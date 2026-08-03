Držač krpe za prašinu od 120 cm za Kärcher krpe za prašinu od 120 cm. Idealno za redovito, suho brisanje prašine s velikih, otvorenih površina, poput sportskih dvorana i skladišnih prostora. Čvrsti priključak ručke pomaže u čišćenju površina u trakama pri kretanju prema naprijed.