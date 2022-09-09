Visokotlačni čistači Kärcher

Visokotlačni čistači Kärcher postižu bolje rezultate pri stalnom tlaku. Ovi čistači smanjuju vrijeme čišćenja i sušenja. Također smanjuju količinu klica. Parni stupanj omogućuje nježno čišćenje osjetljivih površina do 155 °C. Smanjenje radnog tlaka i količine sredstva za čišćenje također je moguće. Čišćenje toplom vodom nudi mnoge prednosti i optimizira procese.

Još učinkovitije s toplom vodom

Visokotlačni čistači Kärcher ključni su za učinkovito čišćenje. Usporedno s metodama bez pritiska, troše manje vode i snažno čiste. Grijani čistači dodatno povećavaju učinkovitost stvaranjem tople vode do 80 °C. Time se tvrdokorna prljavština uklanja brže. Za komercijalne korisnike, kombinacija topline i visokog tlaka povećava isplativost. To donosi prednosti poput kraćeg vremena sušenja i smanjene potrebe za sredstvima za čišćenje.

Korištenje visokotlačnog čistača kod čišćenja bagera

Pregled prednosti visokotlačnog čišćenja toplom vodom

  • Učinkovitije razbijanje ostataka maziva
  • Kraće vrijeme čišćenja i ušteda troškova rada
  • Učinak na smanjenje klica i inaktivaciju virusa
  • Kraće vrijeme sušenja
  • Značajno smanjena upotreba sredstava za čišćenje
  • Zaštita osjetljivih površina i isti učinak čišćenja pri nižem radnom tlaku

Brže i učinkovitije čišćenje visokotlačnim čistačima s toplom vodom

Čišćenje motornog prostora visokotlačnim čistačima s toplom vodom

Upotreba visokotlačnih čistača s toplom vodom ubrzava čišćenje do 35%. To se postiže bržim sušenjem čistih površina. Toplinska energija igra ključnu ulogu u ubrzavanju procesa čišćenja. Temperatura, zajedno s mehanikom, sredstvom za čišćenje i vremenom, važan je parametar. Ovi faktori međusobno djeluju, prema Sinnerovom krugu, koji opisuje mehanizam uspjeha čišćenja.

Dodatak topline omogućuje bržu razgradnju prljavštine i maziva. Svako povećanje temperature za 10 °C ubrzava kemijske procese i smanjuje vrijeme reakcije na polovicu. Ulja, masti i čađa otapaju se dodavanjem topline, čineći njihovo uklanjanje lakšim. Emulgiranje ulja i masti također se ubrzava u toploj vodi.

Različite primjene, od radionica do velikih industrijskih poduzeća, pokazuju da topla voda smanjuje vrijeme čišćenja do 35%. To rezultira smanjenjem troškova rada.

Još jedan značajan čimbenik korištenja grijanih visokotlačnih čistača je brže sušenje. Površine oprane toplom vodom brže se osuše jer ostaju lagano zagrijane.

Dok konvencionalni strojevi s hladnom vodom zahtijevaju odgovarajuće sredstvo za čišćenje, strojevi s toplom vodom rade brže. Čišćenje vrućom vodom pomaže u otapanju tvrdokorne prljavštine poput masnoće, smole i ulja, pa je potrebno manje sredstva za čišćenje. Često se sredstvo za čišćenje može potpuno izostaviti, čime se štiti okoliš i smanjuju troškovi.

Grijani visokotlačni čistači Kärcher posebno su prikladni za mjesta s visokim higijenskim zahtjevima. To uključuje prehrambeni sektor, obrtničke mesnice i industriju. Također, koriste se u poljoprivredi, gdje je čistoća važna za zdravlje mladih životinja i mljekomata. Kombinacija visokog tlaka i tople vode do 85 °C smanjuje onečišćenje i klice. Ovo često eliminira potrebu za dezinficijensima. Čišćenje toplom vodom također ne smanjuje temperaturu u prostoru. To je važno za životinje poput pilića, koje su osjetljive na niske temperature.

Grijani visokotlačni čistači Kärcher izvrsni su za zahtjevne zadatke čišćenja. Ovi strojevi koriste paru na temperaturama do 155 °C, što omogućuje uklanjanje tvrdokorne prljavštine bez kemikalija. Parni stupanj je idealan za osjetljive površine, jer pruža snažno čišćenje pri nižem tlaku i manjoj količini vode. Ova metoda je ekološki prihvatljiva i učinkovita u uklanjanju bitumenskih premaza, boje, čađe, lišajeva i algi. Manja potrošnja vode također znači manju količinu otpadnih voda.

Najveća prednost visokotlačnih čistača s toplom vodom je njihova isplativost. Ovo je posebno važno za komercijalnu upotrebu, gdje učestalija uporaba donosi veću uštedu. Iako su početni troškovi za grijane modele veći, oni se brzo isplate. Razlog tome je niži trošak rada i operativnih troškova.

Iako je nabavna cijena više od dvostruko veća od cijene stroja s hladnom vodom, dugoročno gledano, grijani čistači nude uštede. Složena tehnologija, poput plamenika, povećava cijenu, a veća potrošnja energije također mora biti uzeta u obzir. Ipak, trošak grijanja brzo se nadoknađuje uštedama na vodi i sredstvima za čišćenje.

Glavni faktor u uštedi je skraćeno vrijeme čišćenja. Korištenjem tople vode, proces čišćenja može biti do 35 posto brži, što smanjuje troškove rada. Ukupni troškovi tijekom životnog vijeka stroja daleko nadmašuju početnu nabavnu cijenu.

Visokotlačni čistači Kärcher vrućom vodom učinkovito eliminiraju korov na održiv način. Termička kontrola korova nježnija je za okoliš i površine. Princip se temelji na biokemijskom pravilu da proteini denaturiraju na temperaturi od oko 42 °C.

To uzrokuje raspad proteina, koji više ne mogu obavljati svoje funkcije.

Korištenjem visokotlačnih čistača toplom vodom, toplina potrebna za ovu promjenu može se lako proizvesti. Ovaj način uklanjanja korova je jedini bez kemikalija koji dopire do korijena.

Kako rade visokotlačni čistači toplom vodom

Visokotlačni čistači Kärcher s toplom vodom mogu podići temperaturu vode do 155 °C u parnom stupnju. Voda se zagrijava u kotlu s plamenikom s dvostrukom grijaćom spiralom. Ovaj plamenik ima kompaktnu konstrukciju i visoki učinak grijanja. Plamenik s niskim emisijama može koristiti biodizel. Dostupni su i strojevi s električnim bojlerom, idealni za prostore gdje su ispušni plinovi nepoželjni, poput kuhinja i bazena.

Pri punom kapacitetu i maksimalnom tlaku, voda se zagrijava do 85 °C.

Smanjenjem volumena vode u izmjenjivaču grijanja stvara se vruća para do 155 °C, što aktivira parni stupanj. Ovaj parni stupanj pruža intenzivno, ali nježno čišćenje površina.

Kärcher visokotlačni čistači toplom vodom

Visokotlačni čistači s toplom vodom za čišćenje i dezinfekciju velikih površina

Visokotlačni čistači Kärcher omogućuju postizanje visokih higijenskih standarda uz intenzivno i pažljivo čišćenje. Osim što dosežu teško dostupna mjesta poput pukotina, učinkoviti su za čišćenje velikih površina poput stropova, zidova i podova. Također, djeluju protiv klica, bakterija i virusa.

Iako sredstva za čišćenje i dezinfekciju igraju važnu ulogu, topla voda također značajno doprinosi borbi protiv klica. Pri korištenju visokotlačnih čistača temperatura vode smanjuje broj klica, bakterija i virusa. Kombinacija visokog tlaka i vruće vode do 85 °C dovodi do značajnog smanjenja onečišćenja. Često, ovo smanjenje klica zadovoljava higijenske zahtjeve. No, dezinficijens pojačava učinak tople vode.

Odgovarajući proizvodi za vaše područje primjene

Kärcher Compact Class hot water high-pressure cleaner

Kompaktna klasa visokotlačnih čistača vrućom vodom

Kärcher Middle Class hot water high-pressure cleaner

Srednja klasa visokotlačnih čistača vrućom vodom

Kärcher Super Class hot water high-pressure cleaner

Super klasa visokotlačnih čistača vrućom vodom

Kärcher Trailer hot water high-pressure cleaner

HDS Prikolica

Kärcher Upright Class hot water high-pressure cleaner

Uspravna klasa visokotlačnih čistača vrućom vodom

Kärcher Hot water high-pressure cleaner with a combustion engine

Visokotlačni čistači vrućom vodom s motorom s unutarnjim izgaranjem

