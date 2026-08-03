Dizajnirana za čišćenje i opskrbu 10 do 12 soba, kolica Hotel Premium II impresioniraju izuzetno visokom kvalitetom i funkcionalnošću. Kvalitetni nehrđajući materijali s glatkim površinama za lako čišćenje samih kolica čine osnovu ovih robusnih hotelskih kolica. Koherentni ukupni koncept nadopunjuje se najboljom ergonomijom, kao i četiri rotacijska kotača koji čistačima olakšavaju manevriranje kolicima u najužem prostoru, čak i s velikim teretom. Uz to, kotači su opremljeni odbojnicima, pomažući Hotel Premium II kolicima da neozlijeđeno prežive udarce i neravnine.