KIRA BD 200 je inteligentna, potpuno autonomna perilica i sušilica s provjerenom tehnologijom disk četki – idealna za glatke, osjetljive i sjajne podove. Zahvaljujući velikoj radnoj širini, velikoj brzini vožnje i izdržljivim četkama, postiže visoku površinsku učinkovitost, a opet je posebno tiha u radu. Svestrana je opcija, s izborom različitih jastučića i četki, uključujući dijamantne jastučiće za stvaranje ili održavanje sjajnog završetka. Snažan višesenzorski sustav s vidljivošću od 360° osigurava pouzdanu navigaciju, pa čak i prepoznaje prevjese i staklene površine. Za maksimalnu autonomiju, priključna stanica dostupna je kao dodatna oprema – ona se brine za punjenje svježom vodom, pražnjenje prljave vode i punjenje baterije, sve automatski. Fleksibilna funkcija kalendara može se koristiti za prethodno planiranje i prilagodbu zadataka čišćenja prema potrebi. KIRA BD 200 može raditi potpuno autonomno ili se ručno upravljati kao stroj za vožnju. Uvijek je povezan putem KIRA Equipment Managera i aplikacije KIRA Robots.