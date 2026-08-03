Držač s gumenim jezičkom 60 cm

Držač koji se može sterilizirati s brisačima (60 cm) i brzim zatvaranjem. Za korištenje s jednokratnim krpama koje vežu prašinu tijekom kemijskog čišćenja. Vrlo lako se održava čistim.

Idealno za svakodnevno održavanje održavanja s Kärcher krpama za vezivanje prašine: držač koji se može sterilizirati s brisačima (60 cm) i brzim brtvljenjem za osobito jednostavno rukovanje. Mekane oštrice na dnu držača dodatno povećavaju sposobnost zadržavanja prljavštine korištene jednokratne krpe i kompenziraju sve neravnine na podu. Držač oštrice također se može sterilizirati za primjenu u higijenski osjetljivim područjima.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program ADVANCED
Uporaba tekstila Tekstil za jednokratnu upotrebu
Radna širina (cm) 60
Materijal PP
Količina (Komad(a)) 1
Težina po proizvodu (kg) 0,7
Dimenzije (d × š) (mm) 600 x 110
Držač s gumenim jezičkom 60 cm
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Područja primjene
  • Podno suho čišćenje
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