Stroj za ribanje i sušenje BR 30/1 C Bp Pack S

Idealno za higijensko čišćenje i dezinfekciju podova na malim površinama: kompaktna bežična mašina za ribanje BR 30/1 C Bp Pack s tehnologijom valjaka od mikrovlakana tvrtke Kärcher.

Naša nova, ultrakompaktna bežična mašina za ribanje BR 30/1 C Bp Pack idealan je izbor za higijensko čišćenje svih vrsta tvrdih podova, uključujući pločice i sigurnosne podove. U usporedbi s ručnim čišćenjem podova, tehnologija valjaka od mikrovlakana postiže do 20 posto bolje rezultate čišćenja i do 60 posto brže vrijeme sušenja. Napajan 18-voltnom litij-ionskom baterijom visokih performansi iz Kärcher Battery Universe, BR 30/1 C Bp Pack idealno je rješenje za održavanje manjih površina u uredima, trgovinama, medicinskim ordinacijama, recepcijama, hotelima i restoranima ili čak u menzama, školama i bolnicama. Osim toga, kada se koristi s Kärcher sredstvom za dezinfekciju RM 732, idealno je i za dezinfekciju podnih površina.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje BR 30/1 C Bp Pack S: Odlični rezultati čišćenja
Odlični rezultati čišćenja
Do 20% bolji rezultati od ručnog čišćenja podova. Temeljito usisavanje prljave vode, sredstava za čišćenje, grube prljavštine i dlačica. Povećava kvalitetu čišćenja i razinu higijene.
Stroj za ribanje i sušenje BR 30/1 C Bp Pack S: Brzo vrijeme sušenja
Brzo vrijeme sušenja
Do 60% brže vrijeme sušenja od ručnog čišćenja podova. Kratko vrijeme sušenja smanjuje rizik od klizanja po mokrim podovima. Kraće vrijeme čišćenja znači veću produktivnost i niže troškove.
Stroj za ribanje i sušenje BR 30/1 C Bp Pack S: Visoka razina higijene
Visoka razina higijene
Temeljito usisavanje prljave vode, sredstava za čišćenje, grube prljavštine i dlačica. Higijenski postupak čišćenja za veću sigurnost na radu. Manji rizik od unakrsne kontaminacije i prijenosa patogena.
Parkirno mjesto s osloncima za parkiranje
  • Nema kontakta između mokrih valjaka i poda dok ste u položaju za parkiranje.
  • Brzosušeći valjci.
Izmjenjiva litij-ionska baterija
  • Kompatibilan sa strojevima s 18 V Kärcher baterijske platforme.
  • Dugi vijek trajanja i vremena rada, kratko vrijeme punjenja, mogućnost privremenog punjenja.
  • Do 25% produktivniji od kabelskih strojeva.
Integrirana funkcija predpometanja sa češljem za skupljanje kose
  • Smanjuje, pa čak i uklanja potrebu za čišćenjem prašine i usisavanjem.
  • Smanjuje vrijeme čišćenja do 50%.
  • Smanjuje ukupne operativne troškove i troškove čišćenja do 50%.
Kompaktan, extra robustan dizajn
  • Visokokvalitetne, izdržljive komponente izrađene od metala.
  • Za visoke performanse i niske troškove održavanja.
Pogodno za dezinfekciju podova sredstvom za dezinfekciju RM 732
  • Smanjuje, pa čak i sprječava prijenos patogena, uključujući SARS-CoV-2.
  • Stvara higijenski čista okruženja.
  • Visoki higijenski standard na radnom mjestu smanjuje broj dana izgubljenih zbog bolovanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Napredujte rotacijom četke
Radna širina, četke (mm) 300
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 1 / 0,7
Površinski učinak teoretski (m²/h) 200
Vrsta baterije Demontažna litij-ionska baterija
Napon (V) 18
Kapacitet (Ah) 2,5
Potreban broj baterija (Komad(a)) 1
Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²) maks. 150 (2,5 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 45
Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min) 44 / 70
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Brzina četke (rpm) 500 - 650
Sila pritiskanja četke (g/cm²) 40
Potrošnja vode (ml/min) 30
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) maks. 55
Snaga uzimanja (W) 70
Dopuštena ukupna težina (kg) 11
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 6,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 340 x 305 x 1200

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač uključeni
  • Četka s valjkom: 1 Komad(a)

Oprema

  • Sustav s dva spremnika
Područja primjene
  • Idealno rješenje za urede, medicinske ordinacije, recepcije, hotele i restorane
  • Pogodno za čišćenje podova u kantinama, školama i bolnicama
  • Idealno za urede, maloprodajne objekte, hotele, menze, ordinacije i odvjetničke urede, bolnice i škole
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
