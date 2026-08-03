Kolica Classic IV
Robusna i isplativa kolica Classic IV mogu se pohvaliti izdašnim prostorom za odlaganje, prešom krpu i ukupno šest bojom kodiranih kanta (6 i 15 litara).
Zahvaljujući izdašnom transportnom kapacitetu i velikom modulu za zbrinjavanje otpada, ne samo da su isplativa kolica Classic IV prikladna za svakodnevno čišćenje, nego se smatraju iznimnima i kada je u pitanju opskrba i odlaganje. Kako bi se napor sveo na minimum, kolica za čišćenje sadrže visokokvalitetnu i ergonomsku prešu za krpu. Kolica Classic IV sa svoja četiri rotirajuća kotača također su vrlo jednostavna za rukovanje. Standardno su uključene četiri bojom kodirane kante od 6 litara i dvije kante od 15 litara. Robusni i obojeni čelični okvir također osigurava dug životni vijek.
Značajke i prednosti
Visoka kvaliteta
- Kvalitetni materijali i vrlo robusna konstrukcija.
Najbolja ergonomija
- Učinkovit, leđima prihvatljiv mehanizam za stezanje.
Jednostavna upravljivost
- Četiri rotirajuća kotača omogućuju lako manevriranje u najužem prostoru.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|CLASSIC
|Materijal
|Plastificirani čelik / PP
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina bez pribora (kg)
|20,2
|Težina ambalaže (kg)
|23
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1385 x 650 x 1070
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|1385 x 650 x 1070