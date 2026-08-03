Zahvaljujući izdašnom transportnom kapacitetu i velikom modulu za zbrinjavanje otpada, ne samo da su isplativa kolica Classic IV prikladna za svakodnevno čišćenje, nego se smatraju iznimnima i kada je u pitanju opskrba i odlaganje. Kako bi se napor sveo na minimum, kolica za čišćenje sadrže visokokvalitetnu i ergonomsku prešu za krpu. Kolica Classic IV sa svoja četiri rotirajuća kotača također su vrlo jednostavna za rukovanje. Standardno su uključene četiri bojom kodirane kante od 6 litara i dvije kante od 15 litara. Robusni i obojeni čelični okvir također osigurava dug životni vijek.