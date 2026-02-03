Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR 200

KIRA BR 200 učinkovito čisti velike površine. S valjkastim četkama idealnim za teksturirane i neravne podove – inteligentan, učinkovit i snažan u svakoj primjeni.

KIRA BR 200 kombinira inteligentnu tehnologiju s visokim površinskim performansama. Zahvaljujući velikoj radnoj širini i velikoj brzini vožnje, čisti učinkovito i temeljito - čak i na teksturiranim i neravnim podovima. Predmetenje i ribanje provode se u jednom koraku zahvaljujući tehnici valjkaste četke koja štedi vrijeme. Bočna četka osigurava čiste rezultate sve do rubova. Snažan višesenzorski sustav s vidljivošću od 360° u svim smjerovima pouzdano prepoznaje prepreke, nadstrešnice i staklene površine za sigurnu navigaciju. Zasebno dostupna priključna stanica pruža maksimalnu autonomiju automatizacijom punjenja svježom vodom, pražnjenja prljave vode i punjenja baterije. Funkcija kalendara pruža fleksibilan i prilagodljiv način planiranja zadataka čišćenja unaprijed. KIRA BR 200 može raditi potpuno autonomno, ali se po potrebi može ručno upravljati i kao stroj za vožnju. U svakom trenutku je umrežen putem KIRA Equipment Managera i KIRA Robots aplikacije te se može lako integrirati u postojeće procese.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR 200: Priključna stanica (opcionalno)
Priključna stanica (opcionalno)
Omogućuje potpuno autonoman rad. Resurse robot može autonomno nadopunjavati (puniti svježu vodu, ispuštati prljavu vodu, isprati spremnik, puniti bateriju). Opcijski dodatak, robotom se također može upravljati bez priključne stanice.
Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR 200: Vodilica za prepreke
Vodilica za prepreke
Pouzdano otkriva nepoznate prepreke. Samostalno planira alternativne rute. Autonomni manevri vožnje na zahtjev.
Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR 200: Priključak na infrastrukturu
Priključak na infrastrukturu
KIRA BR 200 se može besprijekorno integrirati u postojeću infrastrukturu. Priključci za rolete i VDA 5050 omogućuju učinkovitu i fleksibilnu suradnju s drugim sustavima i strojevima za visok stupanj automatizacije i optimizacije procesa.
Jednostavno rukovanje
  • Jasno organizirano, sigurno upravljanje svim funkcijama uređaja putem zaslona osjetljivog na dodir.
  • Korisničke upute korak po korak za jednostavan, intuitivan rad.
  • Robot je jednostavan za postavljanje i korištenje bez stručnog znanja.
Tehnika valjkaste četke
  • Idealno za jako zaprljane površine zahvaljujući visokom kontaktnom pritisku samočistećih valjaka.
  • Mala potrošnja vode.
  • Predmetenje i ribanje u jednom koraku.
Integrirana bočna četka
  • Omogućuje temeljito čišćenje do ruba.
  • Transportira prljavštinu izravno u kanal za čišćenje.
  • Smanjuje ručni ponovni rad na minimum.
Pouzdana navigacija zahvaljujući sustavu s više senzora
  • Snažni senzori i vidljivost od 360° u svim smjerovima.
  • Pouzdano otkrivanje prevjesa i stakla.
  • Senzorski nadzor bočnih područja.
Certificiran za sigurnost
  • Sigurno i beskontaktno otkrivanje prepreka, padova i ljudi.
  • Certificiran za sigurnost prema CSA_22.2 br. 336-17 i IEC 63327.
  • Prikladno za rad u područjima s velikim prometom.
Širok raspon mogućnosti primjene
  • Može se upravljati autonomno ili ručno.
  • Omogućuje ručno čišćenje mjesta.
  • Omogućuje postavljanje više korisničkih profila s pojedinačnim razinama autorizacije.
Povezivanje
  • Izravan pristup KIRA Equipment Manageru i aplikaciji KIRA Robots.
  • Šalje obavijesti i statusne poruke na mobilne uređaje.
  • Uključuje izvješća o čišćenju, statusu stroja, kvarovima i još mnogo toga.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Nazivna ulazna snaga (W) 2250
Snaga vučnog motora (W) 1300
Snaga turbine (W) 552
Snaga motora četke (W) 1500
Radna širina, četke (mm) 850
Sila pritiskanja četke (g/cm²) 215
Brzina četke (rpm) 380 - 950
Radna širina usisavanja (mm) 1100
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 200 / 220
Spremnik za sredstvo za čišćenje (l) 10
Volumen ladice čistača (l) 9
Izvedba teorijskog područja, autonomna (m²/h) maks. 4590
Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²) 7143
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Broj baterija 4
Tip baterije Li-Ion
Napon/kapacitet baterije (V/Ah) 24 / 320
Vrijeme trajanja baterije (h) pribl. 4
Vrijeme punjenja baterije (h) pribl. 4,7
Autonomna brzina (km/h) maks. 5,4
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 64,5
Širina okretanja autonomnog prolaza (m) 2,8
Sposobnost uspinjanja (%) maks. 6
Širina autonomnog prostora (mm) maks. 1350
Težina bez pribora (kg) 630
Težina (s priborom) (kg) 630
Težina uklj. ambalažu (kg) 632,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1944 x 1138 x 1471

Opseg isporuke

  • Baterija i punjač baterije
  • Uključuje brisač
  • Četka s valjkom: 2 Komad(a)
  • Bočna metla
  • Trepereći svjetionik

Oprema

  • Baterija
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • DOSE
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Veliki osjetljiv zaslon na dodir visoke razlučivosti
  • Omogućeno pristajanje
  • Pripremljeno upravljanje roletama
  • autonomno čišćenje
  • Automatsko predmetenje
  • s ručnim načinom vožnje
  • Jednostavno i intuitivno postavljanje bez potrebe za stručnim znanjem
  • Senzori visokih performansi
  • otkrivanje prepreka i sudara
  • autonomno skretanje pri susretu s preprekama
  • Certificirana za sigurnost javnih površina
  • izrada izvještaja o čišćenju
  • Obavijesti na mobilnim uređajima
  • Funkcija rasporeda
  • automatsko punjenje
  • Svjetla u boji za prikaz ponašanja i radnog statusa robota
  • Kärcher boja i koncept rada
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • s načinom podučavanja (Teach and Repeat)
  • Vrsta četke: Okrugla četka
  • Varijabilna sila pritiskanja
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
  • Senzor podtlaka za detekciju blokada
  • Detekcija praznog spremnika za deterdžent
  • rad pomoću aplikacije
  • Komunikacijsko sučelje: VDA 5050
  • Jedinica za doziranje deterdženta
Videos
Područja primjene
  • Velike površine s teksturiranim i neravnim podovima
  • Za velike prostrane površine i djelomične površine
  • Pogodno za korištenje u javnim prostorima
  • Idealno za zračne luke, željezničke kolodvore, proizvodne i proizvodne hale, logističke dvorane, izložbene centre, konferencijske dvorane, koncertne dvorane i još mnogo toga
  • Može se koristiti u transportu, industriji i čišćenju zgrada
