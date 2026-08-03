Uski prostori u liftovima ili hotelskim hodnicima nisu problem za kolica Hotel Classic I. To osigurava pet velikih zakretnih kotača od 125 mm. Robusna hotelska kolica pogodna su za čišćenje i opskrbu do 15 soba, a vrlo su ergonomska i nježna za Vaša leđa. Veliki sklopivi nosač spremnika za smeće od 120 litara nudi dovoljan kapacitet za odlaganje otpada, a tri drvene police olakšavaju transport i pristup posuđu i materijalu za čišćenje. Nehrđajući materijali osiguravaju dug životni vijek, dok glatke površine olakšavaju čišćenje samih kolica, kada je to potrebno.