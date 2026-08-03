Brisač vode za higijenske prostore, 55 cm
Brisač za vodu izrađen od plastike i pjenaste gume posebno razvijen za higijenski osjetljiva područja. 55 cm širine.
Kärcher čistač za sušenje podova bez tragova i čišćenje pukotina u higijenskim prostorima. Čistač za vodu širine 55 cm u bijeloj boji izrađen je od plastike i pjenaste gume.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|ADVANCED / STANDARD
|Radna širina (cm)
|55
|Materijal
|aluminij / EVAC
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|550 x 50 x 100
Područja primjene
- Pod - mokro čišćenje
- Podna praonica - mokro čišćenje