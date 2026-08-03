Industrijski usisavač IVR-L 65/24-2 Set Go!Further

IVR-L 65/24-2 Set Go!Further je ograničeno izdanje paketa s 33% reciklirane plastike¹⁾ i ekskluzivnim priborom: setom za čišćenje podova Liquid Advanced DN 50.

Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora, paket ograničenog izdanja IVR-L 65/24-2 Set Go!Further, izrađen od 33 posto reciklirane plastike¹⁾ s ekskluzivnim priborom, nudi snažnu usisnu snagu uz nisku radnu buku. Idealan je za usisavanje malih količina tekućina i krutih tvari poput ulja, rashladnih emulzija ili grubih, abrazivnih strugotina. Kompaktan dizajn koji štedi prostor i robusna šasija omogućuju jednostavan transport na različita mjesta. Pribor za čišćenje poda uključuje fleksibilno EVA crijevo, ručku, 2 usisne cijevi i podnu mlaznicu. Uključena je i kompatibilna standardna mlaznica za čišćenje mjesta.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVR-L 65/24-2 Set Go!Further: Optički prikaz razine napunjenosti
Optički prikaz razine napunjenosti
Prozirno crijevo za provjeru količine apsorbirane tekućine. Crijevo također služi za lakše pražnjenje.
Industrijski usisavač IVR-L 65/24-2 Set Go!Further: Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnost
Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnost
Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki. Rotirajući priključak za crijevo s okretnim savijanjem cijevi do 360°.
Industrijski usisavač IVR-L 65/24-2 Set Go!Further: Značajke održivosti
Značajke održivosti
Dizajn s 33% reciklirane plastike¹⁾. Veća učinkovitost pri radu samo s jednom turbinom. Niska radna buka od samo 68 dB(A).
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 144 / 520
Vakuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Kapacitet spremnika (l) 65
Materijal spremnika Čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 50
Nazivna širina pribora DN 50
Klasa prašine, glavni filtar L
Područje filtra za glavni filtar (m²) 0,25
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 68
Dužina kabela (m) 10
Težina bez pribora (kg) 40
Težina (s priborom) (kg) 49,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 50,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 718 x 526 x 1000

¹⁾ Samo uređaj, svi plastični dijelovi bez pribora.

Oprema

  • Glavni filter: Površinski filter
  • Pribor u opsegu isporuke: da
  • Autom. isključenje stanja punjenja
Industrijski usisavač IVR-L 65/24-2 Set Go!Further
Industrijski usisavač IVR-L 65/24-2 Set Go!Further
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Područja primjene
  • Za male količine grube i abrazivne strugotine.
  • Za male količine tekućina, poput ulja ili emulzija rashladne tekućine.
Pribor
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