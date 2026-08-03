Kolica Hotel Classic I
Robusna hotelska kolica Classic I s podiznim držačem vreće za smeće zapremine 120 litara. Kolica su prikladna za 12 do 15 prostorija, imaju tri drvena pretinca i pet kotača veličine 125 mm.
Uski prostori u liftovima ili hotelskim hodnicima nisu problem za kolica Hotel Classic I. To osigurava pet velikih zakretnih kotača od 125 mm. Robusna hotelska kolica pogodna su za čišćenje i opskrbu do 15 soba, a vrlo su ergonomska i nježna za Vaša leđa. Veliki sklopivi nosač spremnika za smeće od 120 litara nudi dovoljan kapacitet za odlaganje otpada, a tri drvene police olakšavaju transport i pristup posuđu i materijalu za čišćenje. Nehrđajući materijali osiguravaju dug životni vijek, dok glatke površine olakšavaju čišćenje samih kolica, kada je to potrebno.
Značajke i prednosti
Najbolja ergonomijaVrlo jednostavan i prikladan za leđa za upotrebu dok stoji. Praktičan pristup vrećama i priboru
Visoka kvalitetaVisokokvalitetni nehrđajući materijali i vrlo robustan dizajn.
Higijensko čišćenje kolicaGlatke površine olakšavaju čišćenje same košare po potrebi.
Jednostavna upravljivost
- Pet zakretnih kotača omogućuje lako manevriranje u uskim prostorima.
Vrlo dobro opremljen
- Uključuje veliki spremnik za smeće od 120 litara i tri drvene police.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Kapacitet zbrinjavanja otpada (l)
|120
|Materijal
|Obojani čelik / PP
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina bez pribora (kg)
|34
|Težina ambalaže (kg)
|36,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1170 x 530 x 1280
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|1170 x 530 x 1280