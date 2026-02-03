Industrijski usisavač IVR-L 200/24-2 Tc Dp
IVR-L 200/24-2 Tc Dp usisavač za tekućinu i strugotine na izmjeničnu struju za usisavanje velikih količina ulja i strugotina. Robustan dizajn jednostavan za održavanje.
Snažno rješenje s dvije turbine s nazivnom ulaznom snagom od 2,4 kW čini IVR-L 200/24-2 Tc Dp AC usisavač tekućine i strugotina savršenim za usisavanje velikih količina ulja, kao i emulzija za hlađenje i strugotina. Izdržljivi džepni filter koji se koristi sa zavarenim šavovima može se prati i održava usisnu snagu mobilnog usisavača konstantno visokom, dok opcijska košara za cjedilo učinkovito odvaja tekući i čvrsti usisani medij. Sustav pražnjenja s nagibnom šasijom omogućuje sigurno pražnjenje nagibom uz minimalnu silu s mehanizmom za roll-off. Za pražnjenje je moguće koristiti i viličar. Tekućine se odvode iz posude od 200 l jednostavnim odvajanjem odvodnog crijeva s indikatorom razine punjenja. Integrirana, kontinuirano podesiva pumpa za bačve omogućuje značajno ubrzanje procesa ispuštanja tekućine do visinske razlike od 6 metara. Nisku radnu buku jamče zvučno prigušena pogonska jedinica i učinkovit ispušni prigušivač.
Značajke i prednosti
Ergonomska nagibna šasijaSofisticirani sustav za sigurno, ručno pražnjenje bez napora. Okvirni sustav omogućuje ergonomsko preklopno pražnjenje pomoću mehanizma odmatanja. Brzo i praktično pražnjenje velikih posuda od 200 litara naginjanjem.
Funkcija crpke za bačvuSamostalna crpka za bačve omogućuje jednostavan povrat usisanog materijala na visoku razinu pražnjenja. Prozirno crijevo za provjeru količine apsorbirane tekućine.
Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnostStroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki. Rotirajući priključak za crijevo s okretnim savijanjem cijevi do 360°. Po izboru dostupan sa zaštitom od prepunjavanja, cjedilom ili držačem pribora.
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
- Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja.
- Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi.
- Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Opremljen kompaktnim površinskim filtrom klase prašine L
- Pouzdano sprječava ulazak grubih čestica u usisne turbine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Kapacitet spremnika (l)
|200
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 50
|Nazivna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Klasa prašine, glavni filtar
|L
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|0,45
|Težina bez pribora (kg)
|131
|Težina (s priborom) (kg)
|131
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|131
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1485 x 760 x 1550
Oprema
- Funkcija crpke za bačvu
Videos
Područja primjene
- Za velike količine tekućina, npr. ulja i emulzija za hlađenje
- Za velike količine krutih tvari kao što su metalne strugotine