Profesionalno čišćenje cementnog estriha

Posebna svojstva cementnog estriha

Cementni estrih najčešće je korištena vrsta estriha. Sastoji se od pijeska, šljunka, cementa i vode. "Tvrdoagregatni podni estrih" jedina je vrsta proizvedena industrijski. Zbog debljine i čvrstoće, može izdržati veliki promet.

Cementni estrih postaje grublji kad je izložen kiselinama, poput agregatnog betona. Beton je tada teži za čišćenje. Čišćenje podnih obloga visokog sjaja jakim alkalijama (pH > 10) može uzrokovati mat površinu.

Bez površinske obrade poput impregnacije, cementni estrih stvara prašinu. Prljavština i vlaga brže prodiru u njega što zahtijeva dubinsko čišćenje estriha. Ako nije tretiran, vlaga se mora ponovno usisati prilikom čišćenja. U tom slučaju, čišćenje treba provesti metodom u jednom koraku.