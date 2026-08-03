Držač krpe za prašinu, kruti 120cm
Za korištenje s krpama za prašinu širine 120 cm: Držač krpe za prašinu od 120 cm s krutim priključkom za ručku. Idealno za suho brisanje prašine na velikim površinama.
Držač krpe za prašinu od 120 cm za Kärcher krpe za prašinu od 120 cm. Idealno za redovito, suho brisanje prašine s velikih, otvorenih površina, poput sportskih dvorana i skladišnih prostora. Čvrsti priključak ručke pomaže u čišćenju površina u trakama pri kretanju prema naprijed.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|CLASSIC
|Vrsta prljavštine
|Labava prljavština
|Uporaba tekstila
|Tekstil izdržljiv
|Radna širina (cm)
|120
|Materijal
|Čelik, pocinčani
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|1,6
|Dimenzije (d × š) (mm)
|1200 x 90
Područja primjene
- Podno suho čišćenje