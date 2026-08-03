Logistički centri, parkirališta i proizvodne hale tipična su područja upotrebe našeg baterijskog robusnog stroja za ribanje i usisavanje sa sjedalom KM 90/60 R Bp s rotirajućom bočnom četkom. Upravljivi stroj savladava još uže prostore zahvaljujući izvanrednom rukovanju i visokim zahtjevima za čišćenje bez napora. Jedinstveni, automatski i vrlo učinkovit sustav čišćenja okruglog filtra za rad bez prašine bez gubitka usisavanja posebno je koristan u tom pogledu. Nošenje dodatnog pribora za čišćenje jednostavno je s praktičnim prostorom za prihvat i kompletom za pričvršćivanje Home Base, dok naš sustav EASY Operation olakšava upravljanje KM 90/60 R Bp.