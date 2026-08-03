Kolica Hotel Premium II

Kotači veličine 125 mm sa odbojnikom omogućuju jednostavno manevriranje ovim hotelskim kolicima s držačem kante (120 litara) pri velikoj težini. Prikladno za 10 do 12 prostorija.

Dizajnirana za čišćenje i opskrbu 10 do 12 soba, kolica Hotel Premium II impresioniraju izuzetno visokom kvalitetom i funkcionalnošću. Kvalitetni nehrđajući materijali s glatkim površinama za lako čišćenje samih kolica čine osnovu ovih robusnih hotelskih kolica. Koherentni ukupni koncept nadopunjuje se najboljom ergonomijom, kao i četiri rotacijska kotača koji čistačima olakšavaju manevriranje kolicima u najužem prostoru, čak i s velikim teretom. Uz to, kotači su opremljeni odbojnicima, pomažući Hotel Premium II kolicima da neozlijeđeno prežive udarce i neravnine.

Značajke i prednosti
Kolica Hotel Premium II: Najbolja ergonomija
Najbolja ergonomija
Vrlo jednostavan i prikladan za leđa za upotrebu dok stoji. Praktičan pristup vrećama i priboru
Kolica Hotel Premium II: Visoka kvaliteta
Visoka kvaliteta
Visokokvalitetni nehrđajući materijali i vrlo robustan dizajn otporan na udarce.
Kolica Hotel Premium II: Higijensko čišćenje kolica
Higijensko čišćenje kolica
Glatke površine olakšavaju čišćenje same košare po potrebi.
Jednostavna upravljivost
  • Četiri rotirajuća kotača omogućuju lako manevriranje u najužem prostoru.
Vrlo dobro opremljen
  • Uključuje veliki držač vreće za smeće od 120 litara
Specifikacije

Tehnički podaci

Program PREMIUM
Kapacitet zbrinjavanja otpada (l) 120
Materijal PP
Količina (Komad(a)) 1
Težina bez pribora (kg) 46,8
Težina ambalaže (kg) 51,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1540 x 640 x 1425
Dimenzije, zapakirano (mm) 930 x 540 x 291
Pribor
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Created with AI (artificial intelligence)

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