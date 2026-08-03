Kolica Hotel Classic III

Podizni držač vreće za smeće veličine 120 litara uključen je u osnovnu opremu kolica Hotel Classic III za 10 do 12 prostorija. Osim toga, kolica imaju tri drvena pretinca i četiri velika kotača.

Kolica Hotel Classic III savršen su i isplativ izbor za čišćenje i opskrbu 10 do 12 hotelskih soba. Vrlo jednostavna za upotrebu i nježna prema Vašim leđima, njezine tri drvene police za čišćenje posuđa i materijala, kao i sklopivi držač za koš za smeće kapaciteta 120 litara udovoljavaju svim zahtjevima. Izrađena od visokokvalitetnih neghrđajućih materijala, vrlo robusna hotelska kolica impresioniraju i svojim dugim vijekom trajanja. Glatke površine olakšavaju čišćenje samih kolica. Hotel Classic III kolica također su vrlo jednostavna za rukovanje čak i u najužim prostorima, poput liftova ili hodnika, zahvaljujući svoja četiri velika rotirajuća kotača od 125 mm.

Značajke i prednosti
Kolica Hotel Classic III: Najbolja ergonomija
Najbolja ergonomija
Vrlo jednostavan i prikladan za leđa za upotrebu dok stoji. Praktičan pristup vrećama i priboru
Kolica Hotel Classic III: Visoka kvaliteta
Visoka kvaliteta
Visokokvalitetni nehrđajući materijali i vrlo robustan dizajn.
Kolica Hotel Classic III: Higijensko čišćenje kolica
Higijensko čišćenje kolica
Glatke površine olakšavaju čišćenje same košare po potrebi.
Jednostavna upravljivost
  • Četiri rotirajuća kotača omogućuju lako manevriranje u najužem prostoru.
Vrlo dobro opremljen
  • Uključuje veliki spremnik za smeće od 120 litara i tri drvene police.
Specifikacije

Tehnički podaci

Program STANDARD / CLASSIC
Kapacitet zbrinjavanja otpada (l) 120
Materijal Obojani čelik / PP
Količina (Komad(a)) 1
Težina bez pribora (kg) 28,9
Težina ambalaže (kg) 31,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1070 x 530 x 1280
Dimenzije, zapakirano (mm) 1070 x 530 x 1280
Pribor
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH