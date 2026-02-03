Mokro suhi usisavač NT 27/1 Me

NT 27/1 Me je snažan usisavač za mokro i suho usisavanje za profesionalnu upotrebu. Posebno je kompaktan i opremljen spremnikom od nehrđajućeg čelika.

NT 27/1 Me je kompaktan, okretan i posebno jednostavan usisavač za mokro i suho usisavanje za univerzalnu komercijalnu upotrebu. Ogromna usisna snaga NT 27/1 Me duguje se njegovoj snažnoj usisnoj turbini. Opremljen je patronskim filterom. Mehanički plovni prekidač koji se isključuje kada se dostigne maksimalna razina punjenja osigurava dulji vijek trajanja i nježan rad. Praktični sustav kopči za brzu izmjenu ili spajanje pribora olakšava rukovanje. Pet okretnih kotačića osigurava lako praćenje, upravljivost i stabilnost. NT 27/1 Me također ima praktičan prostor za pohranu na glavi puhača. Još jedna prednost NT 27/1 Me je držač pribora i kuka za kabel na uređaju. Ergonomska ručka za nošenje s držačem usisne cijevi jamči jednostavan i praktičan transport uređaja sa svim njegovim priborom. NT 27/1 Me ima potpunu zaštitu od udaraca kako bi zaštitio ne samo sam uređaj već i zidove, strojeve i namještaj od oštećenja. Kućište od nehrđajućeg čelika otporno na koroziju, kiseline i lužine, također osigurava dug vijek trajanja industrijskog usisavača.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač NT 27/1 Me: Integrirani spremnik za pribor
Integrirani spremnik za pribor
Praktično pospremanje pribora na stražnjoj strani uređaja. Usisne cijevi i pribor su sigurno i udobno smješteni na stroju, što znači da su uvijek pri ruci.
Mokro suhi usisavač NT 27/1 Me: PES filtar s patronama otporan na vlagu
PES filtar s patronama otporan na vlagu
Jednostavno prebacivanje između rada mokrog i suhog usisavača PES kartični filter ne treba sušiti prije uporabe Održivo: PES kartični filter je periv
Mokro suhi usisavač NT 27/1 Me: Stabilne metalne spojnice zatvarača
Stabilne metalne spojnice zatvarača
Posebno robusni metalni zatvarači sada zatvaraju još pouzdanije.
Robusni odbojnik
  • Branik nudi sigurnu sveobuhvatnu zaštitu za usisivač i opremu.
Plutajući sustav
  • Učinak usisavanja je konstantno visok.
  • Sustav plovka prekida usisni protok nakon postizanja maksimalnog kapaciteta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s) 72
Vakuum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Kapacitet spremnika (l) 27
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Snaga uzimanja (W) maks. 1380
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 7,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 71
Boja srebrna
Težina bez pribora (kg) 7,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 11,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 420 x 420 x 540

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Papir
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 300 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Uložak filtera: PES

Oprema

  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Klasa zaštite: II
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
Mokro suhi usisavač NT 27/1 Me
Mokro suhi usisavač NT 27/1 Me
Videos
Područja primjene
  • Prikladno za mokro i suho usisavanje
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH