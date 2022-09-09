Profesionalno čišćenje cementnog estriha

Cementni estrih je najčešće korištena vrsta podne obloge. Ova obloga zahtijeva pažljivo čišćenje i njegu. Ne samo da mora izdržati veliko naprezanje, već mora ispuniti i standarde zaštite na radu. Za dubinsko čišćenje estriha, ključno je odabrati odgovarajuću opremu. U nastavku saznajte koji su to savjeti za čišćenje estriha za njihovu dugovječnost.

Cementni estrih

Posebna svojstva cementnog estriha

Cementni estrih najčešće je korištena vrsta estriha. Sastoji se od pijeska, šljunka, cementa i vode. "Tvrdoagregatni podni estrih" jedina je vrsta proizvedena industrijski. Zbog debljine i čvrstoće, može izdržati veliki promet.

Cementni estrih postaje grublji kad je izložen kiselinama, poput agregatnog betona. Beton je tada teži za čišćenje. Čišćenje podnih obloga visokog sjaja jakim alkalijama (pH > 10) može uzrokovati mat površinu.

Bez površinske obrade poput impregnacije, cementni estrih stvara prašinu. Prljavština i vlaga brže prodiru u njega što zahtijeva dubinsko čišćenje estriha. Ako nije tretiran, vlaga se mora ponovno usisati prilikom čišćenja. U tom slučaju, čišćenje treba provesti metodom u jednom koraku.

Mjerenje PH vrijednosti
Čišćenje usisivačem

Priprema za čišćenje (početno čišćenje/završno čišćenje na gradilištima)

Prije mokrog čišćenja, krupnu prljavštinu treba usisati, ovisno o vrsti i količini. Tvrdokorne mrlje, poput lakova, boja, morta, katrana i ljepila, uklanjaju se pažljivo špatulom ili oštricom. Ostatke treba potpuno ukloniti prije nastavka čišćenja.

  • Za čišćenje žbuke koristite zelenu krpu za ruke. Disperzijske boje tretirajte nerazrijeđenim dubinskim sredstvom za čišćenje oko pet minuta, a zatim očistite zelenom krpom. Nakon toga, temeljito isperite. Napomena: Sredstvo nije namijenjeno za samosjajne emulzije ili polimerni premaz.
  • Lak, boju ili ljepilo obradite univerzalnim sredstvom za uklanjanje mrlja. Otapalo nanesite na krpu i obrišite ostatke boje, laka ili ljepila. Nikada ne koristite razrjeđivač na emulzijama za samosjaj, jer će oštetiti premaz.

Čišćenje za održavanje: Uklanjanje lakih nečistoća

Čišćenje u svrhu održavanja provodi se metodom u jednom koraku. Za manje nečistoće koristi se stroj za ribanje s crvenim četkama ili jastučićima. Stroj za ribanje i sušenje radi s manjim kontaktnim pritiskom i nižom brzinom četke. Preporučuje se korištenje sredstva za održavanje i srednje čišćenje razrijeđenog od 0,5 do 3 %, ovisno o prljavštini. Također, preporučujemo automatsko doziranje sredstva za čišćenje. Naknadno brisanje ili ispiranje nije potrebno, pod je odmah spreman za hodanje.

Ako čišćenje ne zahtijeva mokro čišćenje, održavanje se može obaviti i usisavačem.

Održavanje i čišćenje strojem za ribanje i sušenje

Dubinsko čišćenje estriha i uklanjanje prljavštine

Prljavština poput ulja, masti i istrošenih guma, koja se ne uklanja tijekom čišćenja za održavanje, zahtijeva dubinsko čišćenje u redovitim intervalima. Za to su potrebni snažni strojevi za ribanje s valjkastim četkama. Ako podna obloga dopušta, koristi se metoda u dva koraka s punim kontaktnim pritiskom i zelenim četkama ili jastučićima. Postupak treba izvoditi pažljivo kako bi se izbjeglo prekomjerno smočenje ili brzo sušenje otopine za čišćenje.

Za uklanjanje zaštitnih filmova preporučuje se korištenje univerzalnog ili intenzivnog dubinskog čistača. Ovaj čistač razrjeđuje se na 50% za uklanjanje filmova.

Dubinsko čišćenje strojem za ribanje

Korak 1: Stroj za ribanje nanosi sredstvo za čišćenje na površinu i ribajte dva ili tri puta.

 
Dubinsko čišćenje strojem za ribanje, pogled sa stražnje strane

Korak 2: Uklonite prljavu vodu s brisačem i funkcijom usisavanja. Zatim područje ponovo prekrijte čistom vodom i nastavite s metodom u jednom koraku: prekrijte vodom, izribajte i usisajte.

Korištenje raspršivača sredstva za čišćenje

Uklanjanje tragova klizanja i tragova guma

Za uklanjanje tragova klizanja viličara ili ogrebotina od guma, koristite specijalizirano sredstvo za čišćenje koje ne sadrži NTA. Nerazrijeđeno sredstvo nanesite na prljava mjesta pomoću raspršivača ili bočice za čišćenje i ostavite da djeluje nekoliko minuta. Zatim, područje obradite strojem za ribanje bez dodavanja otopine za čišćenje. Valjkasta glava za ribanje treba imati zelene jastučiće ili valjaste četke, ovisno o vrsti površine (glatka ili teksturirana). Nakon toga uklonite prljavu vodu i isperite čistom vodom koristeći metodu u jednom koraku.

Napomena: Ova metoda nije pogodna za površine s premazima na bazi polimera ili voska, jer sredstvo može ukloniti premaz.

Pravi izbor: Strojevi za ribanje i usisavanje s valjkastom glavom za ribanje

Za tvrdokornu prljavštinu preporučujemo stroj za ribanje i usisavanje s valjkastom glavom. Glatke površine čiste se valjkom, dok se hrapave ribaju valjkastim četkama. Ključna svojstva koja omogućuju visoku učinkovitost čišćenja uključuju:

- Četke/jastučići se kreću u suprotnim smjerovima

- Visok i ravnomjeran kontaktni pritisak (do 260 g/cm²)

- Ekstremno velika brzina (maks. 1100 o/min)

- Izvrstan kontakt s podom

Ova svojstva omogućuju učinkovito uklanjanje prljavštine, a velika brzina stvara učinak samočišćenja, održavajući visoku učinkovitost.

Prikaz sušilice za ribanje sa sustavom s dva valjka
Prikaz glave za ribanje s dva valjka

Odgovarajući proizvodi za vaše područje primjene

01_DZG_1902_Retail_Branchenloesung_Channelseiten_Modul_D_3000x1500Px_06.png

Strojevi za ribanje/ribanje i usisavanje

01_DZG_1902_Retail_Branchenloesung_Channelseiten_Modul_D_3000x1500Px_05.png

Strojevi za metenje/metenje i usisavanje

Roller pad

Podloge za valjke

Roller brush

Valjci s četkama

RM 754

FloorPro višenamjensko sredstvo za čišćenje RM 754

RM 752

FloorPro sredstvo za intenzivno čišćenje Extra RM 752

RM 776

FloorPro odstranivač tragova guma RM 776

RM 69

FloorPro sredstvo za industrijsko čišćenje RM 69

