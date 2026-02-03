Stroj za ribanje i sušenje KIRA BD 200
KIRA BD 200 učinkovito čisti velike površine. S disk četkama idealnim za glatke, osjetljive podove – inteligentan, učinkovit i snažan u svakoj primjeni.
KIRA BD 200 je inteligentna, potpuno autonomna perilica i sušilica s provjerenom tehnologijom disk četki – idealna za glatke, osjetljive i sjajne podove. Zahvaljujući velikoj radnoj širini, velikoj brzini vožnje i izdržljivim četkama, postiže visoku površinsku učinkovitost, a opet je posebno tiha u radu. Svestrana je opcija, s izborom različitih jastučića i četki, uključujući dijamantne jastučiće za stvaranje ili održavanje sjajnog završetka. Snažan višesenzorski sustav s vidljivošću od 360° osigurava pouzdanu navigaciju, pa čak i prepoznaje prevjese i staklene površine. Za maksimalnu autonomiju, priključna stanica dostupna je kao dodatna oprema – ona se brine za punjenje svježom vodom, pražnjenje prljave vode i punjenje baterije, sve automatski. Fleksibilna funkcija kalendara može se koristiti za prethodno planiranje i prilagodbu zadataka čišćenja prema potrebi. KIRA BD 200 može raditi potpuno autonomno ili se ručno upravljati kao stroj za vožnju. Uvijek je povezan putem KIRA Equipment Managera i aplikacije KIRA Robots.
Značajke i prednosti
Priključna stanica (opcionalno)
Vodilica za prepreke
Priključak na infrastrukturu
Dokazana konstrukcija disk četkica
Pouzdana navigacija zahvaljujući sustavu s više senzora
Certificiran za sigurnost
Širok raspon mogućnosti primjene
Povezivanje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Nazivna ulazna snaga (W)
|2250
|Snaga vučnog motora (W)
|1300
|Snaga turbine (W)
|552
|Snaga motora četke (W)
|1200
|Radna širina, četke (mm)
|900
|Sila pritiskanja četke (g/cm²)
|29
|Brzina četke (rpm)
|177
|Radna širina usisavanja (mm)
|1100
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|200 / 200
|Spremnik za sredstvo za čišćenje (l)
|10
|Izvedba teorijskog područja, autonomna (m²/h)
|maks. 4860
|Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²)
|7143
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Broj baterija
|4
|Tip baterije
|Li-Ion
|Napon/kapacitet baterije (V/Ah)
|24 / 320
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|pribl. 4
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 4,7
|Autonomna brzina (km/h)
|maks. 5,4
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|64,5
|Širina okretanja autonomnog prolaza (m)
|2,8
|Sposobnost uspinjanja (%)
|maks. 6
|Širina autonomnog prostora (mm)
|1350
|Težina bez pribora (kg)
|635
|Težina (s priborom) (kg)
|635
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|637,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Opseg isporuke
- Baterija i punjač baterije
- Četka na disku: 2 Komad(a)
- Trepereći svjetionik
Oprema
- Baterija
- Tip usisne trake: Linatex®
- DOSE
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Veliki osjetljiv zaslon na dodir visoke razlučivosti
- Omogućeno pristajanje
- Pripremljeno upravljanje roletama
- autonomno čišćenje
- s ručnim načinom vožnje
- Jednostavno i intuitivno postavljanje bez potrebe za stručnim znanjem
- Senzori visokih performansi
- otkrivanje prepreka i sudara
- autonomno skretanje pri susretu s preprekama
- Certificirana za sigurnost javnih površina
- izrada izvještaja o čišćenju
- Obavijesti na mobilnim uređajima
- Funkcija rasporeda
- automatsko punjenje
- Svjetla u boji za prikaz ponašanja i radnog statusa robota
- Kärcher boja i koncept rada
- električni i mehanički plovni prekidač
- s načinom podučavanja (Teach and Repeat)
- Vrsta četke: Četka na disku
- Varijabilna sila pritiskanja
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
- Senzor podtlaka za detekciju blokada
- Detekcija praznog spremnika za deterdžent
- rad pomoću aplikacije
- Komunikacijsko sučelje: VDA 5050
- Jedinica za doziranje deterdženta
Videos
Područja primjene
- Veliki prostori s nježnim, glatkim i sjajnim podovima
- Za velike prostrane površine i djelomične površine
- Pogodno za korištenje u javnim prostorima
- Idealno za zračne luke, željezničke kolodvore, proizvodne i proizvodne hale, logističke dvorane, izložbene centre, konferencijske dvorane, koncertne dvorane i još mnogo toga
- Može se koristiti u transportu, industriji i čišćenju zgrada