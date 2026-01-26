Stroj za metenje i usisavanje KM 100/100 R Bp
Udoban, moderan čistač za profesionalnu upotrebu u zatvorenom i na otvorenom za područja od 6.000 m²/h do 7.800 m²/h.
TEHNIČKI OPIS: Pogon: - 24 V/750 W DC motor - 1 pedala za naprijed i nazad - mali radijus okretanja (3350 mm) - automatska parkirna kočnica s vakuumskom tehnologijom - automatsko isključivanje motora kada vozač napusti sjedište - učinkovit okrugli sustav filtera s automatsko čišćenje filtera Sustav za pometanje/vakuum: Ovaj stroj koristi princip prevrtanja. Drugim riječima, valjkasta četka izbacuje prljavštinu gore i natrag u spremnik za prljavštinu. Četka s plutajućim valjkom automatski se prilagođava neravnim površinama. Filter i valjkasta četka mogu se zamijeniti bez alata. S integriranim poklopcem za grubu prljavštinu za grubi otpad, npr. limenke, rascjep, šljunak ili mokro lišće. Bočna četka i valjkasta četka imaju hidraulički pogon. Dostupna je druga opcijska bočna četka. Spremnik za prljavštinu: Oba spremnika za prljavštinu od 50 litara mogu se ukloniti sa strane. Rad: Glavna četka s valjkom i bočna četka mogu se automatski podizati i spuštati preko prekidača. Naprijed i natrag preko jedne pedale.
Značajke i prednosti
OdbojnikZa zaštitu stroja za metenje kao i okruženja koje se čisti.
Velika površina filtra s automatskim čišćenjemNakon svakog isključenja stroja filtar se automatski čisti – za metenje uz vrlo malo prašine i duge intervale rada. Čišćenje filtra također je moguće manualno aktivirati. Zamjena filtra bez alata.
Jednostavno održavanjeZamjena filtra i valjka za metenje bez uporabe alata, za fleksibilno održavanje neovisno o lokaciji.
Koncept rukovanja EASY-Operation
- Komforno metenje zahvaljujući logičnom i razumljivom rasporedu svih elemenata za rukovanje u polju dohvata i pogleda.
- Jedinstveni simboli za sve Kärcher strojeve za metenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/kW)
|24 / 2,1
|Vrsta pogona
|Električni
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|6000
|Maks. površinski učinak s 2 bočne četke (m²/h)
|7800
|Radna širina (mm)
|700
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|1000
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1300
|Kapacitet baterije (Ah)
|240
|Napon baterije (V)
|24
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Spremnik za otpad (l)
|100
|Sposobnost uspinjanja (%)
|15
|Radna brzina (km/h)
|6
|Površina filtra (m²)
|6
|Težina (s priborom) (kg)
|320
|Težina, spremno za rad (kg)
|300
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Opseg isporuke
- Okrugli filtar od poliestera
- Kotači, bez tragova
Oprema
- Ručno čišćenje filtera
- Automatsko čišćenje filtera
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Regulacija volumena usisavanja
- Poklopac za grubu nečistoću
- Princip čišćenja iznad glave
- Vožnja prema naprijed
- Vožnja unatrag
- Usisavanje
- Vanjska primjena
- Unutarnja primjena
- Prikaz baterije
- Brojač proteklog vremena
- Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
Videos
Područja primjene
- Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkiralištima
- Savršeni za izvođače građevinskih radove te za korištenje u maloprodaji ili javnim ustanovama.
- Također je prikladan za zanatske radionice, škole, benzinske postaje ili autokuće
- Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta