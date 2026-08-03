Kolica Hotel Premium II
Kotači veličine 125 mm sa odbojnikom omogućuju jednostavno manevriranje ovim hotelskim kolicima s držačem kante (120 litara) pri velikoj težini. Prikladno za 10 do 12 prostorija.
Dizajnirana za čišćenje i opskrbu 10 do 12 soba, kolica Hotel Premium II impresioniraju izuzetno visokom kvalitetom i funkcionalnošću. Kvalitetni nehrđajući materijali s glatkim površinama za lako čišćenje samih kolica čine osnovu ovih robusnih hotelskih kolica. Koherentni ukupni koncept nadopunjuje se najboljom ergonomijom, kao i četiri rotacijska kotača koji čistačima olakšavaju manevriranje kolicima u najužem prostoru, čak i s velikim teretom. Uz to, kotači su opremljeni odbojnicima, pomažući Hotel Premium II kolicima da neozlijeđeno prežive udarce i neravnine.
Značajke i prednosti
Najbolja ergonomijaVrlo jednostavan i prikladan za leđa za upotrebu dok stoji. Praktičan pristup vrećama i priboru
Visoka kvalitetaVisokokvalitetni nehrđajući materijali i vrlo robustan dizajn otporan na udarce.
Higijensko čišćenje kolicaGlatke površine olakšavaju čišćenje same košare po potrebi.
Jednostavna upravljivost
- Četiri rotirajuća kotača omogućuju lako manevriranje u najužem prostoru.
Vrlo dobro opremljen
- Uključuje veliki držač vreće za smeće od 120 litara
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|PREMIUM
|Kapacitet zbrinjavanja otpada (l)
|120
|Materijal
|PP
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina bez pribora (kg)
|46,8
|Težina ambalaže (kg)
|51,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1540 x 640 x 1425
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|930 x 540 x 291