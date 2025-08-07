Čišćenje bazena i spa zona

Kada je riječ o održavanju bazena, termalnih kupališta i spa centara, operateri se suočavaju s brojnim izazovima: rastućim cijenama energije, nedostatkom kvalificirane radne snage i širokim rasponom zadataka čišćenja. Istovremeno, vremenski okvir za čišćenje je uzak jer se mnogi poslovi mogu obavljati samo izvan radnog vremena.

Kako bi se uštedjelo vrijeme i novac, a zadaci čišćenja bili što učinkovitiji i ekološki prihvatljiviji, važno je imati odgovarajuću tehnologiju i procese. To često znači da osoblje za čišćenje može čak izbjeći dodatne faze dezinfekcije bez straha od širenja gljivica i drugih mikroorganizama.