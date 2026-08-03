Kolica Classic I

Iznimno laka za manevriranje i isplativa Trolley Classic I idealna su za brzo održavanje čišćenja.

Isplativi model ulaznih kolica za čišćenje, Trolley Classic I, vrlo je robustan zahvaljujući svom obojenom čeličnom okviru, što ga čini idealnim za održavanje čišćenja u napornom svakodnevnom radu. Četiri rotirajuća kotača osiguravaju jednostavno rukovanje.

Značajke i prednosti
Visoka kvaliteta
  • Kvalitetni materijali i vrlo robusna, lagana konstrukcija.
Najbolja ergonomija
  • Vrlo jednostavan i prikladan za leđa za upotrebu dok stoji.
Jednostavna upravljivost
  • Četiri rotirajuća kotača omogućuju lako manevriranje u najužem prostoru.
Specifikacije

Tehnički podaci

Program CLASSIC
Materijal Plastificirani čelik / PP
Količina (Komad(a)) 1
Težina bez pribora (kg) 10,5
Težina ambalaže (kg) 12
Dimenzije (d × š × v) (mm) 910 x 545 x 1070
Dimenzije, zapakirano (mm) 910 x 545 x 1070
Kompatibilni uređaji
Pribor
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