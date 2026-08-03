Idealno za svakodnevno održavanje održavanja s Kärcher krpama za vezivanje prašine: držač koji se može sterilizirati s brisačima (60 cm) i brzim brtvljenjem za osobito jednostavno rukovanje. Mekane oštrice na dnu držača dodatno povećavaju sposobnost zadržavanja prljavštine korištene jednokratne krpe i kompenziraju sve neravnine na podu. Držač oštrice također se može sterilizirati za primjenu u higijenski osjetljivim područjima.