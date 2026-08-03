Izdržljiv, perivi džepni filter i snažno rješenje s dvije turbine nazivne ulazne snage 2,4 kW glavne su značajke mobilnog usisavača za tekućine i strugotine IVR-L 65/24-2 Tc. Zajedno jamče kontinuirani rad i visoku usisnu snagu bez smanjenja kapaciteta filtera. To čini stroj idealnim za usisavanje srednjih količina različitih medija, poput metalnih strugotina, ulja ili emulzija rashladne tekućine. Opcionalna košara za sito osigurava učinkovito odvajanje krutih i tekućih komponenti. Tekućine se mogu odvojeno odlagati jednostavnim odvajanjem odvodnog crijeva na spremniku za sakupljanje od 65 litara. Inače, sustav pražnjenja s nagibnim podvozjem koristi se za pražnjenje spremnika minimalnom silom naginjanjem pomoću mehanizma za odmotavanje. S izmjeničnim napajanjem i vrlo robusnim dizajnom koji je jednostavan za održavanje, usisavač ispunjava ključne zahtjeve za teške industrijske primjene. Pogonska jedinica s prigušenom bukom i prigušivač ispuha također osiguravaju nisku radnu buku. Pogonska glava djelomično je izrađena od recikliranog materijala.