Kärcher KIRA B 50 robot za čišćenje praktičan je dodatak svakom timu za čišćenje. Inteligentno, autonomno i s funkcionalnošću stroja za ribanje i sušenje, učinkovito čisti podove srednjih do velikih površina i pruža dosljedne rezultate čišćenja, čime se smanjuje pritisak na tim za čišćenje, koji se umjesto toga može usredotočiti na zahtjevnije zadatke. Intuitivno korisničko vodstvo s velikim zaslonom osjetljivim na dodir omogućuje brzo postavljanje robota, bez potrebe za stručnim znanjem. Opcionalna priključna stanica omogućuje potpuno autonomni rad, uključujući punjenje svježom vodom, pražnjenje prljave vode, ispiranje spremnika i punjenje dugotrajne litij-željezo-fosfatne baterije. Jedna glava valjkaste četke prethodno pomete i riba u jednom radnom koraku, dok integrirana bočna četka eliminira potrebu za ručnim čišćenjem rubova. Visokoučinkoviti senzori i softver osiguravaju pouzdanu navigaciju, sigurno sprječavanje sudara i izbjegavanje prepreka. Za potrebe dokumentiranja i praćenja, KIRA B 50 šalje statusne poruke na mobilne uređaje i izrađuje detaljna izvješća o čišćenju na odgovarajućem web portalu.