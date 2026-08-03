Industrijski usisavač IVR-L 65/24-2 kit

Idealno za metaloprerađivačku industriju: kompaktni industrijski usisavač IVR-L 65/24-2 prikladan je za usisavanje i odvajanje tekućina i krutih tvari poput strugotine.

S dva iznimno tiha motora puhala za izvanrednu usisnu snagu i nisku radnu buku, industrijski usisavač IVR-L 65/24-2 impresionira pri usisavanju i odvajanju malih količina tekućina i krutih tvari, poput ulja, emulzija rashladnih tekućina ili grubih, abrazivnih strugotina. To znači da se IVR-L 65/24-2 može koristiti za širok raspon primjena, ali je posebno prikladan za upotrebu u metalnoj industriji. Kompaktan dizajn koji štedi prostor i robusna šasija također olakšavaju transport industrijskog usisavača na različita gradilišta. Standardna mlaznica, 3-metarsko PU crijevo, ručka DN 50 i košara za procijedilo od 20 litara izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika (V2A) standardno su uključeni u opseg isporuke. Pogonska glava djelomično je izrađena od recikliranog materijala.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVR-L 65/24-2 kit: Dolazi s košarom za sito.
Dolazi s košarom za sito.
Omogućuje jednostavno odlaganje usisanih čvrstih tvari. Omogućuje sakupljanje usisanih tekućina. Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Industrijski usisavač IVR-L 65/24-2 kit: Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnost
Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnost
Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki. Rotirajući priključak za crijevo s okretnim savijanjem cijevi do 360°.
Industrijski usisavač IVR-L 65/24-2 kit: Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja. Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi. Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 144 / 520
Vakuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Kapacitet spremnika (l) 65
Materijal spremnika Čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 50
Nazivna širina pribora DN 50
Klasa prašine, glavni filtar L
Područje filtra za glavni filtar (m²) 0,25
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 68
Dužina kabela (m) 10
Težina bez pribora (kg) 46
Težina (s priborom) (kg) 46,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 47,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 718 x 526 x 1251

Oprema

  • Glavni filter: Površinski filter
  • Pribor u opsegu isporuke: da
Industrijski usisavač IVR-L 65/24-2 kit
Industrijski usisavač IVR-L 65/24-2 kit
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Područja primjene
  • Za male količine grube i abrazivne strugotine.
  • Za male količine tekućina, poput ulja ili emulzija rashladne tekućine.
Pribor
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