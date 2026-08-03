Kolica Classic II

Kolica Classic II za brzo čišćenje i održavanje. Kolica za čišćenje s modulom za odlaganje otpada, prikladnom prešom za krpu i dvije bojom kodirane kante od 6 i 15 litara.

Čišćenje bez umora s kolicima Classic II. Opremljena vrlo robusnom, ali ergonomskom prešom za krpu, isplativa kolica za čišćenje idealna su za svakodnevno čišćenje. Sadrži dvije bojom kodirane kante od 6 i 15 litara, kao i izdašni modul za zbrinjavanje otpada za brzo odlaganje otpada. Četiri rotacijska kotača osiguravaju jednostavno rukovanje, dok obojeni čelični okvir osigurava dug životni vijek.

Značajke i prednosti
Visoka kvaliteta
  • Kvalitetni materijali i vrlo robusna, lagana konstrukcija.
Najbolja ergonomija
  • Učinkovit, leđima prihvatljiv mehanizam za stezanje.
Jednostavna upravljivost
  • Četiri rotirajuća kotača omogućuju lako manevriranje u najužem prostoru.
Specifikacije

Tehnički podaci

Program CLASSIC
Materijal Plastificirani čelik / PP
Količina (Komad(a)) 1
Težina bez pribora (kg) 14,1
Težina ambalaže (kg) 16,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1070 x 660 x 1120
Dimenzije, zapakirano (mm) 1070 x 660 x 1120
Pribor
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