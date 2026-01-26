Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact L

Robusne, dugovječne komponente i velika usisna snaga: mokro-suhi usisavač NT 30/1 Tact s inovativnim sustavom čišćenja filtra Tact i spremnikom 30 l, odbojnikom i metalnim kotačima.

Za učinkovito i brzo čišćenje strojeva, vozila, radionica i gradilišta: Kärcher mokro-suhi usisavač NT 30/1 Tact je univerzalni uređaj za profesionalne korisnike iz različitih branši. Kompaktni univerzalni usisavač zbog svog automatskog sustava čišćenja filtra Tact i PES filtra s ravnim naborima otpornog na vlagu uvjerava u savršenom odstranjivanju velikih količina sitne prašine tijekom dugih intervala rada. Nečistoća i tekućine pouzdano se skupljaju u robusni spremnik zapremine 30 litara, koji ima odbojnik i stabilne metalne upravljačke kotače. Jednostavno rukovanje i upravljanje uređajem, koje je vrlo jednostavno zbog novog, centralnog okretnog prekidača, enormno olakšavaju posao. Uređaj je kompletno opremljen novo razvijenim i vrlo usavršenim priborom, koji se može praktično pospremiti u integrirani prihvat za usisno crijevo i pribor. Na ravnu glavu uređaja se zahvaljujući gumiranim površinama i mogućnostima pričvršćenja mogu odložiti ili čak fiksirati alati i kutije te oni neće otklizati.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact L: Robusni spremnik s odbojnikom i metalnim kotačima.
Stabilni metalni kotači jamče dobru mogućnost manevriranja i neograničeno kretanje po gradilištu Robusni spremnik štiti uređaj od udaraca i sudaranja.
Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact L: Fleksibilno čuvanje crijeva i mrežnog kabela
Omogućuje sigurno fiksiranje crijeva različitih dužina i promjera. Mrežni kabel je uvijek pospremljen sigurno za transport.
Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact L: Uklonjivo kućište filtera
S demontažnim kućištem filtra, filtar je moguće izvaditi i ponovo umetnuti bez prašenja. Onemogućeno je pogrešno umetanje filtra s ravnim naborima.
Centralni okretni prekidač
  • Programi usisavanja praktično se mijenjaju putem centralnog okretnog prekidača.
Automatsko čišćenje filtra Tact
  • Za dosljedno visok kapacitet usisne moći i filtriranja
  • Automatsko čišćenje filtera s snažnim udarima zraka
  • Dizajn koji štedi vrijeme i produžuje vijek trajanja filtra
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Kapacitet spremnika (l) 30
Materijal spremnika Plastika
Snaga uzimanja (W) maks. 1380
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 7,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 69
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 13,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 17,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 560 x 370 x 580

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Filtar s ravnim naborima: PES s PTFE premazom

Oprema

  • Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
  • Antistatički priprema
  • Čišćenje filtra: Automatsko čišćenje filtra Tact
  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Klasa zaštite: II
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact L
Videos
Područja primjene
  • Prikladno za mokro i suho usisavanje
Pribor
