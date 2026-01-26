TEHNIČKI OPIS: Pogon: - 24 V/750 W DC motor - 1 pedala za naprijed i nazad - mali radijus okretanja (3350 mm) - automatska parkirna kočnica s vakuumskom tehnologijom - automatsko isključivanje motora kada vozač napusti sjedište - učinkovit okrugli sustav filtera s automatsko čišćenje filtera Sustav za pometanje/vakuum: Ovaj stroj koristi princip prevrtanja. Drugim riječima, valjkasta četka izbacuje prljavštinu gore i natrag u spremnik za prljavštinu. Četka s plutajućim valjkom automatski se prilagođava neravnim površinama. Filter i valjkasta četka mogu se zamijeniti bez alata. S integriranim poklopcem za grubu prljavštinu za grubi otpad, npr. limenke, rascjep, šljunak ili mokro lišće. Bočna četka i valjkasta četka imaju hidraulički pogon. Dostupna je druga opcijska bočna četka. Spremnik za prljavštinu: Oba spremnika za prljavštinu od 50 litara mogu se ukloniti sa strane. Rad: Glavna četka s valjkom i bočna četka mogu se automatski podizati i spuštati preko prekidača. Naprijed i natrag preko jedne pedale.