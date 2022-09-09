Održavanje i čišćenje pločica: ključni koraci

Strojevi za čišćenje pločica velikih površina

Za čišćenje pločica na velikim površinama, optimalan izbor su strojevi za ribanje. Oni omogućuju direktno uklanjanje prljavštine bez prethodnog čišćenja. Ključan faktor za postizanje vrhunskih rezultata je pravilna selekcija četki i jastučića. Grublje keramičke pločice najbolje se čiste četkama s dubokim valjcima. Za finije teksturirane površine, poput pločica sličnih kamenu, preporučuju se valjci od mikrovlakana.

Za učinkovito usisavanje prljave vode, izbor odgovarajućih usisnih usana je presudan. Zatvorene usne idealne su za teksturirane površine, dok su usisne usne s prorezima preporučljive za glatke i sjajne podloge. Kod tvrdokornih naslaga na finim kamenim površinama, najbolje rezultate postižu jastučići od melaminske smole.

Savjet: Za čišćenje zidova možete koristiti stroj za brisanje u kombinaciji s teleskopskom šipkom, što omogućava brže i efikasnije rezultate.