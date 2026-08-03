Industrijski usisavač IVR-L 65/24-2 Set Go!Further
IVR-L 65/24-2 Set Go!Further je ograničeno izdanje paketa s 33% reciklirane plastike¹⁾ i ekskluzivnim priborom: setom za čišćenje podova Liquid Advanced DN 50.
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora, paket ograničenog izdanja IVR-L 65/24-2 Set Go!Further, izrađen od 33 posto reciklirane plastike¹⁾ s ekskluzivnim priborom, nudi snažnu usisnu snagu uz nisku radnu buku. Idealan je za usisavanje malih količina tekućina i krutih tvari poput ulja, rashladnih emulzija ili grubih, abrazivnih strugotina. Kompaktan dizajn koji štedi prostor i robusna šasija omogućuju jednostavan transport na različita mjesta. Pribor za čišćenje poda uključuje fleksibilno EVA crijevo, ručku, 2 usisne cijevi i podnu mlaznicu. Uključena je i kompatibilna standardna mlaznica za čišćenje mjesta.
Značajke i prednosti
Optički prikaz razine napunjenostiProzirno crijevo za provjeru količine apsorbirane tekućine. Crijevo također služi za lakše pražnjenje.
Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnostStroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki. Rotirajući priključak za crijevo s okretnim savijanjem cijevi do 360°.
Značajke održivostiDizajn s 33% reciklirane plastike¹⁾. Veća učinkovitost pri radu samo s jednom turbinom. Niska radna buka od samo 68 dB(A).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Kapacitet spremnika (l)
|65
|Materijal spremnika
|Čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 50
|Nazivna širina pribora
|DN 50
|Klasa prašine, glavni filtar
|L
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|0,25
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|68
|Dužina kabela (m)
|10
|Težina bez pribora (kg)
|40
|Težina (s priborom) (kg)
|49,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|50,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|718 x 526 x 1000
¹⁾ Samo uređaj, svi plastični dijelovi bez pribora.
Oprema
- Glavni filter: Površinski filter
- Pribor u opsegu isporuke: da
- Autom. isključenje stanja punjenja
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Područja primjene
- Za male količine grube i abrazivne strugotine.
- Za male količine tekućina, poput ulja ili emulzija rashladne tekućine.