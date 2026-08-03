Ručni čistač KM 70/25 C učinkovito je i djelotvorno rješenje za čišćenje tvrdih površina unutar i na otvorenom. Valjak za metenje i bočna četka napajaju se baterijama i značajno povećavaju radnu udobnost: korisnici mogu pomesti kutove i teško dostupna područja bez napora sa znatno manje potrebne sile. Pjenasti filtar s pasivnim usisavanjem smanjuje prašinu i održava radni okoliš čistim. Valjak za čišćenje može se prilagoditi u šest stupnjeva kako bi se njegova učinkovitost čišćenja prilagodila različitim površinama. Praktična polica za dodatnu opremu, poput kanti i skupljača otpada, olakšava rad. Održavanje je također jednostavno, bez alata potrebnog za promjenu bočne četke i filtra. 36 V Kärcher Battery Power baterijska platforma daje dovoljno snage u svakoj situaciji. Zamjenjiva baterija može se ukloniti radi lakšeg transporta. Baterija i punjač nisu uključeni u opseg isporuke.