Za učinkovito i brzo čišćenje strojeva, vozila, radionica i gradilišta: Kärcher mokro-suhi usisavač NT 30/1 Tact je univerzalni uređaj za profesionalne korisnike iz različitih branši. Kompaktni univerzalni usisavač zbog svog automatskog sustava čišćenja filtra Tact i PES filtra s ravnim naborima otpornog na vlagu uvjerava u savršenom odstranjivanju velikih količina sitne prašine tijekom dugih intervala rada. Nečistoća i tekućine pouzdano se skupljaju u robusni spremnik zapremine 30 litara, koji ima odbojnik i stabilne metalne upravljačke kotače. Jednostavno rukovanje i upravljanje uređajem, koje je vrlo jednostavno zbog novog, centralnog okretnog prekidača, enormno olakšavaju posao. Uređaj je kompletno opremljen novo razvijenim i vrlo usavršenim priborom, koji se može praktično pospremiti u integrirani prihvat za usisno crijevo i pribor. Na ravnu glavu uređaja se zahvaljujući gumiranim površinama i mogućnostima pričvršćenja mogu odložiti ili čak fiksirati alati i kutije te oni neće otklizati.