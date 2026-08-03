Kompaktni industrijski KM 85/50 W Bp Pack impresionira vrhunskom standardnom opremom. Na primjer, stroj dolazi s disk kočnicom, baterijom i punjačem. Veliki ravni naborani filtar s vrlo učinkovitim čišćenjem pomoću dvostrukog strugača omogućuje rad gotovo bez prašine, dok plutajući valjak za čišćenje omogućuje izvrsne rezultate čišćenja i na nepovoljnom terenu i u slučaju velikih količina prljavštine. Korisnici imaju koristi od vrlo praktičnog i intuitivnog koncepta upravljanja s pogonom prema naprijed i natrag jednostavnim pritiskom ili povlačenjem ručice, kao i od praktičnih detalja poput Kärcher Home Base za nošenje ostalog pribora za čišćenje. Robusni stroj s krivudavom bočnom četkom i okvirom s dvostrukim stijenkama idealan je za teške primjene. Također jednostavna promjena glavnog valjka i filtra za čišćenje, bez alata, kao i velike performanse do 4725 m² / h (s opcionalnom bočnom četkom s lijeve strane), zadovoljavaju visoke zahtjeve u industrijskom okruženju.