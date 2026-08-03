Gumeni brisač, 55 cm

Gumeni brisač, širine 55 cm s crnim brisačem s dvostrukom oštricom od neoprenske pjene.

Kärcher gumeni brisač s crnim dvostrukim brisačem od neoprenske pjene za korištenje sa svim ručkama s promjerom otvora između 18 mm i 23 mm. Brisač za vodu širine 55 cm idealan je za uklanjanje velikih količina vode i vrlo se lako čisti.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program ADVANCED
Radna širina (cm) 55
Materijal PP / neopren, proširen
Količina (Komad(a)) 1
Težina po proizvodu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 550 x 45 x 140
Gumeni brisač, 55 cm
Područja primjene
  • Pod - mokro čišćenje
  • Podna praonica - mokro čišćenje
Pribor
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