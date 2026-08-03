Mokro suhi usisavač NT 75/2 Tact² Me Tc Adv *EU
Mobilni, robusni i svestrani višenamjenski uređaj s visokom usisnom snagom i površinom te jedinstvenim Tact² sustavom čišćenja filtera za nesmetano čišćenje.
Dizajniran kako bi ispunio visoke zahtjeve poljoprivrednog, građevinskog, industrijskog i automobilskog sektora, robusni NT 75/2 Tact² Me Tc Adv mokri i suhi usisavač iz Kärchera pruža impresivne performanse čak iu najtežim primjenama čišćenja. Dvostruka turbina s vrlo velikim volumenskim protokom i jakim vakuumom, u kombinaciji s 640 mm širokom mlaznicom za brisanje s odvojenim kućištem, osigurava maksimalnu učinkovitost površine. U isto vrijeme, jedinstveni Tact² sustav za čišćenje filtra osigurava stalni protok usisavanja za neprekinute, duge operacije čišćenja, a istovremeno značajno produljuje životni vijek filtra. Spremnik od nehrđajućeg čelika od 75 litara sa čvrstim metalnim kućištem skuplja sve vrste prljavštine i, zahvaljujući spremniku za prevrtanje, nudi maksimalnu sigurnost korisnika pri pražnjenju čak i grube prljavštine. Dodatno, integrirano odvodno crijevo omogućuje jednostavno i beskontaktno pražnjenje vakuumiranih tekućina. Visokokvalitetne komponente, kao što su usisno crijevo dugo 4 m, metalne usisne cijevi, univerzalna podna mlaznica i kabel za napajanje dug 30 m zaokružuju koncept stroja. Raspon opcijskih specijaliziranih dodataka također je dostupan za svakuzamislivu primjenu.
Značajke i prednosti
Ekstra široka brisačaEfikasno usisavanje čak i s velikim količinama prljavštine i tekućine Brzo postiže maksimalnu izvedbu na površini zahvaljujući širini od 640 mm Odvojeni okvir na mlaznici za najbolje rezultate usisavanja
Praktična drenažna crijevaJednostavno i sigurno pražnjenje usisanih tekućina Bezkontaktno pražnjenje za maksimalnu sigurnost na radu
Pohrana pribora koja ne ovisi o smjeruSigurno pohranjivanje usisnih cijevi i mlaznice za pod Dodatni prostor za crijevo od 4 m i gumirani napojni kabel od 30 m Pribor je uvijek pri ruci, bez obzira na kut
Puno sadržaja koji se brzo prazni zahvaljujući prekretnom voznom postolju
- Maksimalna sigurnost korisnika tijekom pražnjenja
- Metalni okvir za maksimalnu stabilnost
- Jednostavno pražnjenje pomoću praktičnog kontejnera za ispuštanje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet spremnika (l)
|75
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 2760
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 40
|Dužina kabela (m)
|30
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Boja
|srebrna
|Težina bez pribora (kg)
|28,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|46
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|670 x 560 x 930
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 4 m
- Vrsta usisnog crijeva: električno vodljivo
- Pregib: električno vodljivo
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Papir
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Usisna mlaznica: 640 mm
- Ispusno crijevo (otporno na ulje)
- Filtar s ravnim naborima: PES s PTFE premazom
- Prekretno vozno postolje
- Izvlačna ručka
Oprema
- Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
- Antistatički sustav
- Čišćenje filtra: Automatsko čišćenje filtra Tact²
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Klasa zaštite: II
- Zaustavni kotačić za upravljanje
Videos
Područja primjene
- Poljoprivreda
- Građevinarstvo
- Industrija
- Automotive
- Industrija hrane
Pribor
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