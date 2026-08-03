Gumeni brisač, 55 cm
Gumeni brisač, širine 55 cm s crnim brisačem s dvostrukom oštricom od neoprenske pjene.
Kärcher gumeni brisač s crnim dvostrukim brisačem od neoprenske pjene za korištenje sa svim ručkama s promjerom otvora između 18 mm i 23 mm. Brisač za vodu širine 55 cm idealan je za uklanjanje velikih količina vode i vrlo se lako čisti.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|ADVANCED
|Radna širina (cm)
|55
|Materijal
|PP / neopren, proširen
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|550 x 45 x 140
Područja primjene
- Pod - mokro čišćenje
- Podna praonica - mokro čišćenje