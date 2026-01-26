Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R Bp
Potpuno hidraulički ind. stroj za metenje robusne izvedbe za najteže uvjete primjene, npr. u industriji građevnog materijala i metalurškoj industriji, u ljevaonicama ili drugim pogonima s velikom količinom nečistoće.
KM 150/500 R Bp s pogonom na baterije i stražnjim upravljanjem s tri kotača osvaja jednostavnim rukovanjem. Zahvaljujući principu lopatice za smeće uređaj sigurno usisava fini pometeni otpad i grubu nečistoću. U slučaju transporta spremnik s pometenim otpadom se automatski zatvara. Valjak s metlom se automatski prilagođava neravninama, a mijenja se brzo bez alata. Dva horizontalno ugrađena filtra s ravnim naborima osiguravaju čist zrak čak i u uvjetima s puno prašine. Čišćenje filtra izvodi se pritiskom na gumb putem maksimalno učinkovitog dualnog strugača. Filtar je optimalno dostupan te se mijenja bez alata. Zahvaljujući EASY-Operation-konceptu, osnovnim funkcijama se rukuje putem okretnog gumba.
Značajke i prednosti
Baterijski pogon
- Rad bez emisija
- Za vanjske i unutarnje primjene
- Mala razina buke
Dualni strugač
- Najučinkovitije čišćenje filtra
- Rukovanje pritiskom na gumb
Koncept rukovanja EASY-Operation
- Najjednostavnije rukovanje
- Kratko vrijeme pražnjenja
- Zaštita od pogrešnog rukovanja
Filtar s ravnim naborima
- Dobro rukovanje i dobra pristupačnost
- Od perivog poliestera
- Dug životni vijek
Fleksibilni Footprint sustav
- Optimalan rezultat metenja
- Minimalno trošenje četki
- Optimalna prilagodba različitim podlogama
Hidrauličko visoko pražnjenje
- Jednostavno i sigurno pražnjenje pometenog otpada
- Pražnjenje na visini do 1,52 m
Princip lopatice
- Dobro usisavanje sitnog i grubog otpada
- Minimalno podizanje prašine.
Opsežna ponuda pribora i nadogradnih kompleta
- Prilagodba individualnim potrebama čišćenja
- Po želji s drugom i trećom bočnom metlom.
Potpuno hidraulički vozni pogon kao i pogon glavnog valjka za metenje i bočne metle
- Minimalno održavanje
- Nema trošenja
- Dugovječan
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Električni
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/kW)
|48 / 10
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|12000
|Radna širina (mm)
|1200
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|1500
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1800
|Napon baterije (V)
|48
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Spremnik za otpad (l)
|500
|Sposobnost uspinjanja (%)
|12
|Radna brzina (km/h)
|8
|Površina filtra (m²)
|7
|Težina (s priborom) (kg)
|1398
|Težina, spremno za rad (kg)
|2690
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1398
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|2700 x 1720 x 2197
Opseg isporuke
- Kotači sa zračnicama
Oprema
- Ručno čišćenje filtera
- Podesivi glavni valjak za čišćenje
- Servo upravljač
- Regulacija volumena usisavanja
- Princip lopatice
- Vožnja prema naprijed
- Vožnja unatrag
- Hidr. visoko pražnjenje
- Vanjska primjena
- Unutarnja primjena
- Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
- Bočna metla, s automatskim istitravanjem
Područja primjene
- Za industriju (ljevaonice, tvornice cementa), logistiku i skladišta, parkirališta i natkrivena parkirališta, graditeljstvo i (zračne) luke.