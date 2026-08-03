Kolica Hotel Classic III savršen su i isplativ izbor za čišćenje i opskrbu 10 do 12 hotelskih soba. Vrlo jednostavna za upotrebu i nježna prema Vašim leđima, njezine tri drvene police za čišćenje posuđa i materijala, kao i sklopivi držač za koš za smeće kapaciteta 120 litara udovoljavaju svim zahtjevima. Izrađena od visokokvalitetnih neghrđajućih materijala, vrlo robusna hotelska kolica impresioniraju i svojim dugim vijekom trajanja. Glatke površine olakšavaju čišćenje samih kolica. Hotel Classic III kolica također su vrlo jednostavna za rukovanje čak i u najužim prostorima, poput liftova ili hodnika, zahvaljujući svoja četiri velika rotirajuća kotača od 125 mm.