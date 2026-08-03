Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora, paket ograničenog izdanja IVR-L 65/24-2 Set Go!Further, izrađen od 33 posto reciklirane plastike¹⁾ s ekskluzivnim priborom, nudi snažnu usisnu snagu uz nisku radnu buku. Idealan je za usisavanje malih količina tekućina i krutih tvari poput ulja, rashladnih emulzija ili grubih, abrazivnih strugotina. Kompaktan dizajn koji štedi prostor i robusna šasija omogućuju jednostavan transport na različita mjesta. Pribor za čišćenje poda uključuje fleksibilno EVA crijevo, ručku, 2 usisne cijevi i podnu mlaznicu. Uključena je i kompatibilna standardna mlaznica za čišćenje mjesta.