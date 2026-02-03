NT 27/1 Me je kompaktan, okretan i posebno jednostavan usisavač za mokro i suho usisavanje za univerzalnu komercijalnu upotrebu. Ogromna usisna snaga NT 27/1 Me duguje se njegovoj snažnoj usisnoj turbini. Opremljen je patronskim filterom. Mehanički plovni prekidač koji se isključuje kada se dostigne maksimalna razina punjenja osigurava dulji vijek trajanja i nježan rad. Praktični sustav kopči za brzu izmjenu ili spajanje pribora olakšava rukovanje. Pet okretnih kotačića osigurava lako praćenje, upravljivost i stabilnost. NT 27/1 Me također ima praktičan prostor za pohranu na glavi puhača. Još jedna prednost NT 27/1 Me je držač pribora i kuka za kabel na uređaju. Ergonomska ručka za nošenje s držačem usisne cijevi jamči jednostavan i praktičan transport uređaja sa svim njegovim priborom. NT 27/1 Me ima potpunu zaštitu od udaraca kako bi zaštitio ne samo sam uređaj već i zidove, strojeve i namještaj od oštećenja. Kućište od nehrđajućeg čelika otporno na koroziju, kiseline i lužine, također osigurava dug vijek trajanja industrijskog usisavača.