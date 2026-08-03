Naš baterijski stroj za ribanje i usisavanje sa sjedalom KM 90/60 R Bp Pack s rotirajućom bočnom četkom impresionira okretnim rukovanjem i velikom upravljivošću tijekom čišćenja bez emisija u zatvorenim i otvorenim prostorima, poput parkirališta, logističkih centara i proizvodnih hala. Dugotrajne baterije od 180 Ah koje se mogu puniti na uređaju jamče dugotrajnu primjenu. KM 90/60 R Bp Pack lak je za upravljanje poput dječje igre zahvaljujući sustavu EASY Operation, a sadrži praktično područje za prihvat i komplet za pričvršćivanje Home Base za jednostavno nošenje pribora za čišćenje. Jedinstveni, automatski i vrlo učinkovit sustav okruglog filtra za čišćenje omogućuje rad bez prašine, bez gubitka usisavanja.