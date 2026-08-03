Stroj za metenje i usisavanje KM 90/60 R Bp Pack
Robustan i kompaktan stroj za ribanje i usisavanje sa sjedalom KM 90/60 R Bp Pack s automatskim sustavom čišćenja okruglog filtra, snažnim baterijama od 180 Ah i integriranim punjačem za baterije.
Naš baterijski stroj za ribanje i usisavanje sa sjedalom KM 90/60 R Bp Pack s rotirajućom bočnom četkom impresionira okretnim rukovanjem i velikom upravljivošću tijekom čišćenja bez emisija u zatvorenim i otvorenim prostorima, poput parkirališta, logističkih centara i proizvodnih hala. Dugotrajne baterije od 180 Ah koje se mogu puniti na uređaju jamče dugotrajnu primjenu. KM 90/60 R Bp Pack lak je za upravljanje poput dječje igre zahvaljujući sustavu EASY Operation, a sadrži praktično područje za prihvat i komplet za pričvršćivanje Home Base za jednostavno nošenje pribora za čišćenje. Jedinstveni, automatski i vrlo učinkovit sustav okruglog filtra za čišćenje omogućuje rad bez prašine, bez gubitka usisavanja.
Značajke i prednosti
Velika površina filtra s automatskim čišćenjemNakon svakog isključenja stroja filtar se automatski čisti – za metenje uz vrlo malo prašine i duge intervale rada. Čišćenje filtra također je moguće manualno aktivirati. Zamjena filtra bez alata.
Koncept rukovanja EASY-OperationLogično i razumljivo. Svi elementi rukovanja pregledno su raspoređeni i jednostavno dostupni.
Home-Base za više fleksibilnostiRazličiti praktični priključci za dodatni pribor. Jednostavno nošenje npr. kliješta za krupnu nečistoću, metle ili dodatnog spremnika.
Robusna, kompaktna izvedba s Pick-up-površinom
- Za dug životni vijek, pouzdanost.
- Sigurnost i okretnost.
- Dodatne komponente poput rezervnog kanistra ili uređaja za ručno čišćenje mogu se sigurno fiksirati i nositi sa sobom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (kW)
|1,2
|Vrsta pogona
|Električni
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|5400
|Maks. površinski učinak s 2 bočne četke (m²/h)
|6900
|Radna širina (mm)
|615
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|900
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1150
|Kapacitet baterije (Ah)
|180
|Napon baterije (V)
|24
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Spremnik za otpad (l)
|60
|Sposobnost uspinjanja (%)
|12
|Radna brzina (km/h)
|6
|Površina filtra (m²)
|4
|Težina (s priborom) (kg)
|335
|Težina, spremno za rad (kg)
|330
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|336
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Opseg isporuke
- Okrugli filtar od poliestera
- Baterija i ugradni punjač uključeni
Oprema
- Ručno čišćenje filtera
- Automatsko čišćenje filtera
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Regulacija volumena usisavanja
- Poklopac za grubu nečistoću
- Princip čišćenja iznad glave
- Vožnja prema naprijed
- Vožnja unatrag
- Usisavanje
- Vanjska primjena
- Unutarnja primjena
- Prikaz baterije
- Brojač proteklog vremena
- Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
- Bočna četka, pneumatski kontrolirana
- Mogućnost pričvršćivanja kućne baze
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Područja primjene
- Logistički centri
- Javne garaže
- Skladišta i druga unutarnja područja
- Hotelski kompleksi
- Proizvodne hale
- Manji parkovi i parkirališta