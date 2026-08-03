Dizajniran kako bi ispunio visoke zahtjeve poljoprivrednog, građevinskog, industrijskog i automobilskog sektora, robusni NT 75/2 Tact² Me Tc Adv mokri i suhi usisavač iz Kärchera pruža impresivne performanse čak iu najtežim primjenama čišćenja. Dvostruka turbina s vrlo velikim volumenskim protokom i jakim vakuumom, u kombinaciji s 640 mm širokom mlaznicom za brisanje s odvojenim kućištem, osigurava maksimalnu učinkovitost površine. U isto vrijeme, jedinstveni Tact² sustav za čišćenje filtra osigurava stalni protok usisavanja za neprekinute, duge operacije čišćenja, a istovremeno značajno produljuje životni vijek filtra. Spremnik od nehrđajućeg čelika od 75 litara sa čvrstim metalnim kućištem skuplja sve vrste prljavštine i, zahvaljujući spremniku za prevrtanje, nudi maksimalnu sigurnost korisnika pri pražnjenju čak i grube prljavštine. Dodatno, integrirano odvodno crijevo omogućuje jednostavno i beskontaktno pražnjenje vakuumiranih tekućina. Visokokvalitetne komponente, kao što su usisno crijevo dugo 4 m, metalne usisne cijevi, univerzalna podna mlaznica i kabel za napajanje dug 30 m zaokružuju koncept stroja. Raspon opcijskih specijaliziranih dodataka također je dostupan za svakuzamislivu primjenu.