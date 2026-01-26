Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R Bp

Potpuno hidraulički ind. stroj za metenje robusne izvedbe za najteže uvjete primjene, npr. u industriji građevnog materijala i metalurškoj industriji, u ljevaonicama ili drugim pogonima s velikom količinom nečistoće.

KM 150/500 R Bp s pogonom na baterije i stražnjim upravljanjem s tri kotača osvaja jednostavnim rukovanjem. Zahvaljujući principu lopatice za smeće uređaj sigurno usisava fini pometeni otpad i grubu nečistoću. U slučaju transporta spremnik s pometenim otpadom se automatski zatvara. Valjak s metlom se automatski prilagođava neravninama, a mijenja se brzo bez alata. Dva horizontalno ugrađena filtra s ravnim naborima osiguravaju čist zrak čak i u uvjetima s puno prašine. Čišćenje filtra izvodi se pritiskom na gumb putem maksimalno učinkovitog dualnog strugača. Filtar je optimalno dostupan te se mijenja bez alata. Zahvaljujući EASY-Operation-konceptu, osnovnim funkcijama se rukuje putem okretnog gumba.

Značajke i prednosti
Baterijski pogon
  • Rad bez emisija
  • Za vanjske i unutarnje primjene
  • Mala razina buke
Dualni strugač
  • Najučinkovitije čišćenje filtra
  • Rukovanje pritiskom na gumb
Koncept rukovanja EASY-Operation
  • Najjednostavnije rukovanje
  • Kratko vrijeme pražnjenja
  • Zaštita od pogrešnog rukovanja
Filtar s ravnim naborima
  • Dobro rukovanje i dobra pristupačnost
  • Od perivog poliestera
  • Dug životni vijek
Fleksibilni Footprint sustav
  • Optimalan rezultat metenja
  • Minimalno trošenje četki
  • Optimalna prilagodba različitim podlogama
Hidrauličko visoko pražnjenje
  • Jednostavno i sigurno pražnjenje pometenog otpada
  • Pražnjenje na visini do 1,52 m
Princip lopatice
  • Dobro usisavanje sitnog i grubog otpada
  • Minimalno podizanje prašine.
Opsežna ponuda pribora i nadogradnih kompleta
  • Prilagodba individualnim potrebama čišćenja
  • Po želji s drugom i trećom bočnom metlom.
Potpuno hidraulički vozni pogon kao i pogon glavnog valjka za metenje i bočne metle
  • Minimalno održavanje
  • Nema trošenja
  • Dugovječan
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Električni
Vučni pogon DC motor
Pogon – snaga (V/kW) 48 / 10
Maks. površinski učinak (m²/h) 12000
Radna širina (mm) 1200
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 1500
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 1800
Napon baterije (V) 48
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Spremnik za otpad (l) 500
Sposobnost uspinjanja (%) 12
Radna brzina (km/h) 8
Površina filtra (m²) 7
Težina (s priborom) (kg) 1398
Težina, spremno za rad (kg) 2690
Težina uklj. ambalažu (kg) 1398
Dimenzije (d × š × v) (mm) 2700 x 1720 x 2197

Opseg isporuke

  • Kotači sa zračnicama

Oprema

  • Ručno čišćenje filtera
  • Podesivi glavni valjak za čišćenje
  • Servo upravljač
  • Regulacija volumena usisavanja
  • Princip lopatice
  • Vožnja prema naprijed
  • Vožnja unatrag
  • Hidr. visoko pražnjenje
  • Vanjska primjena
  • Unutarnja primjena
  • Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
  • Bočna metla, s automatskim istitravanjem
Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R Bp
Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R Bp
Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R Bp
Videos
Područja primjene
  • Za industriju (ljevaonice, tvornice cementa), logistiku i skladišta, parkirališta i natkrivena parkirališta, graditeljstvo i (zračne) luke.
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH