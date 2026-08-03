S dva iznimno tiha motora puhala za izvanrednu usisnu snagu i nisku radnu buku, industrijski usisavač IVR-L 65/24-2 impresionira pri usisavanju i odvajanju malih količina tekućina i krutih tvari, poput ulja, emulzija rashladnih tekućina ili grubih, abrazivnih strugotina. To znači da se IVR-L 65/24-2 može koristiti za širok raspon primjena, ali je posebno prikladan za upotrebu u metalnoj industriji. Kompaktan dizajn koji štedi prostor i robusna šasija također olakšavaju transport industrijskog usisavača na različita gradilišta. Standardna mlaznica, 3-metarsko PU crijevo, ručka DN 50 i košara za procijedilo od 20 litara izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika (V2A) standardno su uključeni u opseg isporuke. Pogonska glava djelomično je izrađena od recikliranog materijala.