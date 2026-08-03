Kolica Hotel Classic II idealna su za čišćenje i opskrbu 15 do 18 soba. S tri drvene police za transport bez napora i laganim pristupom priboru za čišćenje i materijalima, kao i sklopivim nosačem spremnika za smeće od 120 litara, robusna hotelska kolica vrlo su jednostavna za upotrebu, a nježna su prema Vašim leđima. Pet velikih zakretnih kotača od 125 mm također omogućuju lako manevriranje, čak i u najužem prostoru. Izrađena od nehrđajućeg materijala s glatkim površinama, impresionira i svojim dugim vijekom trajanja i jednostavnim čišćenjem kolica po potrebi.