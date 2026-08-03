Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR50
Učinkovito, štedi vrijeme, jednostavno, sigurno, fleksibilno – i autonomno: robotska mašina za ribanje i sušenje KIRA B 50 za ekonomično čišćenje podova u srednjim do velikim površinama.
Kärcher KIRA B 50 robot za čišćenje praktičan je dodatak svakom timu za čišćenje. Inteligentno, autonomno i s funkcionalnošću stroja za ribanje i sušenje, učinkovito čisti podove srednjih do velikih površina i pruža dosljedne rezultate čišćenja, čime se smanjuje pritisak na tim za čišćenje, koji se umjesto toga može usredotočiti na zahtjevnije zadatke. Intuitivno korisničko vodstvo s velikim zaslonom osjetljivim na dodir omogućuje brzo postavljanje robota, bez potrebe za stručnim znanjem. Opcionalna priključna stanica omogućuje potpuno autonomni rad, uključujući punjenje svježom vodom, pražnjenje prljave vode, ispiranje spremnika i punjenje dugotrajne litij-željezo-fosfatne baterije. Jedna glava valjkaste četke prethodno pomete i riba u jednom radnom koraku, dok integrirana bočna četka eliminira potrebu za ručnim čišćenjem rubova. Visokoučinkoviti senzori i softver osiguravaju pouzdanu navigaciju, sigurno sprječavanje sudara i izbjegavanje prepreka. Za potrebe dokumentiranja i praćenja, KIRA B 50 šalje statusne poruke na mobilne uređaje i izrađuje detaljna izvješća o čišćenju na odgovarajućem web portalu.
Značajke i prednosti
Jednostavno rukovanje
- Jasno organizirano, sigurno upravljanje svim funkcijama uređaja putem zaslona osjetljivog na dodir.
- Korisničke upute korak po korak za jednostavan, intuitivan rad.
- Robot je jednostavan za postavljanje i korištenje bez stručnog znanja.
Robusna i pouzdana navigacija
- Senzori visokih performansi s 360° detekcijom okoline i bočnim nadzorom.
- Sigurno izbjegavanje sudara i navođenje prepreka.
- Inteligentni manevri slobodnog kretanja u slučaju začepljenja.
Priključna stanica (opcionalno)
- Omogućuje potpuno autonoman rad.
- Resurse robot može autonomno nadopunjavati (puniti svježu vodu, ispuštati prljavu vodu, isprati spremnik, puniti bateriju).
- Opcijski dodatak, robotom se također može upravljati bez priključne stanice.
Certificiran za sigurnost
- Sigurno i beskontaktno otkrivanje prepreka, padova i ljudi.
- Certificiran za sigurnost u skladu s IEC 63327.
- Prikladno za rad u područjima s velikim prometom.
Brzo učenje autonomnih ruta
- Intuitivno učenje čišćenja puteva.
- Funkcija "Teach & Repeat" za ručno učenje preciznih ruta u skučenim prostorima.
- Funkcija Smart Fill za autonomno planiranje rute velikih otvorenih prostora.
Intuitivno uređivanje ruta
- Svi parametri čišćenja mogu se lako prilagoditi nakon kreiranja rute.
- Stvaranje međusobno povezanih ruta čišćenja.
- Dodajte zone zabrane kretanja, filtere brzine, zone zabrane čišćenja, zone sirene i zone interakcije.
Web portal
- Daljinski pristup detaljnim informacijama putem Kärcher Equipment Managementa.
- Uključuje izvješća o čišćenju, obavijesti, status uređaja i više
- Šalje obavijesti i statusne poruke na mobilne uređaje
Integrirana bočna četka
- Omogućuje temeljito čišćenje do ruba.
- Transportira prljavštinu izravno u kanal za čišćenje.
- Svodi dodatni ručni rad na minimum.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1600
|Snaga vučnog motora (W)
|560
|Snaga turbine (W)
|630
|Snaga motora četke (W)
|600
|Radna širina, četke (mm)
|550
|Sila pritiskanja četke (g/cm²)
|80
|Brzina četke (rpm)
|1200
|Radna širina usisavanja (mm)
|750
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|55 / 55
|Spremnik za sredstvo za čišćenje (l)
|5
|Volumen ladice čistača (l)
|2
|Izvedba teorijskog područja, autonomna (m²/h)
|maks. 2365
|Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²)
|pribl. 1830
|Napon (V)
|24
|Broj baterija
|2
|Tip baterije
|Li-Ion
|Napon/kapacitet baterije (V/Ah)
|24 / 180
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|pribl. 4
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|maks. 5,8
|Autonomna brzina (km/h)
|maks. 4,3
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|69
|Širina okretanja autonomnog prolaza (m)
|1,5
|Sposobnost uspinjanja (%)
|maks. 6
|Širina autonomnog prostora (m)
|min. 0,9
|Ažuriranja softvera dostupna do
|2033-01-01
|Težina bez tereta (kg)
|228
|Težina bez pribora (kg)
|230
|Težina (s priborom) (kg)
|243,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|254,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Opseg isporuke
- Baterija i punjač baterije
- Uključuje brisač
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
- Bočna metla
- Trepereći svjetionik
Oprema
- Tip usisne trake: otporan na ulje
- DOSE
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Veliki osjetljiv zaslon na dodir visoke razlučivosti
- Omogućeno pristajanje
- Pripremljeno upravljanje roletama
- autonomno čišćenje
- Automatsko predmetenje
- s ručnim načinom vožnje
- Način rampe
- Jednostavno i intuitivno postavljanje bez potrebe za stručnim znanjem
- Senzori visokih performansi
- otkrivanje prepreka i sudara
- autonomno skretanje pri susretu s preprekama
- Certificirana za sigurnost javnih površina
- izrada izvještaja o čišćenju
- Obavijesti na mobilnim uređajima
- Funkcija rasporeda
- automatsko punjenje
- Svjetla u boji za prikaz ponašanja i radnog statusa robota
- Kärcher boja i koncept rada
- električni i mehanički plovni prekidač
- Senzor podtlaka za detekciju blokada
- Detekcija praznog spremnika za deterdžent
- Komunikacijsko sučelje: VDA 5050
- Jedinica za doziranje deterdženta
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Područja primjene
- Srednje do velike površine s tvrdim ili elastičnim podnim oblogama
- Može se koristiti tamo gdje je prostor ograničen kao i na otvorenim prostorima
- Pogodno za korištenje u javnim prostorima
- Idealno za maloprodaju, zdravstvene ustanove i javne ustanove
- Može se koristiti u transportu, industriji i čišćenju zgrada