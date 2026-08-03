Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 W Bp Pack
KM 85/50 W Bp Pack za velike performanse, standardno opremljen baterijom i punjačem. S plutajućim valjkom za čišćenje i velikim ravnim nabranim filtrom.
Kompaktni industrijski KM 85/50 W Bp Pack impresionira vrhunskom standardnom opremom. Na primjer, stroj dolazi s disk kočnicom, baterijom i punjačem. Veliki ravni naborani filtar s vrlo učinkovitim čišćenjem pomoću dvostrukog strugača omogućuje rad gotovo bez prašine, dok plutajući valjak za čišćenje omogućuje izvrsne rezultate čišćenja i na nepovoljnom terenu i u slučaju velikih količina prljavštine. Korisnici imaju koristi od vrlo praktičnog i intuitivnog koncepta upravljanja s pogonom prema naprijed i natrag jednostavnim pritiskom ili povlačenjem ručice, kao i od praktičnih detalja poput Kärcher Home Base za nošenje ostalog pribora za čišćenje. Robusni stroj s krivudavom bočnom četkom i okvirom s dvostrukim stijenkama idealan je za teške primjene. Također jednostavna promjena glavnog valjka i filtra za čišćenje, bez alata, kao i velike performanse do 4725 m² / h (s opcionalnom bočnom četkom s lijeve strane), zadovoljavaju visoke zahtjeve u industrijskom okruženju.
Značajke i prednosti
Pogon prema naprijed i naatrag preko ručiceIntuitivan, jednostavan i korisnički orijentiran rad. Maksimalna upravljivost stroja. Standardna disk kočnica za sigurno usporavanje u svakom trenutku.
Glavni valjak za metenje s njišućim uležištenjemOdlično sakupljanje nečistoće čak i kod neravnina u podu. Nije potrebno podešavanje habanja. Učinkovito i brzo čišćenje.
Robustan i pouzdan za teške primjeneČvrsti okretni okvir s dvostrukim stijenkama. Zaokretna bočna četka sprječava oštećenja. Veliki kotači za veću udobnost rada.
Učinkoviti sustav filtriranja
- Veliki ravni naborani filter ukupne površine filtra od 2,3 m².
- Perivi filter od poliestera.
- Izvrsno čišćenje zahvaljujući dvostrukom strugaču i vodoravnom položaju ugradnje.
Zamjena glavnog valjka i filtera bez alata
- Jednostavna i brza promjena u slučaju trošenja.
- Brza kontrola glavnog valjka za čišćenje ako su omotane trake i folija.
- Pristup filteru s čiste strane, nema kontakta s prašinom i prljavštinom.
Kompaktna izvedba za maksimalnu okretnost
- Vrlo dobro manevriranje strojem.
- Idealno u uskim, zakrčenim prostorima.
- Moguć prolaz kroz normalne otvore vrata (90 cm).
Integrirani Home-Base sustav i površine za odlaganje
- Vrlo praktičan priključak za nošenje dodatne opreme za čišćenje.
- Za jednostavno nošenje npr. sakupljača otpadaka, četke ili krpica.
- Prostor za odlaganje manjeg pribora.
Jednostavan koncept rukovanja
- Valjak za čišćenje i bočna četka mogu se prikladno uključiti i isključiti.
- Praktično kretanje prema naprijed i unatrag pomoću ručke.
- Regulacija struje usisavanja za metenje mokrih površina.
Veliki spremnik za otpad
- Prikuplja velike količine prljavštine zbog čega može raditi duže vrijeme.
- Jednostavno uklanjanje i sigurno pražnjenje otpada.
- Kotačići na spremniku smeća pojednostavljuju rukovanje kod pražnjenja.
Baterija i punjač uključeni
- Dugotrajna baterija visokih performansi za dugo vrijeme rada.
- Rad bez buke i štetnih emisija.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Električni
|Pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/W)
|24 / 912
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|3825
|Radna širina (mm)
|615
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|850
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1050
|Spremnik za otpad (l)
|50
|Sposobnost uspinjanja (%)
|15
|Radna brzina (km/h)
|4,5
|Površina filtra (m²)
|2,3
|Veličina odjeljka za baterije (mm)
|362 / 348 / 290
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Težina (s priborom) (kg)
|214
|Težina, spremno za rad (kg)
|226
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|224,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Opseg isporuke
- Filtar s ravnim naborima: od poliestera
Oprema
- Ručno čišćenje filtera
- Vožnja prema naprijed
- Vožnja unatrag
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Kontejner za smeće, mobilni
- Poklopac za grubu nečistoću
- Princip čišćenja iznad glave
- Usisavanje
- Vozni pogon
- Vanjska primjena
- Unutarnja primjena
- Prikaz baterije
- Brojač proteklog vremena
- Regulacija volumena usisavanja
- Bočna metla, s podizanjem/namještanjem
Videos
Područja primjene
- Za čišćenje proizvodnih i logističkih hala, skladišta te utovarnih prostora
- Za čišćenje parkirališta i benzinskih postaja
- Za čišćenje područja poput školskih dvorišta i u komunalnom okruženju
- Također idealno za manje radionice i poljoprivredu