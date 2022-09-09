Čišćenje i održavanje prirodnog kamena

Prirodno kamenje sličnog izgleda može imati različita tehnička svojstva, poput otpornosti na lužine i kiseline, čvrstoće te sposobnosti upijanja vode. Ova svojstva utječu na to kako očistiti kamen i kako ga pravilno održavati kako bi zadržao svoj izgled. Zato je važno prije čišćenja saznati detalje o mineralnom sastavu, površinskoj obradi i specifičnoj namjeni kamena.

Čišćenje i održavanje podnih obloga od prirodnog kamena

Svojstava prirodnog kamena

Prirodni kamen često se koristi za podne obloge, fasade, zidanje i završne obrade interijera. Razlikuje se po izgledu, ali i tehničkim svojstvima poput otpornosti na kiseline, lužine, čvrstoće i sposobnosti upijanja vode. Ova svojstva određuju kako očistiti kamen i kako ga pravilno održavati kako bi zadržao svoj izgled.


Kamenje se prema tvrdoći dijeli na tvrde (granit, kvarcit, bazalt), srednje tvrde (mramor, vapnenac) i meke stijene (pješčenjak, škriljevac). Tvrdi kameni materijali otporniji su na ogrebotine i alkalije, pa su prikladni za vanjske prostore. Meke stijene, poput pješčenjaka, osjetljivije su i treba ih čistiti mekanim četkama kako bi se izbjegle ogrebotine. Odabir prave metode čišćenja ključan je za očuvanje dugotrajnosti prirodnog kamena.

Čišćenje podnih obloga od prirodnog kamena

Pravilno čišćenje kamena mramora ključno je za očuvanje njegovog izgleda i trajnosti. Polirane podne obloge od prirodnog kamena mogu izgubiti sjaj ako se koriste alkalna sredstva za čišćenje s pH iznad 12 ili previše abrazivne četke i jastučići.

Pravilno čišćenje i održavanje prirodnog kamena ključno je za očuvanje njegovog izgleda. Prije čišćenja važno je razumjeti svojstva kamena, uključujući mineralni sastav, površinsku obradu i način upotrebe. Istrošenost i prljavština ovise upravo o tim čimbenicima.

Poznavanjem osnovnih karakteristika kamena mogu se izbjeći greške u čišćenju i neželjene posljedice poput gubitka sjaja, mrlja i promjene boje.

Sprječavanje oštećenja podnih obloga

Podovi od prirodnog kamena, poput mramora, lako se ogrebu zbog njihove niske tvrdoće. Za sprječavanje oštećenja, preporučuje se postavljanje sustava za hvatanje prljavštine na ulazu. Treba zadržati grubu prljavštinu poput pijeska i sitnog kamenja. Ova zona treba biti dovoljno velika, optimalno šest do osam koraka dužine. Također, redovito čišćenje vanjskog prostora ispred ulaza pomaže smanjiti unos prljavštine u unutrašnjost objekta.

Čišćenje podnih obloga na ulazu u zgradu
Mehaničko čišćenje podnih obloga pored bazena

Kako očistiti kamen uz optimalnu učinkovitost?

Za podne obloge veće od 100 četvornih metara, isplativije je koristiti profesionalne strojeve za ribanje umjesto ručnih metoda čišćenja. Strojevi omogućuju brže čišćenje većih površina. Smanjuju fizički napor i rizik od unakrsne kontaminacije. Imaju odvojene spremnike za čistu i prljavu vodu. Precizno podesiv pritisak četke omogućuje prilagodbu čišćenju teksturiranih površina. Usisavanje osigurava da je pod odmah suh i spreman za korištenje.

Strojevi s tehnologijom valjka posebno su korisni za teksturirane kamene podove. Valjkaste četke produbljeno čiste površinu i spojeve. Za manje površine ili teško dostupna mjesta, ručno čišćenje može biti bolji izbor jer omogućuje precizno čišćenje uz rubove i oko predmeta.

Metoda čišćenja ovisi o veličini, vrsti površine i zahtjevima prostora. No, prava oprema znatno povećava učinkovitost i trajnost podova.

Kako očistiti kamen i održati njegov izgled?

Redovno čišćenje podnih obloga od prirodnog kamena ključno je za očuvanje njihovog izvornog izgleda. Za svakodnevno održavanje, suho brisanje ili skupljanje prašine preporučuje se na poliranim površinama. Kod temeljitijeg čišćenja, koristite mokro brisanje uz odgovarajuća sredstva za čišćenje. Važno je ne pretjerivati s količinom proizvoda kako biste izbjegli tragove i nakupljanje ostataka koji mogu dati kamenu mat izgled.

Obratite pažnju da voda ne ostaje dugo na površini. Prirodni kamen može sadržavati metalne okside. Dugotrajno izlaganje vlazi može uzrokovati stvaranje hrđe. Pravilnim čišćenjem i održavanjem osiguravate dugotrajan sjaj i trajnost prirodnog kamena.

Održavanje podnih obloga od prirodnog kamena Karcher uređajem

Dubinsko čišćenje/intenzivno čišćenje prirodnog kamena

Dubinsko čišćenje prirodnog kamena uklanja tvrdokornu prljavštinu, istrošene premaze i druge ostatke koji narušavaju izgled površine. Ovo čišćenje provodi se povremeno, obično u dužim vremenskim razmacima.


Ako se postavlja novi pod od prirodnog kamena, dubinsko čišćenje je ključan prvi korak za uklanjanje građevinskih ostataka. Proces počinje uklanjanjem grube nečistoće metenjem ili usisavanjem. Tvrdokorna onečišćenja, poput boje ili laka, mogu se ukloniti drvenom lopaticom ili oštricom. Disperzijske boje učinkovito se uklanjaju alkalnim sredstvom.

Kod materijala poput škriljevca, koji je osjetljiv na alkalne kemikalije, preporučuje se isključivo mehaničko uklanjanje nečistoća. Ostaci gipsa i morta zahtijevaju pažljivo uklanjanje špatulom. To je da se izbjegnu ogrebotine, osobito na visoko poliranim površinama.

Pravilna tehnika osigurava očuvanje estetske i funkcionalne vrijednosti prirodnog kamena.

Dubinsko čišćenje podnih obloga od prirodnog kamena
Uklanjanje cementa s prirodnih podnih obloga

Kako očistiti kamen od cementnog filma?

Nakon fugiranja podnih obloga od prirodnog kamena često ostaje cementni film, koji se može ukloniti kiselim sredstvom za čišćenje. Prije početka, provjerite reakciju sredstva na neupadljivom dijelu kamena. To će spriječiti promjene u boji. Površinu prvo navlažite čistom vodom kako bi spojevi bili zasićeni vlagom, čime se smanjuje mogućnost oštećenja kamena.

Za osjetljive vrste kamena, poput mramora i vapnenca, preporučuje se korištenje stroja za ribanje s valjkastom tehnologijom. Ova metoda omogućuje brzo uklanjanje cementnog filma jer sredstvo za čišćenje ostaje na kamenu samo nekoliko sekundi. Stroj istovremeno riba površinu i usisava prljavu vodu, što smanjuje rizik od kemijskih oštećenja.

Za posebno tvrdokornu prljavštinu postupak se može ponoviti. Na glatkim i poliranim površinama koristite zelene valjkaste jastučiće. Za teksturirane površine prikladnije su crvene ili narančaste četke. Kod kiselinski otpornih kamena, poput granita, može se primijeniti metoda u dva koraka. Kiselo sredstvo se nanosi i ostavi nekoliko minuta. Zatim se pod riba i ispire čistom vodom dok se ne neutralizira.

Pravilnim pristupom i odgovarajućim alatima, čišćenje kamena može biti brzo i učinkovito.

Sanacija vapnom vezanog kamena

Sanacija vapnom vezanog kamena

Kako očistiti kamen poput mramora? Kada je riječ o obnovi kamena poput mramora, popularna metoda je poliranje dijamantnim jastučićima. Ova tehnika vraća originalni sjaj i osigurava dugotrajan efekt. Poliranje se provodi u dva do tri koraka. Koriste se stroj za ribanje ili stroj s jednim diskom, uz dijamantne jastučiće različite granulacije (gruba, srednja, fina). Važno je koristiti samo čistu vodu bez dodataka sredstava za čišćenje, a između koraka treba temeljito isprati jastučiće kako bi se uklonio talog. Prethodno dubinsko čišćenje ključan je korak za uklanjanje tvrdokornih mrlja, prljavštine i ostataka cementa.

Obnova sjaja kristalizacijom

S vremenom polirani kamen, poput Carrara mramora, može izgubiti sjaj zbog ogrebotina i tragova. Kristalizacija je učinkovito rješenje koje vraća izvorni sjaj i povećava otpornost površine. Ovaj proces ne samo da poboljšava izgled kamena, već i smanjuje ponovno zaprljanje te olakšava održavanje. Površina postaje čvršća, zadržava prozračnost i omogućuje izlazak zaostale vlage.

Prednosti kristalizacije

  • Vraća visoki sjaj i naglašava prirodni karakter kamena.
  • Povećava otpornost na habanje.
  • Olakšava održavanje i smanjuje potrebu za čestim čišćenjem.
  • Osigurava dugotrajan i ekonomičan rezultat.


Ove metode će vaš kamen učiniti besprijekornim. Održavanje će biti puno lakše.

Dodatne metode za izradu sjajnih podova od prirodnog kamena

Metoda 1: Visokosjajna završna obrada strojnom tehnologijom

Za postizanje visokog sjaja kod vapnenačkih podova koristi se stroj s jednim diskom i kristalizacijsko sredstvo u prahu. Ova metoda stvara "vodeni sjaj", povećava otpornost na abraziju i ističe boje i teksturu kamena. Također olakšava održavanje i produžuje trajnost sjaja. 

Proces:

  • Priprema: Očistite pod uklanjanjem zaštitnih premaza, prljavštine i naslaga, zatim neutralizirajte vodom i osušite.
  • Nanošenje: Rasporedite 30 g/m² praha po suhom podu i lagano navlažite vodom iz boce s raspršivačem.
  • Kristalizacija: Obradite površinu jastučićem za kristalizaciju dok ne postane kremasta i ravnomjerno sjajna.
  • Završno čišćenje: Očistite ostatke sa strojem za ribanje i vodom te usisajte prljavštinu. Po potrebi prebrišite cijelu površinu.


Kapacitet:

  • Površinski učinak: 10–15 m²/h.

Metoda 2: Mat sjaj fluorosilikatnim sredstvom i tehnologijom valjka

Ova metoda pruža mat sjaj bez upotrebe voska, pogodna za veće površine i podove od prirodnog kamena s teksturom. Nije potrebna prethodna obrada podova osim dubinskog čišćenja ako su premazani.

Proces:

  1. Priprema: Zaštitite okolne objekte od prašine i dubinski očistite podove ako je potrebno.
  2. Nanošenje: Raspršite tekuće sredstvo za kristalizaciju (10 ml/m²) na suhi pod.
  3. Kristalizacija: Ravnomjerno rasporedite sredstvo strojem za vosak ili brisanje. Zatim, ribajte s četkama od zelenog zrna dok ne postignete željeni sjaj.
  4. Čišćenje: Ispirite vodom i mekim četkama za uklanjanje prašine.


Kapacitet:

  • Površinski učinak: 100–350 m²/h, ovisno o širini stroja.


Ova metoda je idealna za teksturirane podove, omogućujući duboku kristalizaciju zahvaljujući valjkastim četkama.

Pregled uobičajenih podnih obloga od prirodnog kamena

Granit je plutonska stijena. Sastoji se od 60% glinenca i 30% kvarca. Obično je bijelo-sive, crvenkaste ili smećkaste boje, s crnim mrljama. Ova vrsta stijene ima finu do krupnozrnastu strukturu i vrlo je tvrda. Nakon brušenja i poliranja često se koristi za podove, a sve je popularniji i u klesanom obliku. Izuzetno je otporan na uobičajena sredstva za čišćenje.

Granit

Ova magmatska i sedimentna stijena sastoji se od kvarca i različitih količina raspadnutog glinenca i ima ljuskastu strukturu. Razlikuju se gnajs, tinjčevi škriljevci i glineni škriljevci, pri čemu je potonji otporan na uobičajena sredstva za čišćenje. Dok jako kisela sredstva za čišćenje mogu uzrokovati mrlje, jako alkalna sredstva čine da podne obloge "krvare". Podne obloge od škriljevca mogu se tretirati uljem od škriljevca kako bi zadržale svoj poseban karakter sa završnim mat sjajem. Ulje se može polirati tehnologijom valjaka i mekim četkama za poliranje.

Škriljevac

Mramor se vadi miniranjem u velikim blokovima i dalje obrađuje u tražene oblike. Kao metamorfna stijena, nastaje preobrazbom vapnenca pod utjecajem visokog tlaka i temperature te ima gustu, fino do krupnozrnatu strukturu. Njegova boja i struktura ovise o prisutnosti minerala i metalnih oksida tijekom formiranja, pa varira od čiste bijele (npr. Carrara mramor iz Toskane) do nijansi srebrne, crne, crvene, zelene, žuto-smeđe i ljubičasto-plave.

Poznat je po sjajnoj završnoj obradi i može se polirati, što ga čini pogodnim za unutarnje podne obloge. Iako je otporan na mraz, osjetljiv je na kiseline, pa nije preporučljiv za kuhinje i kupaonice. Za čišćenje kamena mramora izbjegavajte koristiti pića poput cole ili sredstava za čišćenje jer kiseline mogu oštetiti njegovu površinu. Mramor se često koristi u prislonjenim pločama s poliranom ili satiniranom završnom obradom. Uzorci se prilagođavaju kako bi se postigla estetska cjelina.

Mramor

Ovaj slatkovodni vapnenac formiran je taloženjem kalcita iz visoko vapnenačkih izvora. Stoga se sastoji od gotovo 100 posto vapna i ima boju koja varira u intenzitetu od krem boje do žućkaste i žutosmeđe zbog oksidacije željeza. Ovaj se materijal također ističe zahvaljujući svojoj živahnoj strukturi s mnogo malih pora koje su često spojene u lance. Obično se brusi, ali može doći u punjenim oblicima, a može se i polirati ili kristalizirati. Ova vrsta materijala vrlo je osjetljiva na kiseline.

Travertine

Ovo kamenje je vrsta sedimentnih stijena. Oni su dio obitelji vapnenca i stoga su mekani i osjetljivi na kiseline. Boje su od žućkastobijele i žućkastosive do crvenkastožute. Ova vrsta materijala je bogato zrnata i sadrži veliki broj fosila. Ove podne ploče dostupne su u prirodnim cijepanim, polupoliranim i poliranim oblicima.

Jurski i solnhofenski vapnenac

