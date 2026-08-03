Visokokvalitetan dizajn i lagan za upravljanje u najužim prostorima čak i s velikim opterećenjem: kolica Hotel Premium I impresioniraju najboljom ergonomijom, nehrđajućim materijalima, robusnim dizajnom i dugim vijekom trajanja. Otporna na udarce zahvaljujući svoja četiri velika 125 mm rotirajuća kotača s odbojnicima i vrlo dobro opremljena - ova hotelska kolica savršena su za čišćenje i opskrbu šest do osam soba. Zbog kontinuiranih glatkih površina kolica čak je i samo čišćenje kolica jednostavno. Držač spremnika za smeće od 120 litara također je standardno uključen.