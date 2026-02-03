Industrijski usisavač IVR-L 200/24-2 Tc Dp

IVR-L 200/24-2 Tc Dp usisavač za tekućinu i strugotine na izmjeničnu struju za usisavanje velikih količina ulja i strugotina. Robustan dizajn jednostavan za održavanje.

Snažno rješenje s dvije turbine s nazivnom ulaznom snagom od 2,4 kW čini IVR-L 200/24-2 Tc Dp AC usisavač tekućine i strugotina savršenim za usisavanje velikih količina ulja, kao i emulzija za hlađenje i strugotina. Izdržljivi džepni filter koji se koristi sa zavarenim šavovima može se prati i održava usisnu snagu mobilnog usisavača konstantno visokom, dok opcijska košara za cjedilo učinkovito odvaja tekući i čvrsti usisani medij. Sustav pražnjenja s nagibnom šasijom omogućuje sigurno pražnjenje nagibom uz minimalnu silu s mehanizmom za roll-off. Za pražnjenje je moguće koristiti i viličar. Tekućine se odvode iz posude od 200 l jednostavnim odvajanjem odvodnog crijeva s indikatorom razine punjenja. Integrirana, kontinuirano podesiva pumpa za bačve omogućuje značajno ubrzanje procesa ispuštanja tekućine do visinske razlike od 6 metara. Nisku radnu buku jamče zvučno prigušena pogonska jedinica i učinkovit ispušni prigušivač.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Ergonomska nagibna šasija
Ergonomska nagibna šasija
Sofisticirani sustav za sigurno, ručno pražnjenje bez napora. Okvirni sustav omogućuje ergonomsko preklopno pražnjenje pomoću mehanizma odmatanja. Brzo i praktično pražnjenje velikih posuda od 200 litara naginjanjem.
Industrijski usisavač IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Funkcija crpke za bačvu
Funkcija crpke za bačvu
Samostalna crpka za bačve omogućuje jednostavan povrat usisanog materijala na visoku razinu pražnjenja. Prozirno crijevo za provjeru količine apsorbirane tekućine.
Industrijski usisavač IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnost
Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnost
Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki. Rotirajući priključak za crijevo s okretnim savijanjem cijevi do 360°. Po izboru dostupan sa zaštitom od prepunjavanja, cjedilom ili držačem pribora.
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
  • Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja.
  • Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi.
  • Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Opremljen kompaktnim površinskim filtrom klase prašine L
  • Pouzdano sprječava ulazak grubih čestica u usisne turbine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 230 / 23
Kapacitet spremnika (l) 200
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 50
Nazivna širina pribora DN 50 DN 40
Klasa prašine, glavni filtar L
Područje filtra za glavni filtar (m²) 0,45
Težina bez pribora (kg) 131
Težina (s priborom) (kg) 131
Težina uklj. ambalažu (kg) 131
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1485 x 760 x 1550

Oprema

  • Funkcija crpke za bačvu
Industrijski usisavač IVR-L 200/24-2 Tc Dp
Industrijski usisavač IVR-L 200/24-2 Tc Dp
Videos
Područja primjene
  • Za velike količine tekućina, npr. ulja i emulzija za hlađenje
  • Za velike količine krutih tvari kao što su metalne strugotine
Pribor
