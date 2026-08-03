Kolica Hotel Classic I

Robusna hotelska kolica Classic I s podiznim držačem vreće za smeće zapremine 120 litara. Kolica su prikladna za 12 do 15 prostorija, imaju tri drvena pretinca i pet kotača veličine 125 mm.

Uski prostori u liftovima ili hotelskim hodnicima nisu problem za kolica Hotel Classic I. To osigurava pet velikih zakretnih kotača od 125 mm. Robusna hotelska kolica pogodna su za čišćenje i opskrbu do 15 soba, a vrlo su ergonomska i nježna za Vaša leđa. Veliki sklopivi nosač spremnika za smeće od 120 litara nudi dovoljan kapacitet za odlaganje otpada, a tri drvene police olakšavaju transport i pristup posuđu i materijalu za čišćenje. Nehrđajući materijali osiguravaju dug životni vijek, dok glatke površine olakšavaju čišćenje samih kolica, kada je to potrebno.

Značajke i prednosti
Kolica Hotel Classic I: Najbolja ergonomija
Najbolja ergonomija
Vrlo jednostavan i prikladan za leđa za upotrebu dok stoji. Praktičan pristup vrećama i priboru
Kolica Hotel Classic I: Visoka kvaliteta
Visoka kvaliteta
Visokokvalitetni nehrđajući materijali i vrlo robustan dizajn.
Kolica Hotel Classic I: Higijensko čišćenje kolica
Higijensko čišćenje kolica
Glatke površine olakšavaju čišćenje same košare po potrebi.
Jednostavna upravljivost
  • Pet zakretnih kotača omogućuje lako manevriranje u uskim prostorima.
Vrlo dobro opremljen
  • Uključuje veliki spremnik za smeće od 120 litara i tri drvene police.
Specifikacije

Tehnički podaci

Program STANDARD / CLASSIC
Kapacitet zbrinjavanja otpada (l) 120
Materijal Obojani čelik / PP
Količina (Komad(a)) 1
Težina bez pribora (kg) 34
Težina ambalaže (kg) 36,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1170 x 530 x 1280
Dimenzije, zapakirano (mm) 1170 x 530 x 1280
Pribor
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH