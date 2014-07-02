Mokro suhi usisavač NT 65/2 Ap
NT 65/2 Ap je učinkoviti mokro/suhi usisavač s 2 motora za prof. primjenu. Zahvaljujući učinkovitom čišćenju filtra s ravnim naborima udarom zraka, snaga usisavanja ostaje gotovo konstantna.
Kod usisavača NT 65/2 Ap radi se o snažnom mokro/suhom usisavaču s ApClean-sustavom za konstantno visoku snagu usisavanja i duge intervale rada. Usisavač ima kompaktno turbinsko kućište s integriranim poklopcem filtra za jednostavno vađenje velikog filtra s ravnim naborima. Ovaj se filtar učinkovito čisti uz pomoć poluautomatskog sustava za čišćenje filtra ApClean. To osigurava konstantno veliku snagu usisavanja, dulje radne intervale i dug životni vijek filtra. NT 65/2 Ap ima elektroničku kontrolu napunjenosti kod mokrog usisavanja, koja sprječava prekoračenje maksimalno dopuštene količine napunjenosti. Usisane tekućine mogu se bez problema zbrinuti putem fiksno montiranog ispusnog crijeva otpornog na ulja. Pomoću Clip-sustava na usisavač je moguće jednostavno i brzo priključiti pribor. Na uređaju se nalazi spremnik za crijevo, držač za pribor kao i velika površina za odlaganje npr. alata. Dva velika kotača i dva kotačića za upravljanje daju usisavaču NT 65/2 Ap potrebnu mobilnost.
Značajke i prednosti
Integrirana površina za odlaganje
- Veliki, praktični prostor za odlaganje na glavi kućišta.
- Alati i pribor uvijek su vam pri ruci.
Integrirano ispusno crijevo (otporno na ulje)
- Odvodno crijevo je lako i brzo dostupno.
- Tekućine se mogu jednostavno i čisto odložiti.
Poluautomatsko čišćenje filtra
- Optimalna učinkovitost čišćenja filtera pritiskom na gumb.
- Omogućuje dosljedno visoku učinkovitost filtra i snagu usisavanja.
- Dizajn koji štedi vrijeme i dulji radni vijek filtera.
Fiksiranje crijeva i zakrivljene cijevi
- Tijekom transporta uvijek dobro pričvršćen.
- Praktično i uredno odlaganje stroja.
Ergonomska izvlačna ručka
- Praktičan i jednostavan transport usisavača.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet spremnika (l)
|65
|Materijal spremnika
|Plastika
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 2760
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 40
|Dužina kabela (m)
|10
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|20
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|600 x 480 x 920
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 4 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Papir
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Ispusno crijevo (otporno na ulje)
- Izvlačna ručka
Oprema
- Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
- Čišćenje filtra: Poluautomatsko čišćenje filtera Ap
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Klasa zaštite: II
- Zaustavni kotačić za upravljanje
Područja primjene
- Prikladno za mokro i suho usisavanje
- Za upijanje tekućina, grube prljavštine i prašine na svim tvrdim površinama kao i za čišćenje unutrašnjosti automobila