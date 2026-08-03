Kolica Classic II
Kolica Classic II za brzo čišćenje i održavanje. Kolica za čišćenje s modulom za odlaganje otpada, prikladnom prešom za krpu i dvije bojom kodirane kante od 6 i 15 litara.
Čišćenje bez umora s kolicima Classic II. Opremljena vrlo robusnom, ali ergonomskom prešom za krpu, isplativa kolica za čišćenje idealna su za svakodnevno čišćenje. Sadrži dvije bojom kodirane kante od 6 i 15 litara, kao i izdašni modul za zbrinjavanje otpada za brzo odlaganje otpada. Četiri rotacijska kotača osiguravaju jednostavno rukovanje, dok obojeni čelični okvir osigurava dug životni vijek.
Značajke i prednosti
Visoka kvaliteta
- Kvalitetni materijali i vrlo robusna, lagana konstrukcija.
Najbolja ergonomija
- Učinkovit, leđima prihvatljiv mehanizam za stezanje.
Jednostavna upravljivost
- Četiri rotirajuća kotača omogućuju lako manevriranje u najužem prostoru.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|CLASSIC
|Materijal
|Plastificirani čelik / PP
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina bez pribora (kg)
|14,1
|Težina ambalaže (kg)
|16,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1070 x 660 x 1120
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|1070 x 660 x 1120