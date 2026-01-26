Stroj za ribanje i sušenje BR 30/1 C Bp Pack 18/30
Idealan za higijensko čišćenje i podnu dezinfekciju na malim površinama: kompaktna bežična mašina za pranje i ribanje BR 30/1 C Bp Pack s tehnologijom valjka od mikrovlakana tvrtke Kärcher.
Naša nova, ultrakompaktni bežični stroj za ribanje i sušenje BR 30/1 C Bp Pack idealan je izbor za higijensko čišćenje svih vrsta tvrdih podova, uključujući pločice i sigurnosne podove. U usporedbi s ručnim čišćenjem poda, tehnologija valjka od mikrovlakana postiže do 20 posto bolje rezultate čišćenja i do 60 posto brže vrijeme sušenja. Pokretan 18-voltnom litij-ionskom baterijom visokih performansi iz Kärcher Battery Universe, BR 30/1 C Bp Pack idealno je rješenje za čišćenje manjih prostora u uredima, trgovinama, medicinskim ordinacijama, recepcijama, hotelima i restoranima ili čak u menzama, školama i bolnicama. Osim toga, kada se koristi s Kärcher sredstvom za dezinfekciju RM 732, također je idealno za dezinfekciju podnih površina.
Značajke i prednosti
Odlični rezultati čišćenjaDo 20% bolji rezultati od ručnog čišćenja podova. Temeljito usisavanje prljave vode, sredstava za čišćenje, grube prljavštine i dlačica. Povećava kvalitetu čišćenja i razinu higijene.
Brzo vrijeme sušenjaDo 60% brže vrijeme sušenja od ručnog čišćenja podova. Kratko vrijeme sušenja smanjuje rizik od klizanja po mokrim podovima. Kraće vrijeme čišćenja znači veću produktivnost i niže troškove.
Visoka razina higijeneTemeljito usisavanje prljave vode, sredstava za čišćenje, grube prljavštine i dlačica. Higijenski postupak čišćenja za veću sigurnost na radu. Manji rizik od unakrsne kontaminacije i prijenosa patogena.
Parkirno mjesto s osloncima za parkiranje
- Nema kontakta između mokrih valjaka i poda dok ste u položaju za parkiranje.
- Brzosušeći valjci.
Izmjenjiva litij-ionska baterija
- Kompatibilan sa strojevima s 18 V Kärcher baterijske platforme.
- Dugi vijek trajanja i vremena rada, kratko vrijeme punjenja, mogućnost privremenog punjenja.
- Do 25% produktivniji od kabelskih strojeva.
Integrirana funkcija predpometanja sa češljem za skupljanje kose
- Smanjuje, pa čak i uklanja potrebu za čišćenjem prašine i usisavanjem.
- Smanjuje vrijeme čišćenja do 50%.
- Smanjuje ukupne operativne troškove i troškove čišćenja do 50%.
Kompaktan, extra robustan dizajn
- Visokokvalitetne, izdržljive komponente izrađene od metala.
- Za visoke performanse i niske troškove održavanja.
Pogodno za dezinfekciju podova sredstvom za dezinfekciju RM 732
- Smanjuje, pa čak i sprječava prijenos patogena, uključujući SARS-CoV-2.
- Stvara higijenski čista okruženja.
- Visoki higijenski standard na radnom mjestu smanjuje broj dana izgubljenih zbog bolovanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Napredujte rotacijom četke
|Radna širina, četke (mm)
|300
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|1 / 0,7
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|200
|Vrsta baterije
|Demontažna litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|3
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|1
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|maks. 200 (3,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 60
|Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min)
|39 / 65
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|500 - 650
|Sila pritiskanja četke (g/cm²)
|40
|Potrošnja vode (ml/min)
|30
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|maks. 55
|Snaga uzimanja (W)
|70
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|12
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|6,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|340 x 305 x 1200
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač uključeni
- Četka s valjkom: 1 Komad(a)
Oprema
- Sustav s dva spremnika
Videos
Područja primjene
- Idealno rješenje za urede, medicinske ordinacije, recepcije, hotele i restorane
- Pogodno za čišćenje podova u kantinama, školama i bolnicama
- Idealno za urede, maloprodajne objekte, hotele, menze, ordinacije i odvjetničke urede, bolnice i škole