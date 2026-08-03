Kolica Hotel Premium I
Visokokvalitetna hotelska kolica za 6 do 8 prostorija. Uključujući podizni držač vreće za smeće 120 l, a zahvaljujući kotačima promjera 125 mm sa sudarnom letvom, manevriranje je jednostavno i pri velikim težinama.
Visokokvalitetan dizajn i lagan za upravljanje u najužim prostorima čak i s velikim opterećenjem: kolica Hotel Premium I impresioniraju najboljom ergonomijom, nehrđajućim materijalima, robusnim dizajnom i dugim vijekom trajanja. Otporna na udarce zahvaljujući svoja četiri velika 125 mm rotirajuća kotača s odbojnicima i vrlo dobro opremljena - ova hotelska kolica savršena su za čišćenje i opskrbu šest do osam soba. Zbog kontinuiranih glatkih površina kolica čak je i samo čišćenje kolica jednostavno. Držač spremnika za smeće od 120 litara također je standardno uključen.
Značajke i prednosti
Najbolja ergonomijaVrlo jednostavan i prikladan za leđa za upotrebu dok stoji. Praktičan pristup vrećama i priboru
Visoka kvalitetaVisokokvalitetni nehrđajući materijali i vrlo robustan dizajn otporan na udarce.
Higijensko čišćenje kolicaGlatke površine olakšavaju čišćenje same košare po potrebi.
Jednostavna upravljivost
- Četiri rotirajuća kotača omogućuju lako manevriranje u najužem prostoru.
Vrlo dobro opremljen
- Uključuje veliki držač vreće za smeće od 120 litara
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|ADVANCED
|Kapacitet zbrinjavanja otpada (l)
|120
|Materijal
|PP
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina bez pribora (kg)
|27,4
|Težina ambalaže (kg)
|30,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1130 x 640 x 1425
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|1130 x 640 x 1425