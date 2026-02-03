Stroj za ribanje i sušenje KIRA BD 200

KIRA BD 200 učinkovito čisti velike površine. S disk četkama idealnim za glatke, osjetljive podove – inteligentan, učinkovit i snažan u svakoj primjeni.

KIRA BD 200 je inteligentna, potpuno autonomna perilica i sušilica s provjerenom tehnologijom disk četki – idealna za glatke, osjetljive i sjajne podove. Zahvaljujući velikoj radnoj širini, velikoj brzini vožnje i izdržljivim četkama, postiže visoku površinsku učinkovitost, a opet je posebno tiha u radu. Svestrana je opcija, s izborom različitih jastučića i četki, uključujući dijamantne jastučiće za stvaranje ili održavanje sjajnog završetka. Snažan višesenzorski sustav s vidljivošću od 360° osigurava pouzdanu navigaciju, pa čak i prepoznaje prevjese i staklene površine. Za maksimalnu autonomiju, priključna stanica dostupna je kao dodatna oprema – ona se brine za punjenje svježom vodom, pražnjenje prljave vode i punjenje baterije, sve automatski. Fleksibilna funkcija kalendara može se koristiti za prethodno planiranje i prilagodbu zadataka čišćenja prema potrebi. KIRA BD 200 može raditi potpuno autonomno ili se ručno upravljati kao stroj za vožnju. Uvijek je povezan putem KIRA Equipment Managera i aplikacije KIRA Robots.

Značajke i prednosti
Priključna stanica (opcionalno)
Priključna stanica (opcionalno)
Vodilica za prepreke
Vodilica za prepreke
Priključak na infrastrukturu
Priključak na infrastrukturu
Dokazana konstrukcija disk četkica
Pouzdana navigacija zahvaljujući sustavu s više senzora
Certificiran za sigurnost
Širok raspon mogućnosti primjene
Povezivanje
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Nazivna ulazna snaga (W) 2250
Snaga vučnog motora (W) 1300
Snaga turbine (W) 552
Snaga motora četke (W) 1200
Radna širina, četke (mm) 900
Sila pritiskanja četke (g/cm²) 29
Brzina četke (rpm) 177
Radna širina usisavanja (mm) 1100
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 200 / 200
Spremnik za sredstvo za čišćenje (l) 10
Izvedba teorijskog područja, autonomna (m²/h) maks. 4860
Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²) 7143
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Broj baterija 4
Tip baterije Li-Ion
Napon/kapacitet baterije (V/Ah) 24 / 320
Vrijeme trajanja baterije (h) pribl. 4
Vrijeme punjenja baterije (h) pribl. 4,7
Autonomna brzina (km/h) maks. 5,4
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 64,5
Širina okretanja autonomnog prolaza (m) 2,8
Sposobnost uspinjanja (%) maks. 6
Širina autonomnog prostora (mm) 1350
Težina bez pribora (kg) 635
Težina (s priborom) (kg) 635
Težina uklj. ambalažu (kg) 637,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1944 x 1138 x 1471

Opseg isporuke

  • Baterija i punjač baterije
  • Četka na disku: 2 Komad(a)
  • Trepereći svjetionik

Oprema

  • Baterija
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • DOSE
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Veliki osjetljiv zaslon na dodir visoke razlučivosti
  • Omogućeno pristajanje
  • Pripremljeno upravljanje roletama
  • autonomno čišćenje
  • s ručnim načinom vožnje
  • Jednostavno i intuitivno postavljanje bez potrebe za stručnim znanjem
  • Senzori visokih performansi
  • otkrivanje prepreka i sudara
  • autonomno skretanje pri susretu s preprekama
  • Certificirana za sigurnost javnih površina
  • izrada izvještaja o čišćenju
  • Obavijesti na mobilnim uređajima
  • Funkcija rasporeda
  • automatsko punjenje
  • Svjetla u boji za prikaz ponašanja i radnog statusa robota
  • Kärcher boja i koncept rada
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • s načinom podučavanja (Teach and Repeat)
  • Vrsta četke: Četka na disku
  • Varijabilna sila pritiskanja
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
  • Senzor podtlaka za detekciju blokada
  • Detekcija praznog spremnika za deterdžent
  • rad pomoću aplikacije
  • Komunikacijsko sučelje: VDA 5050
  • Jedinica za doziranje deterdženta
Područja primjene
  • Veliki prostori s nježnim, glatkim i sjajnim podovima
  • Za velike prostrane površine i djelomične površine
  • Pogodno za korištenje u javnim prostorima
  • Idealno za zračne luke, željezničke kolodvore, proizvodne i proizvodne hale, logističke dvorane, izložbene centre, konferencijske dvorane, koncertne dvorane i još mnogo toga
  • Može se koristiti u transportu, industriji i čišćenju zgrada
