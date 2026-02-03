Mokro suhi usisavač NT 27/1 Me
NT 27/1 Me je snažan usisavač za mokro i suho usisavanje za profesionalnu upotrebu. Posebno je kompaktan i opremljen spremnikom od nehrđajućeg čelika.
NT 27/1 Me je kompaktan, okretan i posebno jednostavan usisavač za mokro i suho usisavanje za univerzalnu komercijalnu upotrebu. Ogromna usisna snaga NT 27/1 Me duguje se njegovoj snažnoj usisnoj turbini. Opremljen je patronskim filterom. Mehanički plovni prekidač koji se isključuje kada se dostigne maksimalna razina punjenja osigurava dulji vijek trajanja i nježan rad. Praktični sustav kopči za brzu izmjenu ili spajanje pribora olakšava rukovanje. Pet okretnih kotačića osigurava lako praćenje, upravljivost i stabilnost. NT 27/1 Me također ima praktičan prostor za pohranu na glavi puhača. Još jedna prednost NT 27/1 Me je držač pribora i kuka za kabel na uređaju. Ergonomska ručka za nošenje s držačem usisne cijevi jamči jednostavan i praktičan transport uređaja sa svim njegovim priborom. NT 27/1 Me ima potpunu zaštitu od udaraca kako bi zaštitio ne samo sam uređaj već i zidove, strojeve i namještaj od oštećenja. Kućište od nehrđajućeg čelika otporno na koroziju, kiseline i lužine, također osigurava dug vijek trajanja industrijskog usisavača.
Značajke i prednosti
Integrirani spremnik za priborPraktično pospremanje pribora na stražnjoj strani uređaja. Usisne cijevi i pribor su sigurno i udobno smješteni na stroju, što znači da su uvijek pri ruci.
PES filtar s patronama otporan na vlaguJednostavno prebacivanje između rada mokrog i suhog usisavača PES kartični filter ne treba sušiti prije uporabe Održivo: PES kartični filter je periv
Stabilne metalne spojnice zatvaračaPosebno robusni metalni zatvarači sada zatvaraju još pouzdanije.
Robusni odbojnik
- Branik nudi sigurnu sveobuhvatnu zaštitu za usisivač i opremu.
Plutajući sustav
- Učinak usisavanja je konstantno visok.
- Sustav plovka prekida usisni protok nakon postizanja maksimalnog kapaciteta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s)
|72
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Kapacitet spremnika (l)
|27
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1380
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|71
|Boja
|srebrna
|Težina bez pribora (kg)
|7,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|420 x 420 x 540
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Papir
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 300 mm
- Mlaznica za fuge
- Uložak filtera: PES
Oprema
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Klasa zaštite: II
- Zaustavni kotačić za upravljanje
Videos
Područja primjene
- Prikladno za mokro i suho usisavanje