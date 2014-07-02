NT 75/2 Ap Me Tc je učinkoviti mokro/suhi usisavač s ApClean-sustavom za konstantno visoku snagu usisavanja i duge intervale rada. Robusni spremnik od plemenitog čelika zapremine 75 l idealan je za velike količine nečistoće, a zahvaljujući prekretnom voznom postolju lako se prazni. Usisavač ima kompaktno turbinsko kućište s integriranim poklopcem filtra za jednostavno vađenje velikog filtra s ravnim naborima. Učinkovito poluautomatsko čišćenje filtra ApClean osigurava konstantno veliku snagu usisavanja, dulje radne intervale i dug životni vijek filtra. Pored toga, NT 75/2 Ap Me Tc ima elektroničku kontrolu napunjenosti. Time je osigurano da se kod mokrog usisavanja ne prekorači maksimalno dopuštena količina napunjenosti. Usisane tekućine mogu se bez problema zbrinuti putem fiksno montiranog ispusnog crijeva otpornog na ulja. Uz pomoć praktičnog Clip-sustava na usisavač je moguće jednostavno i brzo priključiti pribor. Uređaj ima spremnik za crijevo, držač za pribor kao i veliku površinu za odlaganje (npr. alata). Dva velika kotača i dva kotačića za upravljanje daju usisavaču NT 75/2 Ap Me Tc potrebnu mobilnost.