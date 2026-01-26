S baterijskim pogonom, bez kabela i spoticanja na kabel, naš iznimno kompaktni stroj za ribanje i usisavanje BD 30/4 C Bp Pack osvaja na malim površinama do 300 m². Bilo da se radi o prirodnom ili umjetnom kamenu, epoksidnoj smoli, linoleumu ili PVC-u: ovaj uređaj čisti i usisava znatno brže i temeljitije nego ručno, po potrebi također i unatrag, a zahvaljujući usisnoj poluzi sa svih strana, pouzdano čisti i kod svih drugih manevara. Promišljeni i posebno jednostavan koncept rukovanja s komandnim elementima u bojama pokazuje se također i u jednostavnoj i brzoj zamjeni učinkovite, punjive litij-ionske baterije. Mala težina uređaja od svega oko 20 kilograma dopušta njegovu uporabu na različitim etažama također i bez dizala.