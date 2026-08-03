Kolica Classic I
Iznimno laka za manevriranje i isplativa Trolley Classic I idealna su za brzo održavanje čišćenja.
Isplativi model ulaznih kolica za čišćenje, Trolley Classic I, vrlo je robustan zahvaljujući svom obojenom čeličnom okviru, što ga čini idealnim za održavanje čišćenja u napornom svakodnevnom radu. Četiri rotirajuća kotača osiguravaju jednostavno rukovanje.
Značajke i prednosti
Visoka kvaliteta
- Kvalitetni materijali i vrlo robusna, lagana konstrukcija.
Najbolja ergonomija
- Vrlo jednostavan i prikladan za leđa za upotrebu dok stoji.
Jednostavna upravljivost
- Četiri rotirajuća kotača omogućuju lako manevriranje u najužem prostoru.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|CLASSIC
|Materijal
|Plastificirani čelik / PP
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina bez pribora (kg)
|10,5
|Težina ambalaže (kg)
|12
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|910 x 545 x 1070
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|910 x 545 x 1070