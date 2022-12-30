Čišćenje solarnih i fotonaponskih panela
Isprva se smatralo da čišćenje i održavanje fotonaponskih sustava nisu potrebni. No sada je jasno da vremenske prilike i onečišćenje zraka ostavljaju svoj trag. Kako bi solarna energija bila što učinkovitija, a prinos električne energije ostao na najvišoj razini, redovito pranje solarnih panela odgovarajućom opremom je nužno.
Čišćenje i održavanje fotonaponskih sustava
Svi tipovi fotonaponskih sustava moraju optimalno hvatati sunčevu svjetlost tijekom maksimalnog broja dnevnih sati. Isto tako, moraju izdržati različite vanjske utjecaje. To uključuje snježne oluje, kišu, oluje i tuču, kao i, ovisno o lokaciji, čađu, pelud, cestovnu prašinu, lišće, iglice ili ptičji izmet. U poljoprivrednim područjima dodatni slojevi nečistoće mogu sadržavati masnoću i ulje.
Zašto je čišćenje solarnih panela neophodno?
Kontaminacija može smanjiti učinkovitost proizvodnje električne energije i do 30%. Stoga je potrebno temeljito i profesionalno čišćenje solarnih panela. Ono ne obuhvaća samo površine solarnih kolektora. Naslage se nakupljaju i na spojevima između stakla i okvira. Što može dovesti do stvaranja mahovine i lišajeva na većim površinama.
Solarne sustave treba čistiti primjenom odgovarajuće tehnologije. Ovisno o lokaciji, preporučuje se angažirati profesionalne pružatelje usluga.
Pravilno čišćenje solarnih panela zahtjeva odgovarajuću tehniku zbog jake zaprljanosti. S obzirom na to da su moduli često postavljeni na krovove pod strmim kutom od 45°, važno je poduzeti sve mjere kako bi se osigurala sigurnost operatera.
Kada je potrebno pranje solarnih panela?
U poljoprivrednim područjima preporučujemo čišćenje dva do četiri puta godišnje, primjerice nakon cvatnje ili žetve, kada je razina onečišćenja visoka.
Paneli manje izloženi okolišnim onečišćenjima mogu se čistiti jednom godišnje ili svake dvije do tri godine. Time se zelena električna energija može proizvoditi na još održiviji način, što je tema koja će u budućnosti postati sve važnija.
Alati za čišćenje solarnih panela
Profesionalni visokotlačni čistač, u kombinaciji s nastavkom četke ili valjkastom četkom i teleskopskim kopljem, predstavlja jedan od najučinkovitijih i ergonomskih načina za čišćenje solarnih panela.
Primjenom pravilne tehnike čišćenja moguće je dnevno očistiti do 1500 četvornih metara površine solarnih panela.
Nastavci s četkama
Preporučujemo korištenje disk četki s dvije glave koje postižu radnu širinu od 800 milimetara. Sustav koji neutralizira kretanje smanjio je potreban napor. Dvije četke se suprotno rotiraju. Osim toga, velika radna širina osigurava visok učinak, smanjujući vrijeme i trud potreban za čišćenje solarnih panela.
Disk četke opremljene su kugličnim ležajevima i pokreće ih voda iz visokotlačnog čistača. Dovoljan je niskotlačni rad s hladnom vodom, uz protok od 700 do 1000 litara na sat. Najlonske čekinje osiguravaju čišćenje bez ogrebotina, štiteći osjetljive površine solarnih panela. Modeli s tvrđim čekinjama na vanjskoj strani dodatno poboljšavaju rezultate čišćenja na okvirima modula.
Količinu vode može se lako kontrolirati pomoću poluge na koplju, dok se četke pomiču po solarnim modulima. Blago povećanje količine vode na početku stvara sloj koji omogućava lakše kretanje četki po površini. Samopodešavajući zglob na koji je pričvršćena glava četke pomaže u prilagođavanju različitim radnim kutovima.
Teleskopsko koplje
Birajte duljinu teleskopskog koplja prema veličini sustava. Ili, upotrijebite beskonačno rastezljivu cijev. Dulja koplja izrađena od karbona ili karbonskog kompozita lakša su i stoga ugodnija za rukovanje.
Ako tražite veću fleksibilnost, varijabilni sustav cijevi bit će bolje rješenje. Dostupni su sustavi stupova prikladni za čišćenje vertikalnih i horizontalnih površina. Oni se mogu kombinirati s različitim priključcima. Za točkasto čišćenje koristite visokotlačnu mlaznicu. Za rad na horizontalnim fotonaponskim elementima koristite nastavak s disk četkama ili rotirajuću visokotlačnu četku s valjkom. Ona je pogodna i za vertikalne fasade.
Valjkaste četke
Prednost valjkastih četki je u tome što se pokreću visokim pritiskom i samostalno kreću prema gore, što smanjuje potrebu za primjenom sile. Valjkaste četke rade s protokom vode do 350 litara na sat i dostupne su s mekim ili tvrdim vlaknima, ovisno o vrsti površine. Za čišćenje fotonaponskih sustava preporučujemo mekane četke.
Sredstva za čišćenje i sustav za omekšavanje vode za najbolje rezultate
Sredstva za čišćenje
Kada koristite sredstva za čišćenje, ona moraju biti prikladna za uklanjanje tvrdokornih, masnih nečistoća te mineralnih naslaga. Ako se vodeni film brzo razgrađuje, omogućuje sušenje bez tragova i mrlja od kamenca.
Time se eliminira potreba za dodatnim namakanjem i ispiranjem, što uvelike olakšava proces čišćenja. Za održivo čišćenje fotonaponskih uređaja preporučujemo korištenje sredstva koje sprječava nastanak novih nečistoća.
Sustav za omekšavanje vode
Ako je tvrdoća vode iznad prosječne, preporučujemo ugradnju sustava za omekšavanje vode. Time se sprječava nastanak mrlja, unatoč visokom sadržaju kamenca i minerala u vodi iz slavine. Omekšivač vode koristi smolni filtar s ionskim izmjenjivačem koji učinkovito zadržava kamenac i minerale.
Rad na solarnim pločama: Sigurnosne mjere za čišćenje
Položaj sustava određuje optimalne alate i metode za sigurno čišćenje solarnih panela, uz osiguranje sigurnosti zaposlenika. Na teško pristupačnim krovovima preporučuje se korištenje dizalice s košarom.
Ako je krov lako dostupan, radovi se mogu izvoditi s krovnog grebena ili uz korištenje zaštite od pada pričvršćene na krov. Preduvjet za to je postojanje potrebnih sigurnosnih kuka na krovnom grebenu.
Sustav zaštite od pada sastoji se od pojasa koji obuhvaća zdjelicu i ramena, povezanog s jezgrom užeta. U slučaju opasnosti, pojas se automatski zakači i sigurno zadrži korisnika. Neki sigurnosni sustavi dodatno sadrže traku za ublažavanje pada, čime se smanjuje udarac prilikom eventualnog pada.