KIRA BR 200 kombinira inteligentnu tehnologiju s visokim površinskim performansama. Zahvaljujući velikoj radnoj širini i velikoj brzini vožnje, čisti učinkovito i temeljito - čak i na teksturiranim i neravnim podovima. Predmetenje i ribanje provode se u jednom koraku zahvaljujući tehnici valjkaste četke koja štedi vrijeme. Bočna četka osigurava čiste rezultate sve do rubova. Snažan višesenzorski sustav s vidljivošću od 360° u svim smjerovima pouzdano prepoznaje prepreke, nadstrešnice i staklene površine za sigurnu navigaciju. Zasebno dostupna priključna stanica pruža maksimalnu autonomiju automatizacijom punjenja svježom vodom, pražnjenja prljave vode i punjenja baterije. Funkcija kalendara pruža fleksibilan i prilagodljiv način planiranja zadataka čišćenja unaprijed. KIRA BR 200 može raditi potpuno autonomno, ali se po potrebi može ručno upravljati i kao stroj za vožnju. U svakom trenutku je umrežen putem KIRA Equipment Managera i KIRA Robots aplikacije te se može lako integrirati u postojeće procese.