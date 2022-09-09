Čišćenje keramičkih pločica

Fine keramičke pločice popularne su zbog svoje čvrstoće i otpornosti na klizanje. Imaju vrlo malu sposobnost upijanja vlage. Kao moderan i siguran dizajnerski medij, nezamjenjive su u podnim oblogama. No, važno je i redovito čišćenje keramičkih pločica za njihovu dugotrajnost.

Keramičke pločice

Čvrsta podna obloga otporna na klizanje

Fine keramičke pločice popularne su zbog svoje robusnosti, otpornosti na klizanje i niske upojnosti. Dostupne su u različitim varijantama i bojama, što omogućava njihovu primjenu u mnogim prostorima. Koriste se u radionicama, kuhinjama, hodnicima, hotelima i na željezničkim peronima. Kao moderan i siguran dizajnerski materijal, nezamjenjive su u podnim oblogama.

Fine keramičke pločice sastavljene su od homogenog glinenog materijala koji se obrađuje visokim tlakom. Masa se suši, preša i peče na temperaturama iznad 1200 °C, čime se postiže visoka tvrdoća. Ove pločice imaju izuzetno nisku sposobnost upijanja vode (manje od 0,5%), što im omogućava uporabu na vanjskim prostorima bez nakupljanja vode. Zbog toga su otporne na pucanje, čak i pri mrazu. Dostupne su u različitim obradama: brušene, grubo polirane, polirane ili s teksturiranom prirodnom površinom.

Fine keramičke pločice
Mikroporozna površina finog kamena

Sve fine keramičke pločice imaju mikroporoznu površinu, što omogućava prodiranje malih čestica prljavštine. Upotreba sredstava za čišćenje s površinski aktivnim tvarima može pogoršati ovo prodiranje. Surfaktanti smanjuju površinsku napetost vode, olakšavajući česticama prljavštine da uđu u pore. Ostaci tenzida na površini također mogu potaknuti ponovno zaprljanje.

Kärcher valjkasta tehnologija za čišćenje finog kamena

To rezultira posivljenjem pločica, što predstavlja izazov za čišćenje podova. Da bi se ispunili zahtjevi za čistoćom i protukliznom zaštitom, potrebno je koristiti odgovarajuće sredstvo za čišćenje keramičkih pločica. Tekstil za čišćenje uklanja prljavštinu s teksture površine, čime se poboljšava rezultat.

Čišćenje finog kamena s Kärcher strojevima za ribanje

Čišćenje strojem za ribanje i usisavanje

Za čišćenje keramičkih pločica u radionicama preporučuje se korištenje strojeva za ribanje i sušenje. Sredstvo za čišćenje keramičkih pločica dozira se u vodu iz spremnika svježe vode, ili se voda i sredstvo prethodno pomiješaju. Mješavina, poznata kao voda za čišćenje, transportira se do glave za ribanje i dolazi na pod putem četki. Pritiskom četkica uklanja se prljavština, dok prateći brisač ponovno upija prljavu vodu i odvodi je u spremnik otpadne vode.

Pravi model: Prednosti stroja za čišćenje s valjcima

Kod strojnom čišćenju, glava za ribanje s mikrovlakana vrlo je učinkovita. Valjci se sami čiste, jer idu ruku pod ruku s predmetenjem. Također je moguće koristiti tehnologiju diskova za čišćenje.

Sve se svodi na brzinu

Za najbolje rezultate čišćenja finih keramičkih pločica, brzina valjka od mikrovlakana je ključna (400–1100 o/min, ovisno o vrsti stroja za ribanje). Veća brzina omogućava izbacivanje prljavštine, sprječavajući njeno nakupljanje na valjcima. Kao rezultat, valjci se sami čiste i održavaju visoku učinkovitost. Nakon čišćenja, valjke nije potrebno dugo čistiti, dovoljno ih je isprati pod mlazom vode i osušiti odvojeno od stroja kako bi se spriječio neugodan miris.

Čišćenje u svrhu održavanja finog kamena

Čišćenje u svrhu održavanja

Za mehaničko čišćenje keramičkih pločica, sredstvo za čišćenje bez tenzida (0,5–3%) treba ravnomjerno nanijeti strojem za ribanje s valjcima od mikrovlakana. Sredstvo se utrljava u pločice, a olabljena prljavština se usisava kao dio istog procesa (metoda u jednom koraku). Valjke nije potrebno ispirati čistom vodom. Ovaj postupak također temeljito čisti spojeve. Za čišćenje manjih površina i teško dostupnih mjesta preporuča se korištenje malih, kompaktnih ribača. Pri odabiru sredstva za čišćenje, bitno je da bude bez tenzida kako bi se olakšalo otpuštanje prljavštine i spriječilo ponovno zaprljanje.

Čišćenje u svrhu održavanja sa strojem za brisanje velikih površina za male površine i površine prepune predmeta i namještaja

Ako čistite male površine, mnogo predmeta ili neobične oblike, bolji je stroj za brisanje s krpama od mikrovlakana umjesto stroja za ribanje.

Priprema: Uklonite slobodnu nečistoću usisavačem ili krpama od mikrovlakana. Zatim uklonite tvrdokornu prljavštinu mokrim brisanjem u jednom ili dva koraka s krpama od mikrovlakana.

  • U jednom koraku: Obrišite podnu oblogu u jednom koraku. Otpuštena onečišćenja se skupljaju i tvrdokorna prljavština može ostati na podnoj oblogi.
  • U dva koraka: Prvo obrišite površinu s velikom količinom vode za čišćenje s ciljem omekšavanja eventualne prljavštine. Sljedeći korak je sakupljanje opuštene prljavštine pomoću iscijeđene krpe od mikrovlakana.

Vrste prljavštine i pravo sredstvo za čišćenje:

Prljavština na ulici:

Neutralno sredstvo za čišćenje bit će dovoljno za uklanjanje prljavštine s ulice.

Uljna i masna prljavština:

Vrlo zauljena i masna prljavština može se ukloniti alkalnim sredstvom za čišćenje.

Mineralna prljavština:

Mineralna prljavština, poput kamenca, zahtijevat će kiselo sredstvo za čišćenje. Prije uporabe sredstva za čišćenje, spojeve je potrebno isprati vodom.

Metoda dubinskog čišćenja u dva koraka

Ako se na podnim oblogama od finog kamena nakupila velika količina prljavštine, preporučuje se strojno dubinsko čišćenje s valjcima u dva koraka. Izbor sredstva za čišćenje ovisi o vrsti i stupnju prljavštine; može biti vlažno, alkalno ili kiselo.

Preporučuje se sljedeći postupak:

Prljava keramička pločica
  • Prvo nanesite vodu na spojeve da se upiju, ako koristite kiselo sredstvo za čišćenje.
  • Nanesite sredstvo za čišćenje (5–20%, ovisno o prljavštini).
Čista keramička pločica
  • Ribajte područje strojem za ribanje s valjkom u preklapajućim pokretima, dodajući vodu ako je potrebno.
  • Usisajte prljavu vodu.
  • Na kraju, isperite pod s puno čiste vode u jednom koraku.

Alternativa: Dubinsko čišćenje sa strojem

Čišćenje finog kamena Kärcher strojevima s jednim diskom

Za učinkovito čišćenje s jednim diskom pri maloj brzini vrtnje (npr. 180 o/min):

  • Nanesite odgovarajuće sredstvo za čišćenje na područje koje treba očistiti, ovisno o vrsti prljavštine.
  • Ribajte podnu oblogu strojem u visoko preklapajućim, kružnim potezima tijekom vremena kontakta (oko pet minuta).
Čišćenje fine kamene površine Kärcher usisavačem
  • Dodajte otopinu za čišćenje ako je potrebno, kako se ne bi osušila.
  • Usisajte prljavu vodu snažnim usisavačem za mokro i suho usisavanje.
  • Na kraju, isperite pod s puno čiste vode i ponovo usisajte.

Savjet: Prljave jastučiće od mikrovlakana operite u perilici prije ponovne uporabe.

Jastučići od melaminske smole

Za strojeve s glavom za ribanje s diskom, preporučuje se korištenje jastučića od melaminske smole. Njihov učinkoviti mehanizam omogućava čišćenje bez potrebe za sredstvima za čišćenje u većini slučajeva.

Jastučići od melaminske smole

Pravilno čišćenje sprječava sijeđenje

Ako se čišćenje keramičkih pločica odvija redovito i opisanom metodom, nema razloga za zabrinutost zbog dugoročnog sijeđenja. Time dolazi do izražaja originalnost pločica i naglašavaju se njihova protuklizna svojstva.

