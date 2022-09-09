Čišćenje i održavanje prirodnog kamena

Svojstava prirodnog kamena

Prirodni kamen često se koristi za podne obloge, fasade, zidanje i završne obrade interijera. Razlikuje se po izgledu, ali i tehničkim svojstvima poput otpornosti na kiseline, lužine, čvrstoće i sposobnosti upijanja vode. Ova svojstva određuju kako očistiti kamen i kako ga pravilno održavati kako bi zadržao svoj izgled.



Kamenje se prema tvrdoći dijeli na tvrde (granit, kvarcit, bazalt), srednje tvrde (mramor, vapnenac) i meke stijene (pješčenjak, škriljevac). Tvrdi kameni materijali otporniji su na ogrebotine i alkalije, pa su prikladni za vanjske prostore. Meke stijene, poput pješčenjaka, osjetljivije su i treba ih čistiti mekanim četkama kako bi se izbjegle ogrebotine. Odabir prave metode čišćenja ključan je za očuvanje dugotrajnosti prirodnog kamena.