Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR50

Učinkovito, štedi vrijeme, jednostavno, sigurno, fleksibilno – i autonomno: robotska mašina za ribanje i sušenje KIRA B 50 za ekonomično čišćenje podova u srednjim do velikim površinama.

Kärcher KIRA B 50 robot za čišćenje praktičan je dodatak svakom timu za čišćenje. Inteligentno, autonomno i s funkcionalnošću stroja za ribanje i sušenje, učinkovito čisti podove srednjih do velikih površina i pruža dosljedne rezultate čišćenja, čime se smanjuje pritisak na tim za čišćenje, koji se umjesto toga može usredotočiti na zahtjevnije zadatke. Intuitivno korisničko vodstvo s velikim zaslonom osjetljivim na dodir omogućuje brzo postavljanje robota, bez potrebe za stručnim znanjem. Opcionalna priključna stanica omogućuje potpuno autonomni rad, uključujući punjenje svježom vodom, pražnjenje prljave vode, ispiranje spremnika i punjenje dugotrajne litij-željezo-fosfatne baterije. Jedna glava valjkaste četke prethodno pomete i riba u jednom radnom koraku, dok integrirana bočna četka eliminira potrebu za ručnim čišćenjem rubova. Visokoučinkoviti senzori i softver osiguravaju pouzdanu navigaciju, sigurno sprječavanje sudara i izbjegavanje prepreka. Za potrebe dokumentiranja i praćenja, KIRA B 50 šalje statusne poruke na mobilne uređaje i izrađuje detaljna izvješća o čišćenju na odgovarajućem web portalu.

Značajke i prednosti
Jednostavno rukovanje
  • Jasno organizirano, sigurno upravljanje svim funkcijama uređaja putem zaslona osjetljivog na dodir.
  • Korisničke upute korak po korak za jednostavan, intuitivan rad.
  • Robot je jednostavan za postavljanje i korištenje bez stručnog znanja.
Robusna i pouzdana navigacija
  • Senzori visokih performansi s 360° detekcijom okoline i bočnim nadzorom.
  • Sigurno izbjegavanje sudara i navođenje prepreka.
  • Inteligentni manevri slobodnog kretanja u slučaju začepljenja.
Priključna stanica (opcionalno)
  • Omogućuje potpuno autonoman rad.
  • Resurse robot može autonomno nadopunjavati (puniti svježu vodu, ispuštati prljavu vodu, isprati spremnik, puniti bateriju).
  • Opcijski dodatak, robotom se također može upravljati bez priključne stanice.
Certificiran za sigurnost
  • Sigurno i beskontaktno otkrivanje prepreka, padova i ljudi.
  • Certificiran za sigurnost u skladu s IEC 63327.
  • Prikladno za rad u područjima s velikim prometom.
Brzo učenje autonomnih ruta
  • Intuitivno učenje čišćenja puteva.
  • Funkcija "Teach & Repeat" za ručno učenje preciznih ruta u skučenim prostorima.
  • Funkcija Smart Fill za autonomno planiranje rute velikih otvorenih prostora.
Intuitivno uređivanje ruta
  • Svi parametri čišćenja mogu se lako prilagoditi nakon kreiranja rute.
  • Stvaranje međusobno povezanih ruta čišćenja.
  • Dodajte zone zabrane kretanja, filtere brzine, zone zabrane čišćenja, zone sirene i zone interakcije.
Web portal
  • Daljinski pristup detaljnim informacijama putem Kärcher Equipment Managementa.
  • Uključuje izvješća o čišćenju, obavijesti, status uređaja i više
  • Šalje obavijesti i statusne poruke na mobilne uređaje
Integrirana bočna četka
  • Omogućuje temeljito čišćenje do ruba.
  • Transportira prljavštinu izravno u kanal za čišćenje.
  • Svodi dodatni ručni rad na minimum.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Nazivna ulazna snaga (W) 1600
Snaga vučnog motora (W) 560
Snaga turbine (W) 630
Snaga motora četke (W) 600
Radna širina, četke (mm) 550
Sila pritiskanja četke (g/cm²) 80
Brzina četke (rpm) 1200
Radna širina usisavanja (mm) 750
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 55 / 55
Spremnik za sredstvo za čišćenje (l) 5
Volumen ladice čistača (l) 2
Izvedba teorijskog područja, autonomna (m²/h) maks. 2365
Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²) pribl. 1830
Napon (V) 24
Broj baterija 2
Tip baterije Li-Ion
Napon/kapacitet baterije (V/Ah) 24 / 180
Vrijeme trajanja baterije (h) pribl. 4
Vrijeme punjenja baterije (h) maks. 5,8
Autonomna brzina (km/h) maks. 4,3
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 69
Širina okretanja autonomnog prolaza (m) 1,5
Sposobnost uspinjanja (%) maks. 6
Širina autonomnog prostora (m) min. 0,9
Ažuriranja softvera dostupna do 2033-01-01
Težina bez tereta (kg) 228
Težina bez pribora (kg) 230
Težina (s priborom) (kg) 243,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 254,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1100 x 750 x 1200

Opseg isporuke

  • Baterija i punjač baterije
  • Uključuje brisač
  • Četka s valjkom: 2 Komad(a)
  • Bočna metla
  • Trepereći svjetionik

Oprema

  • Tip usisne trake: otporan na ulje
  • DOSE
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Veliki osjetljiv zaslon na dodir visoke razlučivosti
  • Omogućeno pristajanje
  • Pripremljeno upravljanje roletama
  • autonomno čišćenje
  • Automatsko predmetenje
  • s ručnim načinom vožnje
  • Način rampe
  • Jednostavno i intuitivno postavljanje bez potrebe za stručnim znanjem
  • Senzori visokih performansi
  • otkrivanje prepreka i sudara
  • autonomno skretanje pri susretu s preprekama
  • Certificirana za sigurnost javnih površina
  • izrada izvještaja o čišćenju
  • Obavijesti na mobilnim uređajima
  • Funkcija rasporeda
  • automatsko punjenje
  • Svjetla u boji za prikaz ponašanja i radnog statusa robota
  • Kärcher boja i koncept rada
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Senzor podtlaka za detekciju blokada
  • Detekcija praznog spremnika za deterdžent
  • Komunikacijsko sučelje: VDA 5050
  • Jedinica za doziranje deterdženta
Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR50
Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR50
Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR50
Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR50
Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR50
Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR50
Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR50
Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR50
Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR50
Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR50
Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR50
Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR50
Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR50
Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR50
Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR50
Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR50
Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR50
Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR50
Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR50
Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR50
Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR50
Stroj za ribanje i sušenje KIRA BR50
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Područja primjene
  • Srednje do velike površine s tvrdim ili elastičnim podnim oblogama
  • Može se koristiti tamo gdje je prostor ograničen kao i na otvorenim prostorima
  • Pogodno za korištenje u javnim prostorima
  • Idealno za maloprodaju, zdravstvene ustanove i javne ustanove
  • Može se koristiti u transportu, industriji i čišćenju zgrada
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