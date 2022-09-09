Čišćenje keramičkih pločica
Fine keramičke pločice popularne su zbog svoje čvrstoće i otpornosti na klizanje. Imaju vrlo malu sposobnost upijanja vlage. Kao moderan i siguran dizajnerski medij, nezamjenjive su u podnim oblogama. No, važno je i redovito čišćenje keramičkih pločica za njihovu dugotrajnost.
Čvrsta podna obloga otporna na klizanje
Fine keramičke pločice popularne su zbog svoje robusnosti, otpornosti na klizanje i niske upojnosti. Dostupne su u različitim varijantama i bojama, što omogućava njihovu primjenu u mnogim prostorima. Koriste se u radionicama, kuhinjama, hodnicima, hotelima i na željezničkim peronima. Kao moderan i siguran dizajnerski materijal, nezamjenjive su u podnim oblogama.
Fine keramičke pločice sastavljene su od homogenog glinenog materijala koji se obrađuje visokim tlakom. Masa se suši, preša i peče na temperaturama iznad 1200 °C, čime se postiže visoka tvrdoća. Ove pločice imaju izuzetno nisku sposobnost upijanja vode (manje od 0,5%), što im omogućava uporabu na vanjskim prostorima bez nakupljanja vode. Zbog toga su otporne na pucanje, čak i pri mrazu. Dostupne su u različitim obradama: brušene, grubo polirane, polirane ili s teksturiranom prirodnom površinom.
Sve fine keramičke pločice imaju mikroporoznu površinu, što omogućava prodiranje malih čestica prljavštine. Upotreba sredstava za čišćenje s površinski aktivnim tvarima može pogoršati ovo prodiranje. Surfaktanti smanjuju površinsku napetost vode, olakšavajući česticama prljavštine da uđu u pore. Ostaci tenzida na površini također mogu potaknuti ponovno zaprljanje.
To rezultira posivljenjem pločica, što predstavlja izazov za čišćenje podova. Da bi se ispunili zahtjevi za čistoćom i protukliznom zaštitom, potrebno je koristiti odgovarajuće sredstvo za čišćenje keramičkih pločica. Tekstil za čišćenje uklanja prljavštinu s teksture površine, čime se poboljšava rezultat.
Čišćenje strojem za ribanje i usisavanje
Za čišćenje keramičkih pločica u radionicama preporučuje se korištenje strojeva za ribanje i sušenje. Sredstvo za čišćenje keramičkih pločica dozira se u vodu iz spremnika svježe vode, ili se voda i sredstvo prethodno pomiješaju. Mješavina, poznata kao voda za čišćenje, transportira se do glave za ribanje i dolazi na pod putem četki. Pritiskom četkica uklanja se prljavština, dok prateći brisač ponovno upija prljavu vodu i odvodi je u spremnik otpadne vode.
Pravi model: Prednosti stroja za čišćenje s valjcima
Kod strojnom čišćenju, glava za ribanje s mikrovlakana vrlo je učinkovita. Valjci se sami čiste, jer idu ruku pod ruku s predmetenjem. Također je moguće koristiti tehnologiju diskova za čišćenje.
Sve se svodi na brzinu
Za najbolje rezultate čišćenja finih keramičkih pločica, brzina valjka od mikrovlakana je ključna (400–1100 o/min, ovisno o vrsti stroja za ribanje). Veća brzina omogućava izbacivanje prljavštine, sprječavajući njeno nakupljanje na valjcima. Kao rezultat, valjci se sami čiste i održavaju visoku učinkovitost. Nakon čišćenja, valjke nije potrebno dugo čistiti, dovoljno ih je isprati pod mlazom vode i osušiti odvojeno od stroja kako bi se spriječio neugodan miris.
Čišćenje u svrhu održavanja finog kamena
Čišćenje u svrhu održavanja
Za mehaničko čišćenje keramičkih pločica, sredstvo za čišćenje bez tenzida (0,5–3%) treba ravnomjerno nanijeti strojem za ribanje s valjcima od mikrovlakana. Sredstvo se utrljava u pločice, a olabljena prljavština se usisava kao dio istog procesa (metoda u jednom koraku). Valjke nije potrebno ispirati čistom vodom. Ovaj postupak također temeljito čisti spojeve. Za čišćenje manjih površina i teško dostupnih mjesta preporuča se korištenje malih, kompaktnih ribača. Pri odabiru sredstva za čišćenje, bitno je da bude bez tenzida kako bi se olakšalo otpuštanje prljavštine i spriječilo ponovno zaprljanje.
Čišćenje u svrhu održavanja sa strojem za brisanje velikih površina za male površine i površine prepune predmeta i namještaja
Ako čistite male površine, mnogo predmeta ili neobične oblike, bolji je stroj za brisanje s krpama od mikrovlakana umjesto stroja za ribanje.
Priprema: Uklonite slobodnu nečistoću usisavačem ili krpama od mikrovlakana. Zatim uklonite tvrdokornu prljavštinu mokrim brisanjem u jednom ili dva koraka s krpama od mikrovlakana.
- U jednom koraku: Obrišite podnu oblogu u jednom koraku. Otpuštena onečišćenja se skupljaju i tvrdokorna prljavština može ostati na podnoj oblogi.
- U dva koraka: Prvo obrišite površinu s velikom količinom vode za čišćenje s ciljem omekšavanja eventualne prljavštine. Sljedeći korak je sakupljanje opuštene prljavštine pomoću iscijeđene krpe od mikrovlakana.
Vrste prljavštine i pravo sredstvo za čišćenje:
Prljavština na ulici:
Neutralno sredstvo za čišćenje bit će dovoljno za uklanjanje prljavštine s ulice.
Uljna i masna prljavština:
Vrlo zauljena i masna prljavština može se ukloniti alkalnim sredstvom za čišćenje.
Mineralna prljavština:
Mineralna prljavština, poput kamenca, zahtijevat će kiselo sredstvo za čišćenje. Prije uporabe sredstva za čišćenje, spojeve je potrebno isprati vodom.
Metoda dubinskog čišćenja u dva koraka
Ako se na podnim oblogama od finog kamena nakupila velika količina prljavštine, preporučuje se strojno dubinsko čišćenje s valjcima u dva koraka. Izbor sredstva za čišćenje ovisi o vrsti i stupnju prljavštine; može biti vlažno, alkalno ili kiselo.
Preporučuje se sljedeći postupak:
- Prvo nanesite vodu na spojeve da se upiju, ako koristite kiselo sredstvo za čišćenje.
- Nanesite sredstvo za čišćenje (5–20%, ovisno o prljavštini).
- Ribajte područje strojem za ribanje s valjkom u preklapajućim pokretima, dodajući vodu ako je potrebno.
- Usisajte prljavu vodu.
- Na kraju, isperite pod s puno čiste vode u jednom koraku.
Alternativa: Dubinsko čišćenje sa strojem
Za učinkovito čišćenje s jednim diskom pri maloj brzini vrtnje (npr. 180 o/min):
- Nanesite odgovarajuće sredstvo za čišćenje na područje koje treba očistiti, ovisno o vrsti prljavštine.
- Ribajte podnu oblogu strojem u visoko preklapajućim, kružnim potezima tijekom vremena kontakta (oko pet minuta).
- Dodajte otopinu za čišćenje ako je potrebno, kako se ne bi osušila.
- Usisajte prljavu vodu snažnim usisavačem za mokro i suho usisavanje.
- Na kraju, isperite pod s puno čiste vode i ponovo usisajte.
Savjet: Prljave jastučiće od mikrovlakana operite u perilici prije ponovne uporabe.
Jastučići od melaminske smole
Za strojeve s glavom za ribanje s diskom, preporučuje se korištenje jastučića od melaminske smole. Njihov učinkoviti mehanizam omogućava čišćenje bez potrebe za sredstvima za čišćenje u većini slučajeva.
Pravilno čišćenje sprječava sijeđenje
Ako se čišćenje keramičkih pločica odvija redovito i opisanom metodom, nema razloga za zabrinutost zbog dugoročnog sijeđenja. Time dolazi do izražaja originalnost pločica i naglašavaju se njihova protuklizna svojstva.