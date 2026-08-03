Praktične trake na čičak nevjerojatno jednostavno pričvršćuju potplat od 60 cm na ovu 60 cm široku krpu za prašinu. Kada se koristi u kombinaciji s Kärcher krpama za vezivanje prašine, ovo daje brze i temeljite rezultate kod suhog čišćenja podova. Napomena: Jastučić potplat, ručka i krpe za vezivanje prašine nisu uključene u opseg isporuke.