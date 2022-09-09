Čišćenje keramičkih pločica

Čvrsta podna obloga otporna na klizanje

Fine keramičke pločice popularne su zbog svoje robusnosti, otpornosti na klizanje i niske upojnosti. Dostupne su u različitim varijantama i bojama, što omogućava njihovu primjenu u mnogim prostorima. Koriste se u radionicama, kuhinjama, hodnicima, hotelima i na željezničkim peronima. Kao moderan i siguran dizajnerski materijal, nezamjenjive su u podnim oblogama.

Fine keramičke pločice sastavljene su od homogenog glinenog materijala koji se obrađuje visokim tlakom. Masa se suši, preša i peče na temperaturama iznad 1200 °C, čime se postiže visoka tvrdoća. Ove pločice imaju izuzetno nisku sposobnost upijanja vode (manje od 0,5%), što im omogućava uporabu na vanjskim prostorima bez nakupljanja vode. Zbog toga su otporne na pucanje, čak i pri mrazu. Dostupne su u različitim obradama: brušene, grubo polirane, polirane ili s teksturiranom prirodnom površinom.