Industrijski usisavač IVR-L 65/24-2 Tc
Robusni usisavač tekućine i strugotine IVR-L 65/24-2 Tc za rad na izmjeničnu struju. Pogodan za usisavanje srednjih količina ulja i metalnih strugotina, između ostalih materijala.
Izdržljiv, perivi džepni filter i snažno rješenje s dvije turbine nazivne ulazne snage 2,4 kW glavne su značajke mobilnog usisavača za tekućine i strugotine IVR-L 65/24-2 Tc. Zajedno jamče kontinuirani rad i visoku usisnu snagu bez smanjenja kapaciteta filtera. To čini stroj idealnim za usisavanje srednjih količina različitih medija, poput metalnih strugotina, ulja ili emulzija rashladne tekućine. Opcionalna košara za sito osigurava učinkovito odvajanje krutih i tekućih komponenti. Tekućine se mogu odvojeno odlagati jednostavnim odvajanjem odvodnog crijeva na spremniku za sakupljanje od 65 litara. Inače, sustav pražnjenja s nagibnim podvozjem koristi se za pražnjenje spremnika minimalnom silom naginjanjem pomoću mehanizma za odmotavanje. S izmjeničnim napajanjem i vrlo robusnim dizajnom koji je jednostavan za održavanje, usisavač ispunjava ključne zahtjeve za teške industrijske primjene. Pogonska jedinica s prigušenom bukom i prigušivač ispuha također osiguravaju nisku radnu buku. Pogonska glava djelomično je izrađena od recikliranog materijala.
Značajke i prednosti
Ergonomska nagibna šasija
- Sofisticirani sustav za sigurno, ručno pražnjenje bez napora.
- Okvirni sustav omogućuje ergonomsko preklopno pražnjenje pomoću mehanizma odmatanja.
- Brzo i praktično pražnjenje spremnika: jednostavno nagnuti prema natrag i gotovo.
Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnost
- Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki.
- Rotirajući priključak za crijevo s okretnim savijanjem cijevi do 360°.
- Po izboru dostupan sa zaštitom od prepunjavanja, cjedilom ili držačem pribora.
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
- Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja.
- Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi.
- Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Opremljen kompaktnim površinskim filtrom klase prašine L
- Pouzdano sprječava ulazak grubih čestica u usisne turbine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Kapacitet spremnika (l)
|65
|Materijal spremnika
|Čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 50
|Nazivna širina pribora
|DN 50
|Klasa prašine, glavni filtar
|L
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|0,25
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|68
|Dužina kabela (m)
|10
|Težina bez pribora (kg)
|42,6
|Težina (s priborom) (kg)
|43,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|43,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|737 x 532 x 1326
Oprema
- Glavni filter: Površinski filter
- Pribor u opsegu isporuke: ne
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Područja primjene
- Za srednje količine krupnih i abrazivnih strugotina
- Za srednje količine tekućina, npr. ulja i emulzija za hlađenje