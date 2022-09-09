Visokotlačni čistači Kärcher
Visokotlačni čistači Kärcher postižu bolje rezultate pri stalnom tlaku. Ovi čistači smanjuju vrijeme čišćenja i sušenja. Također smanjuju količinu klica. Parni stupanj omogućuje nježno čišćenje osjetljivih površina do 155 °C. Smanjenje radnog tlaka i količine sredstva za čišćenje također je moguće. Čišćenje toplom vodom nudi mnoge prednosti i optimizira procese.
Još učinkovitije s toplom vodom
Visokotlačni čistači Kärcher ključni su za učinkovito čišćenje. Usporedno s metodama bez pritiska, troše manje vode i snažno čiste. Grijani čistači dodatno povećavaju učinkovitost stvaranjem tople vode do 80 °C. Time se tvrdokorna prljavština uklanja brže. Za komercijalne korisnike, kombinacija topline i visokog tlaka povećava isplativost. To donosi prednosti poput kraćeg vremena sušenja i smanjene potrebe za sredstvima za čišćenje.
Pregled prednosti visokotlačnog čišćenja toplom vodom
- Učinkovitije razbijanje ostataka maziva
- Kraće vrijeme čišćenja i ušteda troškova rada
- Učinak na smanjenje klica i inaktivaciju virusa
- Kraće vrijeme sušenja
- Značajno smanjena upotreba sredstava za čišćenje
- Zaštita osjetljivih površina i isti učinak čišćenja pri nižem radnom tlaku
Brže i učinkovitije čišćenje visokotlačnim čistačima s toplom vodom
Kako rade visokotlačni čistači toplom vodom
Visokotlačni čistači Kärcher s toplom vodom mogu podići temperaturu vode do 155 °C u parnom stupnju. Voda se zagrijava u kotlu s plamenikom s dvostrukom grijaćom spiralom. Ovaj plamenik ima kompaktnu konstrukciju i visoki učinak grijanja. Plamenik s niskim emisijama može koristiti biodizel. Dostupni su i strojevi s električnim bojlerom, idealni za prostore gdje su ispušni plinovi nepoželjni, poput kuhinja i bazena.
Pri punom kapacitetu i maksimalnom tlaku, voda se zagrijava do 85 °C.
Smanjenjem volumena vode u izmjenjivaču grijanja stvara se vruća para do 155 °C, što aktivira parni stupanj. Ovaj parni stupanj pruža intenzivno, ali nježno čišćenje površina.
Visokotlačni čistači s toplom vodom za čišćenje i dezinfekciju velikih površina
Visokotlačni čistači Kärcher omogućuju postizanje visokih higijenskih standarda uz intenzivno i pažljivo čišćenje. Osim što dosežu teško dostupna mjesta poput pukotina, učinkoviti su za čišćenje velikih površina poput stropova, zidova i podova. Također, djeluju protiv klica, bakterija i virusa.
Iako sredstva za čišćenje i dezinfekciju igraju važnu ulogu, topla voda također značajno doprinosi borbi protiv klica. Pri korištenju visokotlačnih čistača temperatura vode smanjuje broj klica, bakterija i virusa. Kombinacija visokog tlaka i vruće vode do 85 °C dovodi do značajnog smanjenja onečišćenja. Često, ovo smanjenje klica zadovoljava higijenske zahtjeve. No, dezinficijens pojačava učinak tople vode.