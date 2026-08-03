Kolica Hotel Premium I

Visokokvalitetna hotelska kolica za 6 do 8 prostorija. Uključujući podizni držač vreće za smeće 120 l, a zahvaljujući kotačima promjera 125 mm sa sudarnom letvom, manevriranje je jednostavno i pri velikim težinama.

Visokokvalitetan dizajn i lagan za upravljanje u najužim prostorima čak i s velikim opterećenjem: kolica Hotel Premium I impresioniraju najboljom ergonomijom, nehrđajućim materijalima, robusnim dizajnom i dugim vijekom trajanja. Otporna na udarce zahvaljujući svoja četiri velika 125 mm rotirajuća kotača s odbojnicima i vrlo dobro opremljena - ova hotelska kolica savršena su za čišćenje i opskrbu šest do osam soba. Zbog kontinuiranih glatkih površina kolica čak je i samo čišćenje kolica jednostavno. Držač spremnika za smeće od 120 litara također je standardno uključen.

Značajke i prednosti
Kolica Hotel Premium I: Najbolja ergonomija
Najbolja ergonomija
Vrlo jednostavan i prikladan za leđa za upotrebu dok stoji. Praktičan pristup vrećama i priboru
Kolica Hotel Premium I: Visoka kvaliteta
Visoka kvaliteta
Visokokvalitetni nehrđajući materijali i vrlo robustan dizajn otporan na udarce.
Kolica Hotel Premium I: Higijensko čišćenje kolica
Higijensko čišćenje kolica
Glatke površine olakšavaju čišćenje same košare po potrebi.
Jednostavna upravljivost
  • Četiri rotirajuća kotača omogućuju lako manevriranje u najužem prostoru.
Vrlo dobro opremljen
  • Uključuje veliki držač vreće za smeće od 120 litara
Specifikacije

Tehnički podaci

Program ADVANCED
Kapacitet zbrinjavanja otpada (l) 120
Materijal PP
Količina (Komad(a)) 1
Težina bez pribora (kg) 27,4
Težina ambalaže (kg) 30,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1130 x 640 x 1425
Dimenzije, zapakirano (mm) 1130 x 640 x 1425
Pribor
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Created with AI (artificial intelligence)

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