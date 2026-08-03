Držač s gumenim jezičkom 60 cm
Držač koji se može sterilizirati s brisačima (60 cm) i brzim zatvaranjem. Za korištenje s jednokratnim krpama koje vežu prašinu tijekom kemijskog čišćenja. Vrlo lako se održava čistim.
Idealno za svakodnevno održavanje održavanja s Kärcher krpama za vezivanje prašine: držač koji se može sterilizirati s brisačima (60 cm) i brzim brtvljenjem za osobito jednostavno rukovanje. Mekane oštrice na dnu držača dodatno povećavaju sposobnost zadržavanja prljavštine korištene jednokratne krpe i kompenziraju sve neravnine na podu. Držač oštrice također se može sterilizirati za primjenu u higijenski osjetljivim područjima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|ADVANCED
|Uporaba tekstila
|Tekstil za jednokratnu upotrebu
|Radna širina (cm)
|60
|Materijal
|PP
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|0,7
|Dimenzije (d × š) (mm)
|600 x 110
Videos
Područja primjene
- Podno suho čišćenje