Održavanje i čišćenje pločica: ključni koraci
Unatoč različitim vrstama i završnim obradama, osnovni postupci za čišćenje pločica su univerzalni. Većina pločica zahtijeva minimalno održavanje, što ih čini praktičnim rješenjem za dugotrajnu upotrebu.
Materijali za zidne i podne obloge
Zidne i podne obloge dolaze u raznim materijalima. To su prirodni kamen, poput mramora i granita, i umjetni materijali, kao što su terrazzo i aglomramor. U kontekstu keramičkih pločica, razlikuje se pet glavnih vrsta površina:
- Terakota: Karakterizirana crvenim, toplim tonovima i rustikalnom, grubom teksturom.
- Klinker: Dostupan u crvenim ili žutim nijansama, često korišten za vanjske zidove i industrijske podove. Može biti glaziran ili neglaziran.
- Fini kamen: Obično jednobojan, tiskan ili poliran, s mikroporoznim površinama.
- Zemljana keramika: Mekši materijal, manje otporan na mehanička oštećenja, idealan za zidne obloge i najčešće dolazi glazirana.
- Keramika: Može biti glazirana ili neglazirana. Neglazirana keramika s hrapavom površinom, često se koristi u kuhinjama za smanjenje rizika od klizanja.
Odabir materijala ovisi o specifičnim funkcionalnim i estetskim zahtjevima prostora.
Što je R Klasa?
U komercijalnim prostorima gdje se koriste pločice, važno je osigurati odgovarajuću razinu protukliznosti. Minimalna R klasa protukliznosti, poput R9, potrebna je za opće namjene. U specifičnim područjima s povećanim rizikom od klizanja, primjerice u industriji prerade mesa, zahtijeva se najviša R klasa, R13. Prema smjernicama Njemačkog socijalnog osiguranja od nezgoda (DGUV 108-003), svako radno područje ima propisanu minimalnu razinu protukliznosti pločica. Pločice s izraženijom teksturom odvodnju vode. Smanjuju rizik od klizanja. No, njihova površina zahtijeva temeljitije i dugotrajnije čišćenje.
Čišćenje keramičkih pločica i njihovo održavanje
Održavanje keramičkih pločica: Ključ za dugotrajnost i estetiku
Redovito čišćenje pločica je ključno za očuvanje izgleda i dugotrajnosti keramičkih pločica. Ovisno o razini zaprljanosti, održavanje se može provoditi suhim ili mokrim postupcima. Manja prljavština se lako uklanja usisavačem ili brisanjem mikrovlaknastom krpom koja statički veže prašinu. Za temeljitije čišćenje većih površina preporučuje se korištenje stroja za brisanje, u kombinaciji s odgovarajućim sredstvom za čišćenje pločica i mikrovlaknastom krpom..
Strojevi za čišćenje pločica velikih površina
Za čišćenje pločica na velikim površinama, optimalan izbor su strojevi za ribanje. Oni omogućuju direktno uklanjanje prljavštine bez prethodnog čišćenja. Ključan faktor za postizanje vrhunskih rezultata je pravilna selekcija četki i jastučića. Grublje keramičke pločice najbolje se čiste četkama s dubokim valjcima. Za finije teksturirane površine, poput pločica sličnih kamenu, preporučuju se valjci od mikrovlakana.
Za učinkovito usisavanje prljave vode, izbor odgovarajućih usisnih usana je presudan. Zatvorene usne idealne su za teksturirane površine, dok su usisne usne s prorezima preporučljive za glatke i sjajne podloge. Kod tvrdokornih naslaga na finim kamenim površinama, najbolje rezultate postižu jastučići od melaminske smole.
Savjet: Za čišćenje zidova možete koristiti stroj za brisanje u kombinaciji s teleskopskom šipkom, što omogućava brže i efikasnije rezultate.
Strojevi za dubinsko čišćenje keramičkih pločica
Za temeljito čišćenje keramičkih podnih pločica koriste se profesionalni strojevi. To su jednokolutni uređaji ili strojevi za ribanje i sušenje. Visokokoncentrirana sredstva za čišćenje, kisela ili alkalna, daju vrhunske rezultate. Učinkovita su i brza.
Profesionalni čistači površina za specifične primjene
Za čišćenje teksturiranih keramičkih pločica ili zatvorenih prostora, visokotlačni čistač s dodatkom za površine može biti iznimno učinkovit. Ovaj alat koristi rotirajuću šipku s mlaznicama koje pod visokim pritiskom raspršuju vodu, čime se brzo i temeljito uklanja prljavština s površina.
Pjenomat za dulje vrijeme kontakta
Za čišćenje velikih zidnih površina, podova ili sanitarnih čvorova, preporučuje se korištenje visokotlačnih čistača s pjenomatom. Ovaj sustav omogućuje stvaranje guste pjene koja se precizno nanosi i ostaje na površini. Na taj način osiguravajući produljeni kontakt s nečistoćama i učinkovitije čišćenje. Dodatna prednost je vizualna kontrola jer pjena jasno pokazuje gdje je sredstvo naneseno.
Savjeti za sigurno korištenje:
- Izbjegavajte usmjeravanje visokotlačnog mlaza izravno na spojeve kako biste spriječili oštećenja.
- Ako koristite kisela sredstva za čišćenje, obavezno isperite cementne fuge vodom. To će spriječiti oštećenja uzrokovana apsorpcijom kiseline.
Parni čistač za čišćenje pločica na zidu
Za temeljito čišćenje keramičkih pločica na zidovima, parni čistač može biti vrlo učinkovit, ovisno o raspoloživom prostoru. Para se ispušta pri visokoj temperaturi od 100 °C i tlaku do 8 bara, što osigurava brzo i učinkovito uklanjanje prljavštine. Kombinacija frotirnih krpa koje ne ostavljaju dlačice i velikih podnih mlaznica omogućuje optimalno čišćenje većih površina.
Proces raspršivanja čestica za vanjske površine
Niskotlačni postupak raspršivanja čestica je nježna i učinkovita metoda za čišćenje keramičkih pločica na vanjskim prostorima zahvaćenim mineralnim naslagama, nakon primarne upotrebe visokotlačnih čistača. Ova tehnika koristi komprimirani zrak iz industrijskog kompresora. Uz to, dodaju se fino, mekano sredstvo za raspršivanje i voda. Miješaju se u posebnoj komori. Regulator omogućuje preciznu kontrolu pritiska zraka, količine vode i volumena sredstva za raspršivanje. To omogućava optimalno čišćenje bez oštećenja površine.
Sredstva za čišćenje keramičkih pločica
Keramičke pločice mogu se čistiti kiselim i alkalnim sredstvima, ovisno o vrsti prljavštine. Kisela sredstva učinkovito uklanjaju mineralne naslage poput kamenca. Dok alkalna sredstva uklanjaju organsku prljavštinu poput masti, ulja i proteina.
Posebnu pažnju treba obratiti kod čišćenja pločica poput terakote, koje sadrže metalne okside u bojama. U tim slučajevima, kisela sredstva ne bi smjela sadržavati fosfornu ili klorovodičnu kiselinu jer mogu uzrokovati promjenu boje. Alkalna sredstva su općenito sigurna za keramičke pločice. No, izbjegavajte sredstva koja sadrže natrijeve silikate. Oni mogu promijeniti strukturu pločica, čineći ih hrapavima ili previše glatkima.
Čišćenje keramičkih pločica: Što je potrebno i kada?
Keramičke pločice su iznimno otporne na mehanička opterećenja, pa ih nije potrebno dodatno štititi u tom smislu. No, pravilno održavanje može zaštititi pločice od vlage i poboljšati njihov izgled. Posebno kod pločica s visokom vodoupojnošću, poput terakote i neglaziranih pločica.
Pločice s visokom vodopropusnošću
Za pločice poput terakote, preporučuje se nanošenje ulja koje prodire u pore i štiti ih od vlage. Ako želite naglasiti rustikalni izgled, možete koristiti bivolju lazuru. Mješavinu voska i ulja koja dodatno štiti površinu i stvara tradicionalni, rustikalni izgled. Sjaj takvih pločica može se pojačati primjenom proizvoda na bazi polimera
Pločice s niskom apsorpcijom vode
Kod pločica s niskom vodoupojnošću, poput finog kamena, impregnacija nije potrebna jer vlaga ne prodire u strukturu pločica. Ako su takve površine prethodno premazane, treba ukloniti premaz. Za to upotrijebite sredstvo za dubinsko čišćenje. To će spriječiti stvaranje nepoželjnog filma.
Savjet: Sredstvo za njegu uvijek nanosite tkaninom, a ne izravno na površinu pločica, kako biste osigurali ravnomjernu raspodjelu.
Često postavljana pitanja
Savjeti za održavanje keramičkih pločica
Prije čišćenja pločica na podovima, važno je isključiti podno grijanje. Na taj način sprječava se prebrzo isparavanje sredstva za čišćenje, što omogućuje učinkovitije čišćenje. Također, dugotrajni kontakt nekih kiselina s vapnom može stvoriti naslage gipsa. Visoka temperatura dodatno ubrzava taj proces. Naslage gipsa su vrlo teško uklonjive, stoga je ključno unaprijed isključiti grijanje kako bi se spriječile ove poteškoće.