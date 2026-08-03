Uređaj za brisanje prašine na kuku i petlju 60 cm
Čipka za prašinu na čičak, 60 cm, za korištenje s odgovarajućim jastučićem i Kärcher krpama za vezivanje prašine. S praktičnim trakama na čičak za pričvršćivanje jastučića od 60 cm.
Praktične trake na čičak nevjerojatno jednostavno pričvršćuju potplat od 60 cm na ovu 60 cm široku krpu za prašinu. Kada se koristi u kombinaciji s Kärcher krpama za vezivanje prašine, ovo daje brze i temeljite rezultate kod suhog čišćenja podova. Napomena: Jastučić potplat, ručka i krpe za vezivanje prašine nisu uključene u opseg isporuke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|STANDARD
|Radna širina (cm)
|60
|Materijal
|PA, ojačano staklenim vlaknima / PP
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|0,4
|Težina ambalaže (kg)
|0,4
|Dimenzije (d × š) (mm)
|600 x 95
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|600 x 95 x 160
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Područja primjene
- Podno suho čišćenje
- Pod - mokro čišćenje