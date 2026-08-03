Držač jastučića sa zglobom

Kärcher držač jastučića s rukohvatom s pokretnim zglobom. Za korištenje s jastučićima za ribanje za intenzivno mehaničko čišćenje podova i površina.

Savršen za čišćenje podova i površina nedostupnih strojevima za čišćenje: držač jastučića s pokretnim spojem za maksimalnu fleksibilnost i agilnost za intenzivne zadatke čišćenja. Izrađen od visokokvalitetne plastike, dugotrajni držač vrlo je otporan na standardne kemikalije za čišćenje i posebno je nježan za površine. Prikladan je za korištenje sa svim standardnim jastučićima za ribanje i može se kombinirati s raznim Kärcher ručkama.

Specifikacije

Tehnički podaci

Materijal PP
Količina (Komad(a)) 1
Težina po proizvodu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 230 / 100 / 200
Držač jastučića sa zglobom
Područja primjene
  • Pod - mokro čišćenje
  • Podna praonica - mokro čišćenje
Pribor
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