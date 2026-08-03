Držač krpe za prašinu, kruti 120cm

Za korištenje s krpama za prašinu širine 120 cm: Držač krpe za prašinu od 120 cm s krutim priključkom za ručku. Idealno za suho brisanje prašine na velikim površinama.

Držač krpe za prašinu od 120 cm za Kärcher krpe za prašinu od 120 cm. Idealno za redovito, suho brisanje prašine s velikih, otvorenih površina, poput sportskih dvorana i skladišnih prostora. Čvrsti priključak ručke pomaže u čišćenju površina u trakama pri kretanju prema naprijed.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program CLASSIC
Vrsta prljavštine Labava prljavština
Uporaba tekstila Tekstil izdržljiv
Radna širina (cm) 120
Materijal Čelik, pocinčani
Količina (Komad(a)) 1
Težina po proizvodu (kg) 1,6
Dimenzije (d × š) (mm) 1200 x 90
Držač krpe za prašinu, kruti 120cm
Područja primjene
  • Podno suho čišćenje
Pribor
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Created with AI (artificial intelligence)

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