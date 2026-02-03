Usisavač za ulje IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp je kompaktni industrijski usisavač s prekretnim voznim postoljem i spremnikom od plemenitog čelika zapremine 120 litara. Uređaj usisava i velike količine tekućine i krute tvari bez prašine (npr. strugotine). Zbog opcijske košare za strugotine ove je krute tvari moguće bez problema odvojiti od usisane tekućine. Zbog izvedbe od plemenitog čelika IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp ima raznovrsnu primjenu. Također je bez problema moguće usisati i korozivne medije. Priključak crijeva na usisnoj glavi, koji se okreće za 360°, osigurava da usisno crijevo ne zapetlja pa tako povećava fleksibilnost. Trenutna razina napunjenosti uvijek je vidljiva preko crijeva za pražnjenje. Zasebna crpka za bačve omogućuje povrat usisane tekućine na visoku razinu pražnjenja. Robusna izvedba, uključujući kotače otporne na ulje i mrežni kabel, jamči dugovječnost čak i kod primjene u teškim industrijskim uvjetima. Osim toga, moguć je i prijenos viličarom.