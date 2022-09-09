Visokotlačni čistači Kärcher

Najveća prednost visokotlačnih čistača s toplom vodom je njihova isplativost. Ovo je posebno važno za komercijalnu upotrebu, gdje učestalija uporaba donosi veću uštedu. Iako su početni troškovi za grijane modele veći, oni se brzo isplate. Razlog tome je niži trošak rada i operativnih troškova.

Iako je nabavna cijena više od dvostruko veća od cijene stroja s hladnom vodom, dugoročno gledano, grijani čistači nude uštede. Složena tehnologija, poput plamenika, povećava cijenu, a veća potrošnja energije također mora biti uzeta u obzir. Ipak, trošak grijanja brzo se nadoknađuje uštedama na vodi i sredstvima za čišćenje.

Glavni faktor u uštedi je skraćeno vrijeme čišćenja. Korištenjem tople vode, proces čišćenja može biti do 35 posto brži, što smanjuje troškove rada. Ukupni troškovi tijekom životnog vijeka stroja daleko nadmašuju početnu nabavnu cijenu.