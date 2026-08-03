Savršen za čišćenje podova i površina nedostupnih strojevima za čišćenje: držač jastučića s pokretnim spojem za maksimalnu fleksibilnost i agilnost za intenzivne zadatke čišćenja. Izrađen od visokokvalitetne plastike, dugotrajni držač vrlo je otporan na standardne kemikalije za čišćenje i posebno je nježan za površine. Prikladan je za korištenje sa svim standardnim jastučićima za ribanje i može se kombinirati s raznim Kärcher ručkama.