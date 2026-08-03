Kolica Hotel Classic III
Podizni držač vreće za smeće veličine 120 litara uključen je u osnovnu opremu kolica Hotel Classic III za 10 do 12 prostorija. Osim toga, kolica imaju tri drvena pretinca i četiri velika kotača.
Kolica Hotel Classic III savršen su i isplativ izbor za čišćenje i opskrbu 10 do 12 hotelskih soba. Vrlo jednostavna za upotrebu i nježna prema Vašim leđima, njezine tri drvene police za čišćenje posuđa i materijala, kao i sklopivi držač za koš za smeće kapaciteta 120 litara udovoljavaju svim zahtjevima. Izrađena od visokokvalitetnih neghrđajućih materijala, vrlo robusna hotelska kolica impresioniraju i svojim dugim vijekom trajanja. Glatke površine olakšavaju čišćenje samih kolica. Hotel Classic III kolica također su vrlo jednostavna za rukovanje čak i u najužim prostorima, poput liftova ili hodnika, zahvaljujući svoja četiri velika rotirajuća kotača od 125 mm.
Značajke i prednosti
Najbolja ergonomijaVrlo jednostavan i prikladan za leđa za upotrebu dok stoji. Praktičan pristup vrećama i priboru
Visoka kvalitetaVisokokvalitetni nehrđajući materijali i vrlo robustan dizajn.
Higijensko čišćenje kolicaGlatke površine olakšavaju čišćenje same košare po potrebi.
Jednostavna upravljivost
- Četiri rotirajuća kotača omogućuju lako manevriranje u najužem prostoru.
Vrlo dobro opremljen
- Uključuje veliki spremnik za smeće od 120 litara i tri drvene police.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Kapacitet zbrinjavanja otpada (l)
|120
|Materijal
|Obojani čelik / PP
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina bez pribora (kg)
|28,9
|Težina ambalaže (kg)
|31,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1070 x 530 x 1280
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|1070 x 530 x 1280