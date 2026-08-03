Držač jastučića sa zglobom
Kärcher držač jastučića s rukohvatom s pokretnim zglobom. Za korištenje s jastučićima za ribanje za intenzivno mehaničko čišćenje podova i površina.
Savršen za čišćenje podova i površina nedostupnih strojevima za čišćenje: držač jastučića s pokretnim spojem za maksimalnu fleksibilnost i agilnost za intenzivne zadatke čišćenja. Izrađen od visokokvalitetne plastike, dugotrajni držač vrlo je otporan na standardne kemikalije za čišćenje i posebno je nježan za površine. Prikladan je za korištenje sa svim standardnim jastučićima za ribanje i može se kombinirati s raznim Kärcher ručkama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Materijal
|PP
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|230 / 100 / 200
Područja primjene
- Pod - mokro čišćenje
- Podna praonica - mokro čišćenje