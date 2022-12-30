Njega strojeva za komercijalno čišćenje

Usisna greda je stalno u kontaktu s prljavom vodom i muljem. Ona se ručno pričvršćuje i lako se skida s držača. Nakon skidanja, može se isprati i očistiti krpom ili četkom. Važno je provjeriti jesu li gumeni rubovi istrošeni ili napuknuti.

Gumena usna je obično reverzibilna i može se koristiti dvaput. Nakon toga, mora se zamijeniti zbog gubitka učinkovitosti. Neoštećene usne preduvjet su za dobar rezultat usisavanja. Glava za ribanje ključna je za mokro čišćenje i zaslužuje posebnu pažnju.

Četke se mogu osloboditi s platforme četki pomoću nožne papučice. S valjkastom glavom za ribanje, držač se oslobađa bez alata. Četke se lako uklanjaju nakon korištenja. Kod glave za ribanje s valjkom, velika brzina može uzrokovati stapanje vrpci s čekinjama.

Ovo uništava četku i smanjuje učinkovitost čišćenja. Također, posudu za čišćenje grube prljavštine treba ukloniti i isprazniti. Ova posuda hvata oštro kamenje, predmete s oštrim rubovima i staklene krhotine. Ako se ne uklone, mogu uzrokovati ogrebotine na podovima tijekom ribanja.