Njega strojeva za komercijalno čišćenje
Strojevi za metenje, usisavanje i ribanje ključni su za održavanje čistoće u supermarketima, industrijskim pogonima, skladištima i hotelima, a njihova redovita njega osigurava dugovječnost i optimalne performanse. Izloženost prljavoj vodi i prašini može uzrokovati nakupljanje prljavštine, neugodne mirise i tehnička oštećenja, stoga je nužno sustavno čišćenje i redoviti pregledi nakon svake uporabe kako bi se poboljšala učinkovitost i rad strojeva.
Strojevi za ribanje i usisavanje
Jedinice za ribanje, usisna crijeva i spremnici za prljavštinu izloženi su prljavoj vodi. Ostaci prljavštine mogu se nakupiti i izazvati neugodne mirise. S vremenom, to može uzrokovati tehnička oštećenja. Da bi se to izbjeglo, potrebna je sustavna njega stroja, kao i pregledi nakon svake upotrebe.
Sustavan pristup čišćenju
Najprije podignite glavu četke i usisnu šipku. Time će četke za ribanje i gumene usne biti rasterećene i dostupne za čišćenje.
Zatim ispraznite spremnik za prljavu vodu. Prljava voda se ispušta u odvod putem odvodnog crijeva. Kraj crijeva može se stisnuti kako bi se kontrolirao protok vode.
Nakon toga ispraznite filter za grubu prljavštinu. Iznad usisne turbine stroja nalazi se filter za dlačice. Taj filter treba očistiti, baš kao i cjedilo za grubu prljavštinu u spremniku prljave vode. Ovi filteri zadržavaju grubu prljavštinu, poput iverja, ostataka kartona ili lišća. Time se sprječava oštećenje usisne turbine i začepljenje odvoda.
Temeljito isperite usisnu mlaznicu i usisno crijevo čistom vodom.
Na kraju očistite posudu za prljavštinu i poklopac. Ovdje se često zaboravlja gumeni preklop na poklopcu. Prilikom zatvaranja spremnika, taj gumeni nabor stvara potreban vakuum. Međutim, to će biti moguće samo ako u njemu nema prljavštine i nije oštećen. Vakuum je potreban kako bi sustav ostao nepropustan i osigurao dobar rezultat čišćenja. Također je dobra ideja redovito čistiti spremnik za prljavštinu krpom ili četkom s sredstvom za čišćenje. Time se uklanja masnoća i ulje sa stijenki. U položaju parkiranja, poklopac treba ostati otvoren. To će omogućiti da se potpuno osuši i spriječi nastanak neugodnih mirisa.
Pregled usisne grede i jedinice za ribanje
Usisna greda je stalno u kontaktu s prljavom vodom i muljem. Ona se ručno pričvršćuje i lako se skida s držača. Nakon skidanja, može se isprati i očistiti krpom ili četkom. Važno je provjeriti jesu li gumeni rubovi istrošeni ili napuknuti.
Gumena usna je obično reverzibilna i može se koristiti dvaput. Nakon toga, mora se zamijeniti zbog gubitka učinkovitosti. Neoštećene usne preduvjet su za dobar rezultat usisavanja. Glava za ribanje ključna je za mokro čišćenje i zaslužuje posebnu pažnju.
Četke se mogu osloboditi s platforme četki pomoću nožne papučice. S valjkastom glavom za ribanje, držač se oslobađa bez alata. Četke se lako uklanjaju nakon korištenja. Kod glave za ribanje s valjkom, velika brzina može uzrokovati stapanje vrpci s čekinjama.
Ovo uništava četku i smanjuje učinkovitost čišćenja. Također, posudu za čišćenje grube prljavštine treba ukloniti i isprazniti. Ova posuda hvata oštro kamenje, predmete s oštrim rubovima i staklene krhotine. Ako se ne uklone, mogu uzrokovati ogrebotine na podovima tijekom ribanja.
Održavanje stroja za metenje i usisavanje
Za benzinske i dizelske strojeve važno je redovito provjeravati ulje i filter zraka. Također, provjerite tlak u gumama stroja. Prenizak tlak može oštetiti čistač i smanjiti učinkovitost. Elementi filtera iznad spremnika za prljavštinu moraju se redovito čistiti.
Time se uklanja fina prašina i sprječava oštećenje stroja. Održavanje strojeva za komercijalno čišćenje ključno je za efikasnost rada. Filtre treba redovito čistiti mokro-suhim usisivačem. Ako su presvučeni poliesterom, mogu se prati, ali ne komprimiranim zrakom.
Korištenje komprimiranog zraka može biti štetno za zdravlje. Čišćenje pod visokim pritiskom također može oštetiti lamele filtera. Stoga se ne preporučuje. Konačno, treba provjeriti valjak za metenje i jedinicu za ribanje. Glavni valjak za metenje se brzo istroši na grubim površinama.
To uključuje isprepletene opločnike, izloženi beton ili asfaltirane površine. Redovito održavanje strojeva za komercijalno čišćenje osigurava njihovu efikasnost.
Sve o trakcijskim baterijama
Ovisno o sustavu, trakcijske baterije s malo ili bez održavanja koriste se u strojevima. Ove se baterije koriste i u pometačima kapaciteta 40 litara ili više. Prašinu i prljavštinu treba ukloniti s baterija kako bi se spriječila curenja. Trakcijske baterije su najučinkovitije na temperaturama oko 20 °C.
Iznad 40 °C i ispod 5 °C, učinak opada. Za potpuno punjenje potrebno je poštivati vrijeme punjenja od 12 do 14 sati. Taj proces punjenja je automatiziran i jednostavan. Kada je stroj isključen prekidačem, punjač provjerava status baterije.
Baterije koje zahtijevaju malo održavanja trebaju malo više truda. Brtve baterije na prozoru za pregled treba provjeriti barem jednom tjedno. Ako je plovak blizu prozora, baterija ima dovoljno vode. Ako je plovak niže, potrebno je dodati destiliranu vodu.
Važno je postaviti posudu s destilatom najmanje tri metra iznad punionice. Time se osigurava da voda pada kroz crijevo bez stvaranja mjehurića zraka. Također je bitno da se voda ulije nakon punjenja struja. U protivnom, kiselina može iscuriti i oštetiti stroj.
Čistoća dolazi iznutra - i izvana
Ovaj vodič pokazuje da čak i strojevi koji osiguravaju čistoću trebaju njegu. Pravilna njega strojeva za komercijalno čišćenje može značajno produžiti njihov vijek. Na kraju, imajte na umu da prljavi strojevi ostavljaju negativan dojam na korisnike. Također, mogu oštetiti stroj i njegov rad.