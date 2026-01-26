Naša nova, ultrakompaktna bežična mašina za ribanje BR 30/1 C Bp Pack idealan je izbor za higijensko čišćenje svih vrsta tvrdih podova, uključujući pločice i sigurnosne podove. U usporedbi s ručnim čišćenjem podova, tehnologija valjaka od mikrovlakana postiže do 20 posto bolje rezultate čišćenja i do 60 posto brže vrijeme sušenja. Napajan 18-voltnom litij-ionskom baterijom visokih performansi iz Kärcher Battery Universe, BR 30/1 C Bp Pack idealno je rješenje za održavanje manjih površina u uredima, trgovinama, medicinskim ordinacijama, recepcijama, hotelima i restoranima ili čak u menzama, školama i bolnicama. Osim toga, kada se koristi s Kärcher sredstvom za dezinfekciju RM 732, idealno je i za dezinfekciju podnih površina.