Stroj za metenje i usisavanje KM 100/100 R Bp

Udoban, moderan čistač za profesionalnu upotrebu u zatvorenom i na otvorenom za područja od 6.000 m²/h do 7.800 m²/h.

TEHNIČKI OPIS: Pogon: - 24 V/750 W DC motor - 1 pedala za naprijed i nazad - mali radijus okretanja (3350 mm) - automatska parkirna kočnica s vakuumskom tehnologijom - automatsko isključivanje motora kada vozač napusti sjedište - učinkovit okrugli sustav filtera s automatsko čišćenje filtera Sustav za pometanje/vakuum: Ovaj stroj koristi princip prevrtanja. Drugim riječima, valjkasta četka izbacuje prljavštinu gore i natrag u spremnik za prljavštinu. Četka s plutajućim valjkom automatski se prilagođava neravnim površinama. Filter i valjkasta četka mogu se zamijeniti bez alata. S integriranim poklopcem za grubu prljavštinu za grubi otpad, npr. limenke, rascjep, šljunak ili mokro lišće. Bočna četka i valjkasta četka imaju hidraulički pogon. Dostupna je druga opcijska bočna četka. Spremnik za prljavštinu: Oba spremnika za prljavštinu od 50 litara mogu se ukloniti sa strane. Rad: Glavna četka s valjkom i bočna četka mogu se automatski podizati i spuštati preko prekidača. Naprijed i natrag preko jedne pedale.

Značajke i prednosti
Stroj za metenje i usisavanje KM 100/100 R Bp: Odbojnik
Odbojnik
Za zaštitu stroja za metenje kao i okruženja koje se čisti.
Stroj za metenje i usisavanje KM 100/100 R Bp: Velika površina filtra s automatskim čišćenjem
Velika površina filtra s automatskim čišćenjem
Nakon svakog isključenja stroja filtar se automatski čisti – za metenje uz vrlo malo prašine i duge intervale rada. Čišćenje filtra također je moguće manualno aktivirati. Zamjena filtra bez alata.
Stroj za metenje i usisavanje KM 100/100 R Bp: Jednostavno održavanje
Jednostavno održavanje
Zamjena filtra i valjka za metenje bez uporabe alata, za fleksibilno održavanje neovisno o lokaciji.
Koncept rukovanja EASY-Operation
  • Komforno metenje zahvaljujući logičnom i razumljivom rasporedu svih elemenata za rukovanje u polju dohvata i pogleda.
  • Jedinstveni simboli za sve Kärcher strojeve za metenje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vučni pogon DC motor
Pogon – snaga (V/kW) 24 / 2,1
Vrsta pogona Električni
Maks. površinski učinak (m²/h) 6000
Maks. površinski učinak s 2 bočne četke (m²/h) 7800
Radna širina (mm) 700
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 1000
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 1300
Kapacitet baterije (Ah) 240
Napon baterije (V) 24
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Spremnik za otpad (l) 100
Sposobnost uspinjanja (%) 15
Radna brzina (km/h) 6
Površina filtra (m²) 6
Težina (s priborom) (kg) 320
Težina, spremno za rad (kg) 300
Dimenzije (d × š × v) (mm) 2006 x 1005 x 1343

Opseg isporuke

  • Okrugli filtar od poliestera
  • Kotači, bez tragova

Oprema

  • Ručno čišćenje filtera
  • Automatsko čišćenje filtera
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Regulacija volumena usisavanja
  • Poklopac za grubu nečistoću
  • Princip čišćenja iznad glave
  • Vožnja prema naprijed
  • Vožnja unatrag
  • Usisavanje
  • Vanjska primjena
  • Unutarnja primjena
  • Prikaz baterije
  • Brojač proteklog vremena
  • Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
Područja primjene
  • Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkiralištima
  • Savršeni za izvođače građevinskih radove te za korištenje u maloprodaji ili javnim ustanovama.
  • Također je prikladan za zanatske radionice, škole, benzinske postaje ili autokuće
  • Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
