Profesionalno čišćenje cementnog estriha
Cementni estrih je najčešće korištena vrsta podne obloge. Ova obloga zahtijeva pažljivo čišćenje i njegu. Ne samo da mora izdržati veliko naprezanje, već mora ispuniti i standarde zaštite na radu. Za dubinsko čišćenje estriha, ključno je odabrati odgovarajuću opremu. U nastavku saznajte koji su to savjeti za čišćenje estriha za njihovu dugovječnost.
Posebna svojstva cementnog estriha
Cementni estrih najčešće je korištena vrsta estriha. Sastoji se od pijeska, šljunka, cementa i vode. "Tvrdoagregatni podni estrih" jedina je vrsta proizvedena industrijski. Zbog debljine i čvrstoće, može izdržati veliki promet.
Cementni estrih postaje grublji kad je izložen kiselinama, poput agregatnog betona. Beton je tada teži za čišćenje. Čišćenje podnih obloga visokog sjaja jakim alkalijama (pH > 10) može uzrokovati mat površinu.
Bez površinske obrade poput impregnacije, cementni estrih stvara prašinu. Prljavština i vlaga brže prodiru u njega što zahtijeva dubinsko čišćenje estriha. Ako nije tretiran, vlaga se mora ponovno usisati prilikom čišćenja. U tom slučaju, čišćenje treba provesti metodom u jednom koraku.
Priprema za čišćenje (početno čišćenje/završno čišćenje na gradilištima)
Prije mokrog čišćenja, krupnu prljavštinu treba usisati, ovisno o vrsti i količini. Tvrdokorne mrlje, poput lakova, boja, morta, katrana i ljepila, uklanjaju se pažljivo špatulom ili oštricom. Ostatke treba potpuno ukloniti prije nastavka čišćenja.
- Za čišćenje žbuke koristite zelenu krpu za ruke. Disperzijske boje tretirajte nerazrijeđenim dubinskim sredstvom za čišćenje oko pet minuta, a zatim očistite zelenom krpom. Nakon toga, temeljito isperite. Napomena: Sredstvo nije namijenjeno za samosjajne emulzije ili polimerni premaz.
- Lak, boju ili ljepilo obradite univerzalnim sredstvom za uklanjanje mrlja. Otapalo nanesite na krpu i obrišite ostatke boje, laka ili ljepila. Nikada ne koristite razrjeđivač na emulzijama za samosjaj, jer će oštetiti premaz.
Čišćenje za održavanje: Uklanjanje lakih nečistoća
Čišćenje u svrhu održavanja provodi se metodom u jednom koraku. Za manje nečistoće koristi se stroj za ribanje s crvenim četkama ili jastučićima. Stroj za ribanje i sušenje radi s manjim kontaktnim pritiskom i nižom brzinom četke. Preporučuje se korištenje sredstva za održavanje i srednje čišćenje razrijeđenog od 0,5 do 3 %, ovisno o prljavštini. Također, preporučujemo automatsko doziranje sredstva za čišćenje. Naknadno brisanje ili ispiranje nije potrebno, pod je odmah spreman za hodanje.
Ako čišćenje ne zahtijeva mokro čišćenje, održavanje se može obaviti i usisavačem.
Dubinsko čišćenje estriha i uklanjanje prljavštine
Prljavština poput ulja, masti i istrošenih guma, koja se ne uklanja tijekom čišćenja za održavanje, zahtijeva dubinsko čišćenje u redovitim intervalima. Za to su potrebni snažni strojevi za ribanje s valjkastim četkama. Ako podna obloga dopušta, koristi se metoda u dva koraka s punim kontaktnim pritiskom i zelenim četkama ili jastučićima. Postupak treba izvoditi pažljivo kako bi se izbjeglo prekomjerno smočenje ili brzo sušenje otopine za čišćenje.
Za uklanjanje zaštitnih filmova preporučuje se korištenje univerzalnog ili intenzivnog dubinskog čistača. Ovaj čistač razrjeđuje se na 50% za uklanjanje filmova.
Korak 1: Stroj za ribanje nanosi sredstvo za čišćenje na površinu i ribajte dva ili tri puta.
Korak 2: Uklonite prljavu vodu s brisačem i funkcijom usisavanja. Zatim područje ponovo prekrijte čistom vodom i nastavite s metodom u jednom koraku: prekrijte vodom, izribajte i usisajte.
Uklanjanje tragova klizanja i tragova guma
Za uklanjanje tragova klizanja viličara ili ogrebotina od guma, koristite specijalizirano sredstvo za čišćenje koje ne sadrži NTA. Nerazrijeđeno sredstvo nanesite na prljava mjesta pomoću raspršivača ili bočice za čišćenje i ostavite da djeluje nekoliko minuta. Zatim, područje obradite strojem za ribanje bez dodavanja otopine za čišćenje. Valjkasta glava za ribanje treba imati zelene jastučiće ili valjaste četke, ovisno o vrsti površine (glatka ili teksturirana). Nakon toga uklonite prljavu vodu i isperite čistom vodom koristeći metodu u jednom koraku.
Napomena: Ova metoda nije pogodna za površine s premazima na bazi polimera ili voska, jer sredstvo može ukloniti premaz.
Pravi izbor: Strojevi za ribanje i usisavanje s valjkastom glavom za ribanje
Za tvrdokornu prljavštinu preporučujemo stroj za ribanje i usisavanje s valjkastom glavom. Glatke površine čiste se valjkom, dok se hrapave ribaju valjkastim četkama. Ključna svojstva koja omogućuju visoku učinkovitost čišćenja uključuju:
- Četke/jastučići se kreću u suprotnim smjerovima
- Visok i ravnomjeran kontaktni pritisak (do 260 g/cm²)
- Ekstremno velika brzina (maks. 1100 o/min)
- Izvrstan kontakt s podom
Ova svojstva omogućuju učinkovito uklanjanje prljavštine, a velika brzina stvara učinak samočišćenja, održavajući visoku učinkovitost.