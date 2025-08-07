Čišćenje bazena i spa zona
Kada je riječ o održavanju bazena, termalnih kupališta i spa centara, operateri se suočavaju s brojnim izazovima: rastućim cijenama energije, nedostatkom kvalificirane radne snage i širokim rasponom zadataka čišćenja. Istovremeno, vremenski okvir za čišćenje je uzak jer se mnogi poslovi mogu obavljati samo izvan radnog vremena.
Kako bi se uštedjelo vrijeme i novac, a zadaci čišćenja bili što učinkovitiji i ekološki prihvatljiviji, važno je imati odgovarajuću tehnologiju i procese. To često znači da osoblje za čišćenje može čak izbjeći dodatne faze dezinfekcije bez straha od širenja gljivica i drugih mikroorganizama.
Čišćenje unutarnjih i vanjskih površina
Kako bi se kupači osjećali ugodno od prvog trenutka, vanjski prostori i ulazi trebali bi ostaviti pozitivan dojam. Međutim, čistoća je više od samog estetskog izgleda objekta. Baterijski usisavači korisni su za čišćenje uskih prostora.
Prvi dojam je najvažniji: čistoća vanjskih površina bez obzira na vremenske uvjete
Uređen vanjski prostor nije samo vizualno privlačan gostima, već i smanjuje količinu prljavštine koja se unosi u unutrašnjost objekta.
Gurači za metenje i uređaji sa sjedalom odlični su za uklanjanje labave prljavštine, prašine i pijeska s parkirališta, cesta i staza. Za brzo, tiho i praktično uklanjanje lišća s vanjskih površina, preporučuju se akumulatorski puhači za lišće ili usisavači za lišće.
U slučaju snijega, pravi alati za čišćenje ovise o količini padalina. Lopata za snijeg obično je dovoljna za ručni rad, dok se manja freza za snijeg od 26 KS može nositi s većim količinama snijega.
Dobrodošli u oazu ugode: čistoća od samog ulaska gostiju
Odmah pri ulasku, visokokvalitetni, upijajući otirači pružaju ugodnu i toplu dobrodošlicu. No, to nije sve: ovi otirači smanjuju i količinu prljavštine koja ulazi u objekt.
Električne metle ili usisavači s četkom idealan su izbor za uklanjanje labave prljavštine i prašine s otirača. Kada je riječ o mokrim uvjetima, usisavač za mokro i suho usisavanje potreban je za čišćenje vlažne prljavštine. Tvrde podove u zatvorenim prostorima potrebno je svakodnevno čistiti brisačima prašine ili usisavačima. Tvrdokorna prljavština može se brzo i učinkovito ukloniti sustavom raspršivača s mopom.
Savjet 1 – Ne zanemarujte nijedan ulaz:
Osim glavnog ulaza, i svi ostali ulazi za dostavu ili osoblje moraju se održavati čistima kako bi se smanjila količina prljavštine koja se unosi u prostor.
Savjet 2 – Strojevi za ribanje i usisavanje za sjajne podove:
Za veće površine s poliranim kamenim podovima, isplati se uložiti u stroj za ribanje i usisavanje kako bi se podovima vratio sjaj.
Čišćenje vanjskih prostora, staza i parkirališta
Bilo da gosti posjećuju restoran, supermarket, trgovinu namještajem, trgovački centar, ordinaciju ili muzej – prva stvar koju učine po dolasku je parkiranje automobila i kratka šetnja do ulaza.
Postoje brojne metode čišćenja kojima se može ostaviti pozitivan dojam već na samom početku, spriječiti rizik od nezgoda i zaustaviti unošenje prljavštine izvana.
Baterijski ruksak usisavač za ormariće i slično**: lagan, okretan, snažan
Kako bi održavanje i čišćenje uskih prostora, kao što su ormarići i kabine za presvlačenje, bilo što brže, jednostavnije i učinkovitije, baterijski ruksak-usisavači odličan su odabir.
Preporučuju se lagani modeli s velikim volumenom spremnika i dugim trajanjem baterije koji omogućuju duge intervale rada. Također je važno da se ergonomski oblikovani nosivi okviri mogu prilagoditi korisniku kako bi se uštedjela energija i smanjilo fizičko opterećenje.
Savjet – Svestrani ruksak usisavači:
Baterijski ruksak usisavači također su praktično rješenje za prostore kao što su stepenice ili dizala
Čišćenje zona bazena
U zonama u kojima gosti hodaju bosi, kao i u toaletima i kupaonicama, ključno je koristiti odgovarajuće procese, tehnologiju i pribor za održavanje čistoće.
Često, primjenom takvog pristupa, može se u potpunosti izbjeći potreba za dezinfekcijom.
Zbogom gljivicama i drugim mikroorganizmima
Bez zaštite koju pruža odjeća, naša percepcija higijene se mijenja. Ono što je prihvatljivo dok smo potpuno odjeveni, može izazvati uzbunu u saunama i okolnim prostorima. Posebno u zonama za bosonogo hodanje, čistoća je ključna za sprječavanje širenja gljivica koje uzrokuju atletsko stopalo i gljivične infekcije noktiju.
Kako bi se uklonilo idealno okruženje za ove nepoželjne goste, potrebno je naizmjenično koristiti kisela i alkalna sredstva za čišćenje. Dodatan oprez je potreban kod fuga koje sadrže cement: one su osjetljive na kiselinu te ih je potrebno temeljito isprati prije čišćenja kiselim kemikalijama kako bi se spriječilo njihovo oštećenje.
Najbolje od svega je što uz pravilne procese čišćenja, obično nema potrebe za dezinfekcijom površina nakon čišćenja. To je korisno za okoliš, smanjuje troškove i štedi dragocjeno vrijeme. Olakšava posao osoblju za čišćenje koje počinje raditi nakon zatvaranja i, ako je potrebno, rano ujutro, budući da se mnogi zadaci ne mogu obavljati dok su posjetitelji prisutni.
Tip – Step-by-step cleaning:
Rooms with underfloor heating must be cleaned gradually so that the higher floor temperatures do not dry off the cleaning water straight away.
Puna snaga i savršeni dodaci: strojevi za pranje i usisavanje i strojevi s jednim diskom za podove
Primjena odgovarajuće tehnologije može eliminirati potrebu za dezinfekcijom nakon čišćenja podova, što doprinosi očuvanju okoliša i štedi vrijeme.
Strojevi za ribanje i strojevi za pranje i usisavanje s valjkastom ili oscilirajućom tehnologijom pružaju dugotrajnu čistoću podovima zahvaljujući svojoj mehaničkoj snazi – bez naknadnog procesa dezinfekcije. Međutim, postizanje željenog rezultata čišćenja bez oštećenja površine ovisi o odabiru pravih četki ili padova za strojeve.
Pločice s hrapavom teksturom posebno se dobro čiste visoko/niskim valjkastim četkama, dok je za pločice s finom teksturom potrebno koristiti valjke od mikrovlakana. Melaminske spužve u kombinaciji sa strojem s jednim diskom idealna su kombinacija za uklanjanje tvrdokorne prljavštine i već posivjelih pločica od fine keramike.
Savjet 1 – Čišćenje pločica
Budući da termalna voda sadrži više minerala koji mogu ostaviti naslage na površinama, pločice je općenito potrebno čistiti češće i intenzivnije.
Međutim, protuklizne pločice nisu kompatibilne s padovima, jer imaju grubo abrazivno zrno. To je zato što bi padovi mogli postupno izgladiti površinu pločice, stvarajući opasnost od klizanja.
Savjet 2 – Uklanjanje kondenzacije:
Iako kondenzacija na staklenim površinama ne sadrži minerale, stakla se mogu zasititi vlagom i postati zamućena. Iako to nije štetno u smislu higijene, vizualno izgleda neuredno. Zamućenje se može spriječiti redovitim uklanjanjem vode sa stakla.
Savjet 3 – Promijenite smjer protoka vode:
Kako biste spriječili ulazak deterdženta u bazen, tijekom čišćenja morate promijeniti smjer protoka vode na odvodima uz rub bazena.
Odaberi boju, presavij, predtretiraj: sprječavanje unakrsne kontaminacije u sanitarnim čvorovima i svlačionicama
Sustav kodiranja bojama jednostavan je, ali učinkovit način sprječavanja unakrsne kontaminacije tijekom čišćenja površina u sanitarnim čvorovima i svlačionicama.
Crvene krpe i kante koriste se za WC-e, pisoare i područja s prskanjem vode. Žuta boja namijenjena je za ostale popločane površine, kao i za umivaonike, slavine, ogledala i tuš kabine. Za sprječavanje nastanka tragova prilikom čišćenja ogledala preporučujemo korištenje odgovarajućih krpa od mikrovlakana u kombinaciji sa sredstvom za čišćenje stakla.
Metodom presavijanja krpa, čistač koristi prethodno tretirane krpe i presavija ih dva ili tri puta. Svaka površina se zatim prebriše svježom stranom krpe. Nakon što su sve strane iskorištene, stara krpa se odbacuje i zamjenjuje novom
Čišćenje svlačionica i sanitarnih čvorova
Postoji mnogo razloga zašto je temeljito čišćenje sanitarnih čvorova i svlačionica od iznimne važnosti: ovisno o lokaciji, toalete, tuševe i svlačionice u uredima, proizvodnim pogonima, hotelima, restoranima, sportskim dvoranama ili trgovačkim centrima koristi velik broj ljudi.
To neizbježno dovodi do kontakta kože s raznim površinama koje su dodirivali gotovo svi korisnici – uključujući kvake na vratima, slavine ili tipke za puštanje vode u WC-u. Posljedično, mikroorganizmi se mogu prenositi s jedne osobe na drugu. To se mora spriječiti definiranim slijedom čišćenja.
Savjet 1 – Redovito prozračivanje:
Kako bi se spriječio rast plijesni, osobito u vlažnom i toplom okruženju sanitarnih čvorova i kupaonica, mora se osigurati dovoljno i redovito prozračivanje.
Savjet 2 – Uklanjanje plijesni:
Ako se u cementnim fugama razvije crna plijesan, najbolje ju je tretirati sredstvima za oslobađanje kisika. Međutim, ako plijesan zahvati silikonske fuge, jedina opcija je obično njihova zamjena.
Savjet 3 – Uklanjanje korozije:
Korozija na površinama od nehrđajućeg čelika može se ukloniti sanitarnim čistačima na bazi fosforne kiseline.
Čiste površine u bazenu
Dezinfekcijska sredstva ili parni čistači mogu spriječiti prijenos klica, posebno u osjetljivim područjima. Za određene zadatke čišćenja, visokotlačni čistači učinkovit su alat.
Intenzivno čišćenje površina (1): ribanje i dezinfekcija brisanjem
U spa centru ili zatvorenom bazenu brojne površine dolaze u izravan kontakt s kožom: zidovi, klupe, ležaljke i kabine za presvlačenje. Za održavanje higijene ključno je ručno čišćenje dezinfekcijskim sredstvima, gdje se primjenjuje metoda ribanja i dezinfekcije brisanjem.
Najprije se mehanički ukloni sva vidljiva prljavština, a zatim se koristi dezinficijens na bazi sredstva za oslobađanje kisika jer ne ostavlja mrlje na drvu. Kada je riječ o dezinfekciji, vrijedi stara izreka: onoliko koliko je potrebno, ali što je manje moguće.
Intenzivno čišćenje površina (2): parom i pritiskom
Ovisno o raspoloživom prostoru, parni čistač idealno je rješenje za intenzivno čišćenje zidova u tuševima ili klupa u saunama.
Za veće površine dobro funkcioniraju frotirne krpe koje ne ostavljaju dlačice ili krpe od mikrovlakana u kombinaciji s velikom podnom mlaznicom. Visokotlačni čistači mogu se koristiti za čišćenje sanitarnih čvorova, tuševa, zidova, podova, protukliznih podloga i popločanih klupa. Ipak, važno je da korisnik bude obučen za pravilnu upotrebu opreme.
Savjet – Održavajte razmak:
Kako biste izbjegli oštećenja, mlaznicu ne biste trebali držati preblizu površini prilikom korištenja visokotlačnog čistača.