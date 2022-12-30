Zašto je čišćenje solarnih panela neophodno?

Kontaminacija može smanjiti učinkovitost proizvodnje električne energije i do 30%. Stoga je potrebno temeljito i profesionalno čišćenje solarnih panela. Ono ne obuhvaća samo površine solarnih kolektora. Naslage se nakupljaju i na spojevima između stakla i okvira. Što može dovesti do stvaranja mahovine i lišajeva na većim površinama.

Solarne sustave treba čistiti primjenom odgovarajuće tehnologije. Ovisno o lokaciji, preporučuje se angažirati profesionalne pružatelje usluga.

Pravilno čišćenje solarnih panela zahtjeva odgovarajuću tehniku zbog jake zaprljanosti. S obzirom na to da su moduli često postavljeni na krovove pod strmim kutom od 45°, važno je poduzeti sve mjere kako bi se osigurala sigurnost operatera.