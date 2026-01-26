Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact L
Robusne, dugovječne komponente i velika usisna snaga: mokro-suhi usisavač NT 30/1 Tact s inovativnim sustavom čišćenja filtra Tact i spremnikom 30 l, odbojnikom i metalnim kotačima.
Za učinkovito i brzo čišćenje strojeva, vozila, radionica i gradilišta: Kärcher mokro-suhi usisavač NT 30/1 Tact je univerzalni uređaj za profesionalne korisnike iz različitih branši. Kompaktni univerzalni usisavač zbog svog automatskog sustava čišćenja filtra Tact i PES filtra s ravnim naborima otpornog na vlagu uvjerava u savršenom odstranjivanju velikih količina sitne prašine tijekom dugih intervala rada. Nečistoća i tekućine pouzdano se skupljaju u robusni spremnik zapremine 30 litara, koji ima odbojnik i stabilne metalne upravljačke kotače. Jednostavno rukovanje i upravljanje uređajem, koje je vrlo jednostavno zbog novog, centralnog okretnog prekidača, enormno olakšavaju posao. Uređaj je kompletno opremljen novo razvijenim i vrlo usavršenim priborom, koji se može praktično pospremiti u integrirani prihvat za usisno crijevo i pribor. Na ravnu glavu uređaja se zahvaljujući gumiranim površinama i mogućnostima pričvršćenja mogu odložiti ili čak fiksirati alati i kutije te oni neće otklizati.
Značajke i prednosti
Robusni spremnik s odbojnikom i metalnim kotačima.Stabilni metalni kotači jamče dobru mogućnost manevriranja i neograničeno kretanje po gradilištu Robusni spremnik štiti uređaj od udaraca i sudaranja.
Fleksibilno čuvanje crijeva i mrežnog kabelaOmogućuje sigurno fiksiranje crijeva različitih dužina i promjera. Mrežni kabel je uvijek pospremljen sigurno za transport.
Uklonjivo kućište filteraS demontažnim kućištem filtra, filtar je moguće izvaditi i ponovo umetnuti bez prašenja. Onemogućeno je pogrešno umetanje filtra s ravnim naborima.
Centralni okretni prekidač
- Programi usisavanja praktično se mijenjaju putem centralnog okretnog prekidača.
Automatsko čišćenje filtra Tact
- Za dosljedno visok kapacitet usisne moći i filtriranja
- Automatsko čišćenje filtera s snažnim udarima zraka
- Dizajn koji štedi vrijeme i produžuje vijek trajanja filtra
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet spremnika (l)
|30
|Materijal spremnika
|Plastika
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1380
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|69
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|13,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|17,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|560 x 370 x 580
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Filtar s ravnim naborima: PES s PTFE premazom
Oprema
- Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
- Antistatički priprema
- Čišćenje filtra: Automatsko čišćenje filtra Tact
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Klasa zaštite: II
- Zaustavni kotačić za upravljanje
Videos
Područja primjene
- Prikladno za mokro i suho usisavanje