvalitetni spremnik za sakupljanje od nehrđajućeg čelika
- Vrlo lako se čisti.
- Prikladno za korozivne usisne materijale.
- Prozirno crijevo kao indikator napunjenosti i za ispuštanje tekućina.
Funkcija crpke za bačvu
- Samostalna crpka za bačve omogućuje jednostavan povrat usisanog materijala na visoku razinu pražnjenja.
- Prozirno crijevo za provjeru količine apsorbirane tekućine.
Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnost
- Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki.
- Rotirajući priključak za crijevo s okretnim savijanjem cijevi do 360°.
- Po izboru dostupan sa zaštitom od prepunjavanja, cjedilom ili držačem pribora.
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
- Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja.
- Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi.
- Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23
|Kapacitet spremnika (l)
|120
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 50
|Nazivna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Klasa prašine, glavni filtar
|L
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|0,45
|Težina bez pribora (kg)
|72
|Težina (s priborom) (kg)
|72
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|72,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|745 x 710 x 1420
Oprema
- Pribor u opsegu isporuke: ne
- Funkcija crpke za bačvu