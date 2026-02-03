Snažno rješenje s dvije turbine s nazivnom ulaznom snagom od 2,4 kW čini IVR-L 200/24-2 Tc Dp AC usisavač tekućine i strugotina savršenim za usisavanje velikih količina ulja, kao i emulzija za hlađenje i strugotina. Izdržljivi džepni filter koji se koristi sa zavarenim šavovima može se prati i održava usisnu snagu mobilnog usisavača konstantno visokom, dok opcijska košara za cjedilo učinkovito odvaja tekući i čvrsti usisani medij. Sustav pražnjenja s nagibnom šasijom omogućuje sigurno pražnjenje nagibom uz minimalnu silu s mehanizmom za roll-off. Za pražnjenje je moguće koristiti i viličar. Tekućine se odvode iz posude od 200 l jednostavnim odvajanjem odvodnog crijeva s indikatorom razine punjenja. Integrirana, kontinuirano podesiva pumpa za bačve omogućuje značajno ubrzanje procesa ispuštanja tekućine do visinske razlike od 6 metara. Nisku radnu buku jamče zvučno prigušena pogonska jedinica i učinkovit ispušni prigušivač.