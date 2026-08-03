Industrijski usisavač IVR-L 65/24-2 kit
Idealno za metaloprerađivačku industriju: kompaktni industrijski usisavač IVR-L 65/24-2 prikladan je za usisavanje i odvajanje tekućina i krutih tvari poput strugotine.
S dva iznimno tiha motora puhala za izvanrednu usisnu snagu i nisku radnu buku, industrijski usisavač IVR-L 65/24-2 impresionira pri usisavanju i odvajanju malih količina tekućina i krutih tvari, poput ulja, emulzija rashladnih tekućina ili grubih, abrazivnih strugotina. To znači da se IVR-L 65/24-2 može koristiti za širok raspon primjena, ali je posebno prikladan za upotrebu u metalnoj industriji. Kompaktan dizajn koji štedi prostor i robusna šasija također olakšavaju transport industrijskog usisavača na različita gradilišta. Standardna mlaznica, 3-metarsko PU crijevo, ručka DN 50 i košara za procijedilo od 20 litara izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika (V2A) standardno su uključeni u opseg isporuke. Pogonska glava djelomično je izrađena od recikliranog materijala.
Značajke i prednosti
Dolazi s košarom za sito.Omogućuje jednostavno odlaganje usisanih čvrstih tvari. Omogućuje sakupljanje usisanih tekućina. Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnostStroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki. Rotirajući priključak za crijevo s okretnim savijanjem cijevi do 360°.
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatoraZa snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja. Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi. Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Kapacitet spremnika (l)
|65
|Materijal spremnika
|Čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 50
|Nazivna širina pribora
|DN 50
|Klasa prašine, glavni filtar
|L
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|0,25
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|68
|Dužina kabela (m)
|10
|Težina bez pribora (kg)
|46
|Težina (s priborom) (kg)
|46,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|47,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|718 x 526 x 1251
Oprema
- Glavni filter: Površinski filter
- Pribor u opsegu isporuke: da
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Područja primjene
- Za male količine grube i abrazivne strugotine.
- Za male količine tekućina, poput ulja ili emulzija rashladne tekućine.