Čišćenje bez umora s kolicima Classic II. Opremljena vrlo robusnom, ali ergonomskom prešom za krpu, isplativa kolica za čišćenje idealna su za svakodnevno čišćenje. Sadrži dvije bojom kodirane kante od 6 i 15 litara, kao i izdašni modul za zbrinjavanje otpada za brzo odlaganje otpada. Četiri rotacijska kotača osiguravaju jednostavno rukovanje, dok obojeni čelični okvir osigurava dug životni vijek.