Stroj za metenje i usisavanje KM 90/60 R Bp Pack

Robustan i kompaktan stroj za ribanje i usisavanje sa sjedalom KM 90/60 R Bp Pack s automatskim sustavom čišćenja okruglog filtra, snažnim baterijama od 180 Ah i integriranim punjačem za baterije.

Naš baterijski stroj za ribanje i usisavanje sa sjedalom KM 90/60 R Bp Pack s rotirajućom bočnom četkom impresionira okretnim rukovanjem i velikom upravljivošću tijekom čišćenja bez emisija u zatvorenim i otvorenim prostorima, poput parkirališta, logističkih centara i proizvodnih hala. Dugotrajne baterije od 180 Ah koje se mogu puniti na uređaju jamče dugotrajnu primjenu. KM 90/60 R Bp Pack lak je za upravljanje poput dječje igre zahvaljujući sustavu EASY Operation, a sadrži praktično područje za prihvat i komplet za pričvršćivanje Home Base za jednostavno nošenje pribora za čišćenje. Jedinstveni, automatski i vrlo učinkovit sustav okruglog filtra za čišćenje omogućuje rad bez prašine, bez gubitka usisavanja.

Značajke i prednosti
Stroj za metenje i usisavanje KM 90/60 R Bp Pack: Velika površina filtra s automatskim čišćenjem
Velika površina filtra s automatskim čišćenjem
Nakon svakog isključenja stroja filtar se automatski čisti – za metenje uz vrlo malo prašine i duge intervale rada. Čišćenje filtra također je moguće manualno aktivirati. Zamjena filtra bez alata.
Stroj za metenje i usisavanje KM 90/60 R Bp Pack: Koncept rukovanja EASY-Operation
Koncept rukovanja EASY-Operation
Logično i razumljivo. Svi elementi rukovanja pregledno su raspoređeni i jednostavno dostupni.
Stroj za metenje i usisavanje KM 90/60 R Bp Pack: Home-Base za više fleksibilnosti
Home-Base za više fleksibilnosti
Različiti praktični priključci za dodatni pribor. Jednostavno nošenje npr. kliješta za krupnu nečistoću, metle ili dodatnog spremnika.
Robusna, kompaktna izvedba s Pick-up-površinom
  • Za dug životni vijek, pouzdanost.
  • Sigurnost i okretnost.
  • Dodatne komponente poput rezervnog kanistra ili uređaja za ručno čišćenje mogu se sigurno fiksirati i nositi sa sobom.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vučni pogon DC motor
Pogon – snaga (kW) 1,2
Vrsta pogona Električni
Maks. površinski učinak (m²/h) 5400
Maks. površinski učinak s 2 bočne četke (m²/h) 6900
Radna širina (mm) 615
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 900
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 1150
Kapacitet baterije (Ah) 180
Napon baterije (V) 24
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Spremnik za otpad (l) 60
Sposobnost uspinjanja (%) 12
Radna brzina (km/h) 6
Površina filtra (m²) 4
Težina (s priborom) (kg) 335
Težina, spremno za rad (kg) 330
Težina uklj. ambalažu (kg) 336
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Opseg isporuke

  • Okrugli filtar od poliestera
  • Baterija i ugradni punjač uključeni

Oprema

  • Ručno čišćenje filtera
  • Automatsko čišćenje filtera
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Regulacija volumena usisavanja
  • Poklopac za grubu nečistoću
  • Princip čišćenja iznad glave
  • Vožnja prema naprijed
  • Vožnja unatrag
  • Usisavanje
  • Vanjska primjena
  • Unutarnja primjena
  • Prikaz baterije
  • Brojač proteklog vremena
  • Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
  • Bočna četka, pneumatski kontrolirana
  • Mogućnost pričvršćivanja kućne baze
Stroj za metenje i usisavanje KM 90/60 R Bp Pack
Stroj za metenje i usisavanje KM 90/60 R Bp Pack
Videos
Područja primjene
  • Logistički centri
  • Javne garaže
  • Skladišta i druga unutarnja područja
  • Hotelski kompleksi
  • Proizvodne hale
  • Manji parkovi i parkirališta
Pribor
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