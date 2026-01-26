Stroj za ribanje i sušenje BD 30/4 C Bp Pack
Fleksibilan u primjeni, iznimno kompaktnog oblika, težine svega 20 kg: baterijski stroj za ribanje i usisavanje BD 30/4 C Bp Pack za brzo čišćenje površina do 300 m².
S baterijskim pogonom, bez kabela i spoticanja na kabel, naš iznimno kompaktni stroj za ribanje i usisavanje BD 30/4 C Bp Pack osvaja na malim površinama do 300 m². Bilo da se radi o prirodnom ili umjetnom kamenu, epoksidnoj smoli, linoleumu ili PVC-u: ovaj uređaj čisti i usisava znatno brže i temeljitije nego ručno, po potrebi također i unatrag, a zahvaljujući usisnoj poluzi sa svih strana, pouzdano čisti i kod svih drugih manevara. Promišljeni i posebno jednostavan koncept rukovanja s komandnim elementima u bojama pokazuje se također i u jednostavnoj i brzoj zamjeni učinkovite, punjive litij-ionske baterije. Mala težina uređaja od svega oko 20 kilograma dopušta njegovu uporabu na različitim etažama također i bez dizala.
Značajke i prednosti
Uključena snažna litij-ionska baterijaU potpunosti bez održavanja uz višestruko dužu trajnost u usporedbi s običnim baterijama. Bez problema moguće djelomično punjenje ili međupunjenje.
Male dimenzijePotrebno vrlo malo prostora kod skladištenja. Mogućnost prijevoza i u običnom osobnom automobilu.
Usisna poluga sa svih stranaPouzdano usisavanje vode također i u uskim zavojima. Po potrebi također moguće usisavanje i unatrag. Uključujući meku poliuretansku usisnu gumicu otpornu na ulja.
Mali, eksterni punjač uključen
- Jednostavno odlaganje.
- Mogućnost korištenja na svakoj utičnici.
- Omogućuje kratko vrijeme punjenja.
Vrlo kvalitetne komponente i materijali
- Zasun i šasija od visokokvalitetnog aluminija.
- Robusna, dugovječna kvaliteta.
Štedljivi eco!efficiency mod
- Pomaže uštedjeti vodu i produljuje trajanje baterije.
- Štedi troškove zbog duljih intervala čišćenja i manje potrošnje sredstva za čišćenje.
- Smanjuje buku pri radu.
Ekstremno kompaktan, agilan i praktičan za manevriranje
- Učinkovito čišćenje malih, također vrlo zatrpanih površina.
- Pomična ručka omogućuje odmicanje od zidova pod kutom od 90°.
Mala težina uređaja (20 kg)
- Olakšava transport.
- Za primjenu na različitim katovima nije potrebno dizalo.
- U osobni automobil može ga bez problema ukrcati i samo jedna osoba.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Napredujte rotacijom četke
|Radna širina, četke (mm)
|280
|Radna širina usisavanja (mm)
|325
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|4 / 4
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|900
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|600
|Baterija (V/Ah)
|36,5 / 5,2
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 1
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|3
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|150
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|20 / 10
|Potrošnja vode (l/min)
|1
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|maks. 70
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 240
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|19,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|555 x 375 x 1050
Opseg isporuke
- Četka na disku: 1 Komad(a)
- Baterija
- Punjač
- Transportni kotači
- Usisna poluga, zakrivljena
Oprema
- Sustav s dva spremnika