Kod usisavača NT 65/2 Ap radi se o snažnom mokro/suhom usisavaču s ApClean-sustavom za konstantno visoku snagu usisavanja i duge intervale rada. Usisavač ima kompaktno turbinsko kućište s integriranim poklopcem filtra za jednostavno vađenje velikog filtra s ravnim naborima. Ovaj se filtar učinkovito čisti uz pomoć poluautomatskog sustava za čišćenje filtra ApClean. To osigurava konstantno veliku snagu usisavanja, dulje radne intervale i dug životni vijek filtra. NT 65/2 Ap ima elektroničku kontrolu napunjenosti kod mokrog usisavanja, koja sprječava prekoračenje maksimalno dopuštene količine napunjenosti. Usisane tekućine mogu se bez problema zbrinuti putem fiksno montiranog ispusnog crijeva otpornog na ulja. Pomoću Clip-sustava na usisavač je moguće jednostavno i brzo priključiti pribor. Na uređaju se nalazi spremnik za crijevo, držač za pribor kao i velika površina za odlaganje npr. alata. Dva velika kotača i dva kotačića za upravljanje daju usisavaču NT 65/2 Ap potrebnu mobilnost.