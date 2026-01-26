KM 150/500 R Bp s pogonom na baterije i stražnjim upravljanjem s tri kotača osvaja jednostavnim rukovanjem. Zahvaljujući principu lopatice za smeće uređaj sigurno usisava fini pometeni otpad i grubu nečistoću. U slučaju transporta spremnik s pometenim otpadom se automatski zatvara. Valjak s metlom se automatski prilagođava neravninama, a mijenja se brzo bez alata. Dva horizontalno ugrađena filtra s ravnim naborima osiguravaju čist zrak čak i u uvjetima s puno prašine. Čišćenje filtra izvodi se pritiskom na gumb putem maksimalno učinkovitog dualnog strugača. Filtar je optimalno dostupan te se mijenja bez alata. Zahvaljujući EASY-Operation-konceptu, osnovnim funkcijama se rukuje putem okretnog gumba.