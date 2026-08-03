Kolica Hotel Classic II
Prikladna za čišćenje 15 do 18 soba: kolica Hotel Classic II s podiznim držačem vreće za smeće zapremine 120 litara, tri drvena pretinca i pet kotača veličine 125 mm.
Kolica Hotel Classic II idealna su za čišćenje i opskrbu 15 do 18 soba. S tri drvene police za transport bez napora i laganim pristupom priboru za čišćenje i materijalima, kao i sklopivim nosačem spremnika za smeće od 120 litara, robusna hotelska kolica vrlo su jednostavna za upotrebu, a nježna su prema Vašim leđima. Pet velikih zakretnih kotača od 125 mm također omogućuju lako manevriranje, čak i u najužem prostoru. Izrađena od nehrđajućeg materijala s glatkim površinama, impresionira i svojim dugim vijekom trajanja i jednostavnim čišćenjem kolica po potrebi.
Značajke i prednosti
Najbolja ergonomijaVrlo jednostavan i prikladan za leđa za upotrebu dok stoji. Praktičan pristup vrećama i priboru
Visoka kvalitetaVisokokvalitetni nehrđajući materijali i vrlo robustan dizajn.
Higijensko čišćenje kolicaGlatke površine olakšavaju čišćenje same košare po potrebi.
Jednostavna upravljivost
- Pet zakretnih kotača omogućuje lako manevriranje u uskim prostorima.
Vrlo dobro opremljen
- Uključuje veliki spremnik za smeće od 120 litara i tri drvene police.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Kapacitet zbrinjavanja otpada (l)
|120
|Materijal
|Obojani čelik / PP
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina bez pribora (kg)
|37,5
|Težina ambalaže (kg)
|39,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1270 x 530 x 1280
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|1270 x 530 x 1280