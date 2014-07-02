Mokro suhi usisavač NT 75/2 Ap Me Tc
Jaki mokro-suhi usisavač s 2 motora za profesionalne primjene. Zahvaljujući učinkovitom čišćenju filtra s ravnim naborima udarom zraka, snaga usisavanja ostaje gotovo konstantna.
NT 75/2 Ap Me Tc je učinkoviti mokro/suhi usisavač s ApClean-sustavom za konstantno visoku snagu usisavanja i duge intervale rada. Robusni spremnik od plemenitog čelika zapremine 75 l idealan je za velike količine nečistoće, a zahvaljujući prekretnom voznom postolju lako se prazni. Usisavač ima kompaktno turbinsko kućište s integriranim poklopcem filtra za jednostavno vađenje velikog filtra s ravnim naborima. Učinkovito poluautomatsko čišćenje filtra ApClean osigurava konstantno veliku snagu usisavanja, dulje radne intervale i dug životni vijek filtra. Pored toga, NT 75/2 Ap Me Tc ima elektroničku kontrolu napunjenosti. Time je osigurano da se kod mokrog usisavanja ne prekorači maksimalno dopuštena količina napunjenosti. Usisane tekućine mogu se bez problema zbrinuti putem fiksno montiranog ispusnog crijeva otpornog na ulja. Uz pomoć praktičnog Clip-sustava na usisavač je moguće jednostavno i brzo priključiti pribor. Uređaj ima spremnik za crijevo, držač za pribor kao i veliku površinu za odlaganje (npr. alata). Dva velika kotača i dva kotačića za upravljanje daju usisavaču NT 75/2 Ap Me Tc potrebnu mobilnost.
Značajke i prednosti
Integrirana površina za odlaganjeZbog velike, integrirane površine za odlaganje na glavi kućišta, alat i pribor uvijek su dobro pospremljeni i uvijek na dohvat ruke.
Integrirano ispusno crijevoZahvaljujući lako pristupačnom ispusnom crijevu, usisane tekućine moguće je komforno zbrinuti.
Poluautomatsko čišćenje filteraPoluautomatsko čišćenje filtra učinkovito i trajno osigurava veliku snagu usisavanja.
Fiksiranje crijeva i zakrivljene cijevi
- Jednostavno pričvršćenje usisnog crijeva i zakrivljene cijevi kod transporta i skladištenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet spremnika (l)
|75
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 2760
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 40
|Dužina kabela (m)
|10
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Boja
|srebrna
|Težina bez pribora (kg)
|26
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|700 x 505 x 995
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 4 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Papir
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Ispusno crijevo (otporno na ulje)
- Prekretno vozno postolje
- Izvlačna ručka
Oprema
- Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
- Čišćenje filtra: Poluautomatsko čišćenje filtera
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Klasa zaštite: II
- Zaustavni kotačić za upravljanje
Videos
Područja primjene
- Prikladno za mokro i suho usisavanje