Stroj za ribanje i sušenje BD 30/4 C Bp Pack

Fleksibilan u primjeni, iznimno kompaktnog oblika, težine svega 20 kg: baterijski stroj za ribanje i usisavanje BD 30/4 C Bp Pack za brzo čišćenje površina do 300 m².

S baterijskim pogonom, bez kabela i spoticanja na kabel, naš iznimno kompaktni stroj za ribanje i usisavanje BD 30/4 C Bp Pack osvaja na malim površinama do 300 m². Bilo da se radi o prirodnom ili umjetnom kamenu, epoksidnoj smoli, linoleumu ili PVC-u: ovaj uređaj čisti i usisava znatno brže i temeljitije nego ručno, po potrebi također i unatrag, a zahvaljujući usisnoj poluzi sa svih strana, pouzdano čisti i kod svih drugih manevara. Promišljeni i posebno jednostavan koncept rukovanja s komandnim elementima u bojama pokazuje se također i u jednostavnoj i brzoj zamjeni učinkovite, punjive litij-ionske baterije. Mala težina uređaja od svega oko 20 kilograma dopušta njegovu uporabu na različitim etažama također i bez dizala.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje BD 30/4 C Bp Pack: Uključena snažna litij-ionska baterija
Uključena snažna litij-ionska baterija
U potpunosti bez održavanja uz višestruko dužu trajnost u usporedbi s običnim baterijama. Bez problema moguće djelomično punjenje ili međupunjenje.
Stroj za ribanje i sušenje BD 30/4 C Bp Pack: Male dimenzije
Male dimenzije
Potrebno vrlo malo prostora kod skladištenja. Mogućnost prijevoza i u običnom osobnom automobilu.
Stroj za ribanje i sušenje BD 30/4 C Bp Pack: Usisna poluga sa svih strana
Usisna poluga sa svih strana
Pouzdano usisavanje vode također i u uskim zavojima. Po potrebi također moguće usisavanje i unatrag. Uključujući meku poliuretansku usisnu gumicu otpornu na ulja.
Mali, eksterni punjač uključen
  • Jednostavno odlaganje.
  • Mogućnost korištenja na svakoj utičnici.
  • Omogućuje kratko vrijeme punjenja.
Vrlo kvalitetne komponente i materijali
  • Zasun i šasija od visokokvalitetnog aluminija.
  • Robusna, dugovječna kvaliteta.
Štedljivi eco!efficiency mod
  • Pomaže uštedjeti vodu i produljuje trajanje baterije.
  • Štedi troškove zbog duljih intervala čišćenja i manje potrošnje sredstva za čišćenje.
  • Smanjuje buku pri radu.
Ekstremno kompaktan, agilan i praktičan za manevriranje
  • Učinkovito čišćenje malih, također vrlo zatrpanih površina.
  • Pomična ručka omogućuje odmicanje od zidova pod kutom od 90°.
Mala težina uređaja (20 kg)
  • Olakšava transport.
  • Za primjenu na različitim katovima nije potrebno dizalo.
  • U osobni automobil može ga bez problema ukrcati i samo jedna osoba.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Napredujte rotacijom četke
Radna širina, četke (mm) 280
Radna širina usisavanja (mm) 325
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 4 / 4
Površinski učinak teoretski (m²/h) 900
Površinski učinak praktični (m²/h) 600
Baterija (V/Ah) 36,5 / 5,2
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 1
Vrijeme punjenja baterije (h) 3
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Brzina četke (rpm) 150
Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg) 20 / 10
Potrošnja vode (l/min) 1
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) maks. 70
Snaga uzimanja (W) maks. 240
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 19,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 555 x 375 x 1050

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 1 Komad(a)
  • Baterija
  • Punjač
  • Transportni kotači
  • Usisna poluga, zakrivljena

Oprema

  • Sustav s dva spremnika
Stroj za ribanje i sušenje BD 30/4 C Bp Pack
Stroj za ribanje i sušenje BD 30/4 C Bp Pack
